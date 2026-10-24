Halowy mistrz świata w biegu płotkarskim Jakub Szymański oraz liderka rankingu World Athletics w biegu na 1500 metrów i wicemistrzyni Europy na tym dystansie Klaudia Kazimierska zostali laureatami tegorocznych Złotych Kolców – charakterystyczne statuetki będące nagrodą w rankingu Przeglądu Sportowego oraz Polskiego Związku Lekkiej Atletyki wręczono w piątkowy wieczór podczas gali Orlen Złote Kolce Śląskie 2026 na Superauto.pl Stadionie Śląskim.

Halowy mistrz świata w biegu płotkarskim Jakub Szymański oraz liderka rankingu World Athletics w biegu na 1500 metrów i wicemistrzyni Europy na tym dystansie Klaudia Kazimierska zostali laureatami tegorocznych Złotych Kolców – charakterystyczne statuetki będące nagrodą w rankingu Przeglądu Sportowego oraz Polskiego Związku Lekkiej Atletyki wręczono w piątkowy wieczór podczas gali Orlen Złote Kolce Śląskie 2026 na Superauto.pl Stadionie Śląskim.

Złote Kolce to najbardziej prestiżowa nagroda wręczana w polskiej lekkiej atletyce. W tym roku wręczono je po raz 57. Triumfatorami zostali płotkarz Jakub Szymański – halowy mistrz świata i medalista mistrzostw Europy – oraz biegająca przede wszystkim na 1500 metrów Klaudia Kazimierska – mistrzyni Diamentowej Ligi, triumfatorka World Athletics Ultimate Championships i liderka światowego rankingu na swym koronnym dystansie.

–Wróciłam właśnie z treningu, ale jestem ogromnie wdzięczna za tącała drogę w tym sezonie. Miałam ogromne wsparcie i dorastałam do tych zwycięstw. To nie jest takie łatwe. Końcówka sezonu była pełna zwycięstw i dziś też triumfuję – mówiła podczas specjalnego łączenia z USA triumfatorka Złotych Kolców. Kazimierska podczas piątkowej gali na Superauto.pl Stadionie Śląskim została także wyróżniona honorową nagrodą Przeglądu Sportowego, której patronuje zmarły w 2025 roku wybitny dziennikarz tej gazety Maciej Petruczenko.

Wśród panów po charakterystyczną statuetkę złotych pantofli lekkoatletycznych sięgnął w tym sezonie Jakub Szymański. W minionym sezonie został on halowym mistrzem świata na 60 metrów przez płotki, a latem wywalczył brązowy medal mistrzostw Europy w biegu na 110 metrów przez płotki.

– Rok temu na gali powiedziałem, że nie wracam na kolejną edycję bez triumfu w rankingu. Słowa dotrzymałem tak jak w sporcie. Za chwilę sezon halowy, mówię więc, że wynik 7.37 z hali nie przetrwa w najbliższym sezonie zbyt długo. Padnie albo na mityngu, chciałbym w Polsce, albo na mistrzostwach Europy w hali w Walencji – powiedział Szymański, który jest pierwszym płotkarzem triumfującym w dorocznym rankingu Złote Kolce od 1989 roku, kiedy nagrodę zdobył Tomasz Nagórka. Płotkarz został też najlepszym lekkoatletom-żołnierzem i odebrał specjalną nagrodę ufundowaną przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Kapituła zdecydowała, że trenerem roku w polskiej lekkiej atletyce został szkoleniowiec Szymańskiego Mikołaj Justyński. Nie było niespodzianki przy wyborze nadziei polskiej lekkiej atletyki. Z czwórki nominowanych kapituła jako triumfatorkę wskazała mistrzynię świata do lat 20 w biegu na dystansie 400 metrów Anastazję Kuś.

– Do trzech razy sztuka, bo już w poprzednich latach byłam nominowana. To był świetny rok. Wynik i medale o tym świadczą. Bardzo dziękuję za to wyróżnienie – powiedziała na Superauto.pl Stadionie Śląskim Kuś.

Najlepszą zawodniczką biegów ulicznych uznano Elżbietę Glinkę, która w tym sezonie poprawiła rekordy Polski w biegach na 10 kilometrów i w półmaratonie. Warszawianka ma na koncie także historyczne zwycięstwo w pucharze Europy w biegu na 10 000 metrów.

Patrycja Bereznowska otrzymała nagrodę w kategorii biegacz górski i ultra, dodatkowo sponsor Polskiego Związku Lekkiej Atletyki firma LUX MED przekazała na jej ręce voucher na pakiet medyczny z pełną opieką. Ewelina Brzezina została uznana najlepszym mastersem polskiej lekkiej atletyki w sezonie 2026. Gala Orlen Złote Kolce Śląskie 2026 była także okazją do podziękowania partnerom i sponsorom. Mecenasem Królowej Sportu wskazano Ministerstwo Sportu i Turystyki.

– To jest wspaniała nagroda, szczególnie dla mojej fantastycznej drużyny w ministerstwie. Oni pracują bardzo ciężko, aby tworzyć odpowiednie warunki dla sportowców. Lekkoatletyka otrzymała od nas w tym roku 46 milionów złotych, ale chce wam przede wszystkim podziękować sportowcom za to, jak pięknie reprezentujecie nasza kochana ojczyznę. Jesteście naszym skarbem narodowym i wzorem dla młodzieży – powiedział szef resortu Jakub Rutnicki.

Od ponad 15 lat polską lekkoatletykę wspiera także Orlen.

– Bardzo dziękuję w imieniu całego zespołu za to wyróżnienie, tytułu sponsora roku. Jest to wyjątkowe wyróżnienie i utwierdzenie że nasze wieloletnie zaaranżowanie w polski sport, jest zauważane i docenianie – powiedział Agnieszka Szostek z Grupy Orlen, odbierając także specjalne podziękowania za wsparcie organizacji halowych mistrzostw świata w marcu w Kujawsko-Pomorskiej Arenie Toruń. Zawody te zostały uznane za imprezę roku w polskiej lekkiej atletyce. Wydarzeniem minionych miesięcy ogłoszono z kolei powierzenie Polsce i Śląskowi organizacji Mistrzostw Europy 2028.

– Nie ma co ukrywać, województwo śląskiego to stała destynacja do organizacji wielkich imprez sportowych. Gościmy Diamentową Ligę, ale też wiele imprez rangi mistrzostw Europy i świata w takich sportach jak hokej na lodzie, koszykówka czy siatkówka. Wspólnie z naszymi partnerami Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki i Ministerstwem Sportu i Turystyki dokonamy tego wielkiego przedsięwzięcia i będziemy dumni z mistrzostw Europy. Życzę lekkoatletom, żeby zdobywali medale właśnie tutaj na Śląskim – powiedział Waldemar Bojarun, członek zarządu województwa śląskiego.

Będące najważniejszą i najbardziej prestiżową nagrodą w polskiej lekkiej atletyce Złote Kolce wręczane są od 1970 roku.

– Historia rankingu zaczęła się ponad 55 lat temu, właśnie na Śląsku. Pomysłodawcą nagrody był redaktor katowickiego Sportu Andrzej Gowarzewski. Pierwszymi laureatami zostali płotkarka Teresa Sukniewicz i średniodystansowiec Henryk Szordykowski. Można więc powiedzieć, że tegoroczna edycja rankingu w pewien sposób nawiązuje do tej pierwszej. Teraz też na czele mamy przedstawicieli biegu przez płotki i średnich dystansów – zauważa prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara.

Gala Orlen Złote Kolce Śląskie 2026 – podsumowanie głównych nagród

Złote Kolce

1. Klaudia Kazimierska 1900 pkt.

2. Natalia Bukowiecka 1295 pkt.

3. Pia Skrzyszowska 1215 pkt.

4. Ewa Swoboda 965 pkt.

5. Katarzyna Zdziebło i Maria Żodzik 945 pkt.

1. Jakub Szymański 1065 pkt.

2. Mateusz Kołodziejski 900 pkt.

3. Dawid Wegner 745 pkt.

4. Paweł Fajdek 645 pkt.

5. Konrad Bukowiecki 580 pkt.