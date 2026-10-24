Złote Kolce 2026 rozdane! Triumf Klaudii Kazimierskiej i Jakuba Szymańskiego
Halowy mistrz świata w biegu płotkarskim Jakub Szymański oraz liderka rankingu World Athletics w biegu na 1500 metrów i wicemistrzyni Europy na tym dystansie Klaudia Kazimierska zostali laureatami tegorocznych Złotych Kolców – charakterystyczne statuetki będące nagrodą w rankingu Przeglądu Sportowego oraz Polskiego Związku Lekkiej Atletyki wręczono w piątkowy wieczór podczas gali Orlen Złote Kolce Śląskie 2026 na Superauto.pl Stadionie Śląskim.
fot: Łukasz Szeląg/PZLA
Gala Orlen Złote Kolce Śląskie 2026 na Superauto.pl Stadionie Śląskim
fot: Łukasz Szeląg/PZLA
Halowy mistrz świata w biegu płotkarskim Jakub Szymański oraz liderka rankingu World Athletics w biegu na 1500 metrów i wicemistrzyni Europy na tym dystansie Klaudia Kazimierska zostali laureatami tegorocznych Złotych Kolców – charakterystyczne statuetki będące nagrodą w rankingu Przeglądu Sportowego oraz Polskiego Związku Lekkiej Atletyki wręczono w piątkowy wieczór podczas gali Orlen Złote Kolce Śląskie 2026 na Superauto.pl Stadionie Śląskim.
Złote Kolce to najbardziej prestiżowa nagroda wręczana w polskiej lekkiej atletyce. W tym roku wręczono je po raz 57. Triumfatorami zostali płotkarz Jakub Szymański – halowy mistrz świata i medalista mistrzostw Europy – oraz biegająca przede wszystkim na 1500 metrów Klaudia Kazimierska – mistrzyni Diamentowej Ligi, triumfatorka World Athletics Ultimate Championships i liderka światowego rankingu na swym koronnym dystansie.
–Wróciłam właśnie z treningu, ale jestem ogromnie wdzięczna za tącała drogę w tym sezonie. Miałam ogromne wsparcie i dorastałam do tych zwycięstw. To nie jest takie łatwe. Końcówka sezonu była pełna zwycięstw i dziś też triumfuję – mówiła podczas specjalnego łączenia z USA triumfatorka Złotych Kolców. Kazimierska podczas piątkowej gali na Superauto.pl Stadionie Śląskim została także wyróżniona honorową nagrodą Przeglądu Sportowego, której patronuje zmarły w 2025 roku wybitny dziennikarz tej gazety Maciej Petruczenko.
Wśród panów po charakterystyczną statuetkę złotych pantofli lekkoatletycznych sięgnął w tym sezonie Jakub Szymański. W minionym sezonie został on halowym mistrzem świata na 60 metrów przez płotki, a latem wywalczył brązowy medal mistrzostw Europy w biegu na 110 metrów przez płotki.
– Rok temu na gali powiedziałem, że nie wracam na kolejną edycję bez triumfu w rankingu. Słowa dotrzymałem tak jak w sporcie. Za chwilę sezon halowy, mówię więc, że wynik 7.37 z hali nie przetrwa w najbliższym sezonie zbyt długo. Padnie albo na mityngu, chciałbym w Polsce, albo na mistrzostwach Europy w hali w Walencji – powiedział Szymański, który jest pierwszym płotkarzem triumfującym w dorocznym rankingu Złote Kolce od 1989 roku, kiedy nagrodę zdobył Tomasz Nagórka. Płotkarz został też najlepszym lekkoatletom-żołnierzem i odebrał specjalną nagrodę ufundowaną przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
Kapituła zdecydowała, że trenerem roku w polskiej lekkiej atletyce został szkoleniowiec Szymańskiego Mikołaj Justyński. Nie było niespodzianki przy wyborze nadziei polskiej lekkiej atletyki. Z czwórki nominowanych kapituła jako triumfatorkę wskazała mistrzynię świata do lat 20 w biegu na dystansie 400 metrów Anastazję Kuś.
– Do trzech razy sztuka, bo już w poprzednich latach byłam nominowana. To był świetny rok. Wynik i medale o tym świadczą. Bardzo dziękuję za to wyróżnienie – powiedziała na Superauto.pl Stadionie Śląskim Kuś.
Najlepszą zawodniczką biegów ulicznych uznano Elżbietę Glinkę, która w tym sezonie poprawiła rekordy Polski w biegach na 10 kilometrów i w półmaratonie. Warszawianka ma na koncie także historyczne zwycięstwo w pucharze Europy w biegu na 10 000 metrów.
Patrycja Bereznowska otrzymała nagrodę w kategorii biegacz górski i ultra, dodatkowo sponsor Polskiego Związku Lekkiej Atletyki firma LUX MED przekazała na jej ręce voucher na pakiet medyczny z pełną opieką. Ewelina Brzezina została uznana najlepszym mastersem polskiej lekkiej atletyki w sezonie 2026. Gala Orlen Złote Kolce Śląskie 2026 była także okazją do podziękowania partnerom i sponsorom. Mecenasem Królowej Sportu wskazano Ministerstwo Sportu i Turystyki.
– To jest wspaniała nagroda, szczególnie dla mojej fantastycznej drużyny w ministerstwie. Oni pracują bardzo ciężko, aby tworzyć odpowiednie warunki dla sportowców. Lekkoatletyka otrzymała od nas w tym roku 46 milionów złotych, ale chce wam przede wszystkim podziękować sportowcom za to, jak pięknie reprezentujecie nasza kochana ojczyznę. Jesteście naszym skarbem narodowym i wzorem dla młodzieży – powiedział szef resortu Jakub Rutnicki.
Od ponad 15 lat polską lekkoatletykę wspiera także Orlen.
– Bardzo dziękuję w imieniu całego zespołu za to wyróżnienie, tytułu sponsora roku. Jest to wyjątkowe wyróżnienie i utwierdzenie że nasze wieloletnie zaaranżowanie w polski sport, jest zauważane i docenianie – powiedział Agnieszka Szostek z Grupy Orlen, odbierając także specjalne podziękowania za wsparcie organizacji halowych mistrzostw świata w marcu w Kujawsko-Pomorskiej Arenie Toruń. Zawody te zostały uznane za imprezę roku w polskiej lekkiej atletyce. Wydarzeniem minionych miesięcy ogłoszono z kolei powierzenie Polsce i Śląskowi organizacji Mistrzostw Europy 2028.
– Nie ma co ukrywać, województwo śląskiego to stała destynacja do organizacji wielkich imprez sportowych. Gościmy Diamentową Ligę, ale też wiele imprez rangi mistrzostw Europy i świata w takich sportach jak hokej na lodzie, koszykówka czy siatkówka. Wspólnie z naszymi partnerami Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki i Ministerstwem Sportu i Turystyki dokonamy tego wielkiego przedsięwzięcia i będziemy dumni z mistrzostw Europy. Życzę lekkoatletom, żeby zdobywali medale właśnie tutaj na Śląskim – powiedział Waldemar Bojarun, członek zarządu województwa śląskiego.
Będące najważniejszą i najbardziej prestiżową nagrodą w polskiej lekkiej atletyce Złote Kolce wręczane są od 1970 roku.
– Historia rankingu zaczęła się ponad 55 lat temu, właśnie na Śląsku. Pomysłodawcą nagrody był redaktor katowickiego Sportu Andrzej Gowarzewski. Pierwszymi laureatami zostali płotkarka Teresa Sukniewicz i średniodystansowiec Henryk Szordykowski. Można więc powiedzieć, że tegoroczna edycja rankingu w pewien sposób nawiązuje do tej pierwszej. Teraz też na czele mamy przedstawicieli biegu przez płotki i średnich dystansów – zauważa prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara.
Gala Orlen Złote Kolce Śląskie 2026 – podsumowanie głównych nagród
Złote Kolce
1. Klaudia Kazimierska 1900 pkt.
2. Natalia Bukowiecka 1295 pkt.
3. Pia Skrzyszowska 1215 pkt.
4. Ewa Swoboda 965 pkt.
5. Katarzyna Zdziebło i Maria Żodzik 945 pkt.
1. Jakub Szymański 1065 pkt.
2. Mateusz Kołodziejski 900 pkt.
3. Dawid Wegner 745 pkt.
4. Paweł Fajdek 645 pkt.
5. Konrad Bukowiecki 580 pkt.
Trener roku: Mikołaj Justyński
Nadzieja roku: Anastazja Kuś
Nagroda specjalna Przegląd Sportowego im. Macieja Petruczenki: Klaudia Kazimierska
Paralekkoatleta: Magdalena Andruszkiewicz
Masters roku: Ewelina Brzezina
Zawodnik biegów ulicznych i długich: Elżbieta Glinka
Zawodnik biegów ultra i górskich: Patrycja Bereznowska
Żołnierz-lekkoatleta: Jakub Szymański
Impreza roku: Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce Kujawy Pomorze 26
Decyzja roku: przyznanie organizacji Mistrzostw Europy Silesia 2028
Mecenas polskiej LA: Ministerstwo Sportu i Turystyki
Sponsor roku: Orlen
Partner medialny: TVP Sport
Partner infrastruktury lekkoatletycznej: superauto.pl Stadion Śląski
Sponsorzy PZLA: 4F, Nestle, Polanik, Toyota Okęcie, Tryumf, Business Travel Club, LUX MED