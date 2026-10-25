Każdy złoty wydany w polskiej firmie będzie czymś pozytywnym - powiedziała PAP wiceminister aktywów państwowych Eliza Zeidler. Podkreśliła potrzebę angażowania polskich przedsiębiorców w kluczowe dla naszej gospodarki projekty.

Każdy złoty wydany w polskiej firmie będzie czymś pozytywnym - powiedziała PAP wiceminister aktywów państwowych Eliza Zeidler. Podkreśliła potrzebę angażowania polskich przedsiębiorców w kluczowe dla naszej gospodarki projekty.

Kodeks Dobrych Praktyk i monitoring wdrożenia

W połowie czerwca premier Donald Tusk podpisał Kodeks Dobrych Praktyk Local Content, którego celem jest zwiększenie udziału komponentu krajowego w inwestycjach. Dokument zawiera m.in. rekomendacje dotyczące informowania o planowanych zakupach i promowania innowacyjnych rozwiązań.

W kuluarach Europejskiego Forum Nowych Idei (EFNI) w Sopocie wiceminister Zeidler poinformowała, że resort cyklicznie monitoruje wdrażanie tych praktyk.

- Większość naszych dużych spółek, zgodnie z rekomendacjami, ustanowiła pełnomocników ds. local content, a my jako ministerstwo odbywamy cykliczne spotkania z tymi pełnomocnikami. Przedstawiają na nich aktualne postępy i zaplanowane zmiany, które wprowadzają, by zwiększyć udział polskich firm w inwestycjach - powiedziała PAP wiceszefowa resortu.

Przekazała, że ministerstwo planuje regularne spotkania z przedstawicielami spółek oraz pozyskiwanie raportów z wdrażania local content.

Podkreśliła, że każdy złoty wydany w polskiej firmie „będzie czymś pozytywnym”.

Zespół ds. instrumentów finansowych dla firm

Podczas EFNI minister aktywów państwowych Wojciech Balczun poinformował o powołaniu zespołu, który poprzez wypracowanie odpowiednich instrumentów finansowych ma wspierać udział krajowych firm w kluczowych przetargach.

Dopytywana o szczegóły prac tego zespołu, wiceminister Zeidler wskazała, że opracowany ma zostać m.in. rachunek powierniczy i rekomendacje w zakresie modelowego rozliczania kontraktów. - To mechanizmy, które mają spowodować, że ci mniejsi i średni przedsiębiorcy będą częściej decydowali się na realizowanie jakichś projektów, gdyż uzyskają finansowanie z kontraktu, a nie będą musieli w istotny sposób się kredytować - wyjaśniła.

Dodała, że określone mają być regulacje i wymagania wynikające z warunków stawianych przez instytucje finansowe.

- Ten zespół roboczy składa się z ekspertów znających się na instrumentach finansowych i barierach pokonywanych przez przedsiębiorców, by startować w przetargach, postępowaniach. Pierwsze pomysły zostały już przedstawione. Niektóre propozycje mogą wymagać zmian legislacyjnych, ale będzie to sukcesywnie wdrażane - dodała.

Pierwsze efekty i oczekiwania wobec przetargów

Pytana, czy resort dostrzega już pozytywne efekty local content, wiceszefowa MAP odpowiedziała, że tak. - Sam fakt, że rynek pozytywnie odbiera ideę local content, to dobry sygnał. Widzimy również zmianę sposobu myślenia przy przygotowywaniu inwestycji - stwierdziła.

Przyznała jednocześnie, że do MAP docierają sygnały niezadowolenia, że jakiegoś przetargu nie wygrała polska firma. - Musimy pamiętać, że znoszenie przez nas barier do udziału w postępowaniach nie oznacza, że teraz każdy przetarg wygrywa polska firma. Chodzi jedynie o to, by krajowe podmioty mogły konkurować na rynku i stawać do tych postępowań, w których dotychczas nie brały udziału - podkreśliła.