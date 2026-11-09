Wrona: Pieniądze w JSW będą, nie ma zagrożenia dla wypłat

Pieniądze w Jastrzębskiej Spółce Węglowej będą, nie ma zagrożenia dla wypłat wynagrodzeń w spółce - powiedział w Sejmie wiceminister aktywów państwowych Grzegorz Wrona.

Pieniądze w Jastrzębskiej Spółce Węglowej będą, nie ma zagrożenia dla wypłat wynagrodzeń w spółce - powiedział w Sejmie wiceminister aktywów państwowych Grzegorz Wrona.

Zaznaczył, że choć pieniądze na inwestycje ograniczono, nie dotyczy to bezpieczeństwa, a chodzi przede wszystkim o obniżenie gotówkowego kosztu wydobycia. Wiceminister Wrona odpowiadał w piątek wieczorem w Sejmie na pytanie grupy posłów PiS.

Poseł Grzegorz Matusiak pytał, czy są pieniądze na wypłatę w listopadzie, budowę nowych ścian wydobywczych i przetrwanie spółek-córek JSW. Wrona przypomniał m.in., że w 2022 r. średnia cena węgla koksującego sprzedawanego przez JSW do odbiorców zewnętrznych wynosiła 1510 zł za tonę, w ub. roku 685 zł, a w I półroczu br. 745 zł. Średnia cena koksu w 2022 r. sięgała 2180 zł, a obecnie poniżej 1 tys. zł. Wiceszef MAP podkreślił też, że zarząd JSW w latach 2021-23 nie utrzymywał w ryzach kosztów: koszt sprzedawanych produktów w 2021 r. wynosił 12 mld zł, a w 2023 r. już 15 mld zł (w I poł. br. obniżono je do 5,6 mld zł).

- Poziom cen podstawowych produktów grupy nie pokrywa kosztów funkcjonowania i stąd jest ten kryzys - wyjaśnił.

Zastrzegł, że rząd robi ws. JSW wszystko, co się da, przy ograniczonym wpływie na to, co się dzieje na świecie, także mimo 10-letnich gwarancji zatrudnienia z w 2021 r. Podkreślił, że mimo pierwotnego terminu, zakończenia strategicznej modernizacji baterii nr 4 w Koksowni Przyjaźń, który przypadał w sierpniu 2023 r. i przy wzroście kosztu inwestycji z 650 mln zł do ponad 900 mln zł, ostatecznie uda się ją zakończyć.

Pieniądze będą: dzięki polskiemu rządowi,

- Mogę jednym zdaniem odpowiedzieć panu na to pytanie. Tak, pieniądze będą: dzięki polskiemu rządowi, programowi naprawczemu, który jest realizowany, działaniu Ministerstwa Aktywów Państwowych, w następstwie zmienionej ustawy (górniczejP), w następstwie działań z Agencją Restrukturyzacji Przemysłu, która została dokapitalizowana kwotą 1 mld zł i które to środki zostaną przeznaczone nie tylko na wypłaty, ale przede wszystkim na realizację programu naprawczego - wyliczył Wrona.

Zwrócił uwagę Matusiakowi jako górnikowi, że zna on wpływ na spółkę sytuacji, w której w JSW, w następstwie podziemnych zagrożeń, w tym pożarów endogenicznych i wpływu geologii, otamowanych jest 12 kompleksów ścianowych ze sprzętem wartym 200-300 mln zł każdy.

- Jest to problem, z którym musimy sobie radzić. Nie ma to znaczenia, kto będzie przerzucał sobie winę za coś, na co wpływu nie mamy - zaakcentował.

Przypomniał, że polskie górnictwo węgla koksowego jest dziś jedynym w Europie i tylko Polska stara się utrzymać poziom wydobycia na poziomie, który jest w stanie prowadzić ku urentownieniu tego obszaru.

- Pytanie było krótkie. Wypłaty będą. Nie ma zagrożenia, że braknie środków na zrealizowanie wypłat. Drugie pytanie dotyczyło niezbędnych inwestycji w obszarze prowadzenia prac wydobywczych. One zostały znacząco redukowane. Ale nie jest to obszar redukcji w zakresie bezpieczeństwa czy BHP - zastrzegł wiceminister.

Podkreślił, że to działanie związane z kierunkiem urentownienia wydobycia, a przede wszystkim obniżenia gotówkowego kosztu wydobycia węgla (MCC - Mining Cash Cost). Wskazał, że w II kw. br. udało się już osiągnąć ten wskaźnik na poziomie 587 zł za tonę, gdy w 2025 r. sięgał jeszcze 738 zł za tonę. Dodał, że restrukturyzacja górnictwa obejmuje również zatrudnienie, w którego redukcji wykorzystane są rozwiązania przewidziane w znowelizowanej ustawie górniczej.

Matusiak dopytał w tym kontekście, czy pracownicy, którzy odchodzą na urlop, będą mieć w swoich portfelach więcej niż górnicy, którzy zostaną w pracy, czy JSW ma pracowników z Ukrainy oraz, czy prezesi, którzy przejęli spółkę w 2024 r., odebrali odprawy i czy zostaną oni rozliczeni za kosztowne zatrudnienie zewnętrznej firmy doradczej.

Wiceminister aktywów odpowiedział, że urlop górniczy stanowi 80 proc. wynagrodzenia, sprawa firmy doradczej jest w prokuraturze, a w całej grupie JSW według jego wiedzy pracuje pięciu pracowników z Ukrainy, w sposób legalny.

- Jeżeli pan sobie życzy, odpowiemy dokładnie, ile (w JSW) pracuje pracowników z Ukrainy, która dziś, jako nasz sąsiad, od czterech lat przeżywa pełnoskalową wojnę i która w istotny sposób wpływa na nasze bezpieczeństwo, biorąc na siebie ciężar zagrożenia Rosji. Skalowanie problemu, że ktoś uczciwie u nas pracuje, mogę odnieść do sytuacji budynku, w którym jedno z mieszkań płonie, a my stoimy na balkonie i mówimy: to nie jest nasz pożar, nie dojdzie do przegrzania ściany - odpowiedział Grzegorz Wrona.

JSW to największy producent węgla koksowego w UE i jeden z producentów koksu używanego do wytopu stali. Prowadzi wydobycie w kopalniach: Borynia-Zofiówka, Budryk, Knurów-Szczygłowice i Pniówek. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych. JSW prowadzi restrukturyzację w związku z zasygnalizowanym w ub. roku ryzykiem utraty płynności. Grupa JSW miała w 2025 r. 6,25 mld zł skonsolidowanej straty netto. W II kw. br. strata netto wyniosła 427,5 mln zł wobec 615,9 mln zł straty w I kw. 2026 r.