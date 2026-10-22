Energetyka

Zapasy gazu na Starym Kontynencie mniejsze niż zwykle o tej porze roku

Ceny gazu w Europie rosną, a inwestorzy zwracają uwagę na stan zapasów paliwa w magazynach na Starym Kontynencie w miarę zbliżania się zimy - informują maklerzy.

Pap

22 października 2026, 15:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Orlen

Ceny gazu są coraz wyższe

fot: Orlen

Ceny gazu w Europie rosną, a inwestorzy zwracają uwagę na stan zapasów paliwa w magazynach na Starym Kontynencie w miarę zbliżania się zimy - informują maklerzy.

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) zwyżkują o 1,4 proc. do 88,68 euro za MWh. Inwestorzy zwracają uwagę na stan zapasów gazu w regionie przed zbliżaniem się zimy, a traderzy już sięgają po gaz z obecnych zapasów magazynowych tego paliwa. 

Zapasy niepokojąco niskie

Zapasy gazu ziemnego w magazynach UE wynoszą 74,6 proc. wobec średniej 5-letniej na tę porę wynoszącej 89,3 proc. W magazynach znajduje się obecnie 844,56 TWh gazu - wynika z wyliczeń firmy Gas Infrastructure Europe. To najniższy poziom tych zapasów - jak na tę porę roku - od 2009 r., kiedy zaczęto publikować dane na ten temat. 

W Niemczech magazyny gazu są obecnie zapełnione w 61,1 proc., a średnia 5-letnia to 88,1 proc. We Francji to 87,4 proc. przy średniej 5-letniej na poziomie 96,2 proc. 

W Polsce w magazynach gazu jest 36,38 TWh tego paliwa, a ich zapełnienie wynosi 98,7 proc. wobec sezonowej średniej 5-letniej wynoszącej 98,4 proc. - wynika z danych Gas Infrastructure Europe. 

Analitycy informują, że kraje Europy stają się coraz bardziej zależne od dostaw gazu LNG, a wyczerpywanie się już i tak niskich zapasów może oznaczać większe zapotrzebowanie na gaz latem 2027 r., aby uzupełniać rezerwy na kolejny sezon zimowy. 

Działania wojenne na Bliskim Wschodzie nadal zakłócają globalne dostawy nośników energii z regionu, a końca konfliktu w tym regionie nie widać. Na początku tego tygodnia ceny gazu w Europie przebiły na krótko poziom 90 euro za MWh i były najwyżej od końca 2022 r. W porównaniu z ub. zimą ceny gazu wzrosły prawie 3-krotnie.

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