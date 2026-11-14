Energetyka

W weekend i poniedziałek maksymalne ceny benzyny i diesla niższe niż w piątek

W sobotę, niedzielę i poniedziałek cena litra benzyny 95 nie może przekroczyć 6,02 zł, benzyny 98 - 6,66 zł, a oleju napędowego - 7,52 zł - wynika z piątkowego obwieszczenia Ministra Energii.

Pap

14 listopada 2026, 08:13
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: ARC/Andrzej Bęben

Ile zapłacimy za paliwo w weekend?

fot: ARC/Andrzej Bęben

W sobotę, niedzielę i poniedziałek cena litra benzyny 95 nie może przekroczyć 6,02 zł, benzyny 98 - 6,66 zł, a oleju napędowego - 7,52 zł - wynika z piątkowego obwieszczenia Ministra Energii.

Ceny maksymalne tych paliw są niższe niż w piątek. W piątek litr benzyny 95 kosztował nie więcej niż 6,06 zł, benzyny 98 - 6,68 zł, a diesla - 7,54 zł. Następne obwieszczenie Ministra Energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w poniedziałek i określi ceny na wtorek. Obwieszczenie o maksymalnych cenach paliw stanowi jeden z elementów kolejnej, trzeciej już odsłony pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN), którego celem jest ograniczenie wzrostu cen na stacjach i obniżenie kosztów tankowania dla kierowców.

Mechanizm został uruchomiony po wejściu w życie części przepisów ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych. Prezydent ustawę podpisał i jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Kara za niestosowanie maksymalnych cen paliw może wynieść nawet 1 mln zł. Ustawa otworzyła drogę do czasowego obniżenia akcyzy i VAT na paliwa płynne. Finansowanie tych działań ma pochodzić z nowej daniny nakładanej na koncerny paliwowe osiągające ponadprzeciętne zyski. Według założeń rządu cały pakiet wsparcia cen paliw będzie obowiązywał do końca 2026 r., a jego koszt może wynieść około 5 mld zł.

60 proc. podatku

Nowe przepisy przewidują 60-proc. podatek od nadwyżkowych zysków osiąganych ze sprzedaży paliw ciekłych. Obejmie on nadzwyczajne zyski uzyskane od 1 marca 2026 r. do 31 marca 2027 r. przez przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją paliw oraz podmioty posiadające koncesję na obrót paliwami z zagranicą. Podstawą opodatkowania będzie nadwyżka przychodów ponad poziom wynikający z historycznej marży osiąganej w 2025 r., powiększonej o 20 proc. Ustawodawca przewidział minimalną marżę referencyjną na poziomie 2 proc., a w przypadku firm niewytwarzających paliw wysokość podatku nie będzie mogła przekroczyć 50 proc. dochodu lub zysku netto.

Pierwsza odsłona pakietu CPN wprowadzona była pod koniec marca i była reakcją na drożejącą ropę naftową w związku z wojną USA i Izraela z Iranem. Polegała na czasowym obniżeniu VAT-u i akcyzy na benzyny i olej napędowy oraz wprowadzeniu mechanizmu ceny maksymalnej ogłaszanej przez Ministra Energii. Obowiązywała ona do końca czerwca, przy czym obniżka akcyzy obowiązywała do połowy czerwca. W wakacje, od 17 do 31 sierpnia, wprowadzono drugą odsłonę programu CPN - bez obniżki akcyzy. (PAP) pif/ pad/

Powiązane tematy:

paliwo ceny benzyny ceny paliw

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Paliwo

W przyszłym tygodniu benzyna i diesel nadal będą tanieć, podrożeje LPG

Między 16 a 22 listopada prognozowany jest dalszy spadek cen benzyny i oleju napędowego, natomiast autogaz będzie prawdopodobnie drożeć - wynika z danych e-petrol.pl.

Gaz

Projekt: W 2027 r. maksymalna cena gazu dla gospodarstw domowych wyniesie tyle ile w tym roku

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2027 r. maksymalna cena gazu m.in. dla gospodarstw domowych ma wynieść 197,29 zł/MWh, czyli tyle ile w tym roku - wynika z projektu ustawy w tej sprawie. Według resortu energii bez tych rozwiązań gospodarstwa domowe zapłaciłby za gaz od 77 zł do ponad 1,8 tys. zł więcej.

Geopolityka i bezpieczeństwo

CyberLegion i ISAC-SIG łączą siły w obronie polskiej energetyki i surowców

ISAC-SIG obejmuje coś więcej niż wymianę wiadomości o incydentach. Chodzi o budowanie zaufania, rozwijanie kompetencji i przygotowanie ludzi do wspólnego działania. 

Energetyka konwencjonalna

Niemcy postawią na elektrownie węglowe? Powodem sytuacja z gazem

Stare niemieckie elektrownie węglowe mogą stać się rezerwą awaryjną. Powstaną nadzwyczajne przepisy.