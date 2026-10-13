Energetyka

Westinghouse złożył wstępne zlecenia na moduły do pierwszego reaktora elektrowni jądrowej

Westinghouse złożył polskim dostawcom wstępne zlecenia wykonania modułów do pierwszego reaktora elektrowni jądrowej Lubiatowo-Kopalino - podała we wtorek firma. Zlecenia zostały skierowane do przedsiębiorstw: Energomontaż-Północ Gdynia, Famak, Mostostal Kielce i Mostostal Kraków. 

Pap

13 października 2026, 15:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Materiały prasowe

Westinghouse Electric Company to amerykańskie przedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji urządzeń wykorzystujących energię nuklearną, ich bieżącej obsłudze, serwisie oraz kontroli

fot: Materiały prasowe

Westinghouse złożył polskim dostawcom wstępne zlecenia wykonania modułów do pierwszego reaktora elektrowni jądrowej Lubiatowo-Kopalino - podała we wtorek firma. Zlecenia zostały skierowane do przedsiębiorstw: Energomontaż-Północ Gdynia, Famak, Mostostal Kielce i Mostostal Kraków. 

Wszystkie cztery firmy uczestniczą w realizowanym przez Westinghouse programie dla dostawców i pracują nad spełnieniem wymagań NQA-1 - amerykańskiego standardu określającego wymagania dla programów zapewnienia jakości w sektorze jądrowym. 

Potencjał polskiego przemysłu

Po pomyślnym zakończeniu procesu kwalifikacji i wykonaniu próbnych elementów modułów (tzw. mock-upów) Westinghouse zleci im realizację pełnego zakresu prac przewidzianych w projekcie - podano w informacji. 

"Jesteśmy pod dużym wrażeniem kompetencji technicznych polskiego przemysłu oraz potencjału krajowych dostawców, którzy już teraz mogą wnieść istotny wkład w realizację projektu. W ścisłej współpracy z naszym klientem, Polskimi Elektrowniami Jądrowymi, nawiązaliśmy współpracę z polskimi firmami w zakresie produkcji i dostaw modułów istotnych dla bezpieczeństwa jądrowego na potrzeby pierwszego bloku AP1000 w Polsce" - skomentował prezes ds. globalnych inicjatyw biznesowych w Westinghouse Dan Lipman, cytowany w informacji. 

Według prezesa PEJ Marka Woszczyka wstępne zlecenia wykonania modułów to wymierny dowód na to, że polskie firmy są coraz bliżej udziału w budowie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. 

"Postępy EPG, FAMAK, Mostostalu Kielce i Mostostalu Kraków w spełnianiu wymagań normy NQA-1 potwierdzają kompetencje polskiego przemysłu i jego potencjał do włączenia się w globalny łańcuch dostaw technologii AP1000. To szansa dla polskich przedsiębiorstw na udział nie tylko w realizacji naszej inwestycji, lecz także w przyszłych projektach wykorzystujących technologię AP1000 na całym świecie" - dodał Woszczyk.

 W ubiegłym tygodniu Polskie Elektrownie Jądrowe podały, że zleciły Westinghouse rozpoczęcie zamawiania komponentów o długim terminie realizacji (tzw. long lead items) dla pierwszego bloku planowanej elektrowni jądrowej Lubiatowo-Kopalino. 

Zakres zlecenia obejmuje sześć kluczowych elementów wyspy jądrowej, w tym obudowę bezpieczeństwa reaktora oraz powiązane z nią moduły strukturalne. 

Pierwsza polska elektrownia jądrowa powstaje w pomorskiej gminie Choczewo. Inwestorem jest spółka Polskie Elektrownie Jądrowe, a wykonawcą - konsorcjum amerykańskich firm Westinghouse i Bechtel. Pierwszy reaktor tej elektrowni, budowany w technologii AP1000 firmy Westinghouse, ma rozpocząć pracę w 2036 r., a kolejne - w 2037 i 2038 r.

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