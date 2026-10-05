Zarobki w przemyśle i górnictwie w woj. śląskim. Są dane za sierpień

Główny Urząd Statystyczny podał dane o przeciętnym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw w woj. śląskim. W wyniosło sierpniu 9 088,08 złotych. Są też dane o liczbie pracujących i zarobkach w górnictwie.

Główny Urząd Statystyczny podał dane o przeciętnym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw w woj. śląskim. W wyniosło sierpniu 9 088,08 złotych. Są też dane o liczbie pracujących i zarobkach w górnictwie.

Jak podaje Urząd Statystyczny w Katowicach, przeciętne wynagrodzenie w sierpniu było było niższe o 2,3 proc. w porównaniu do lipca, ale wyższe o 4,8 proc. w porównaniu do sierpnia ubiegłego roku.

Spadek przeciętnej liczby zatrudnionych odnotowano m. in. w górnictwie i wydobywaniu. W tej sekcji był to spadek aż o 14,8 proc. porównując rok do roku. Niższe zatrudnienie w górnictwie i wydobywaniu odnotowano też w porównaniu do lipca (o 2,3 proc.). W sierpniu zatrudnionych w tej sekcji było ok. 63 tys. osób. W sumie w sektorze przemysłu w woj. śląskim pracuje niespełna 410 tys. osób, z czego najwięcej w przetwórstwie przemysłowym (318 tys.)

