W sobotę otwarcie przejazdu pod wiaduktem ul. Żeromskiego w Sosnowcu

W sobotę 24 października przywrócony zostanie ruch pojazdów pod wiaduktem kolejowym na ul. Żeromskiego w Sosnowcu. Oznacza to również przywrócenie przejazdu tramwajów między Sosnowcem a Będzinem, Czeladzią i Dąbrową Górniczą - przekazał Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM).

W sobotę 24 października przywrócony zostanie ruch pojazdów pod wiaduktem kolejowym na ul. Żeromskiego w Sosnowcu. Oznacza to również przywrócenie przejazdu tramwajów między Sosnowcem a Będzinem, Czeladzią i Dąbrową Górniczą - przekazał Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM).

Prace przy wiadukcie nad ul. Żeromskiego to część modernizacji i rozbudowy magistralnej linii kolejowej nr 1 od Będzina do Katowic Szopienic Południowych. Pod tym wiaduktem przebiega m.in. jedyne połączenie Tramwajów Śląskich między Sosnowcem (i dalej Katowicami czy Mysłowicami) a pozostałymi miastami Zagłębia Dąbrowskiego. W związku z kolejnym etapem prac na wiadukcie przejazd pod nim był niemożliwy od 21 września br. W związku z tym obowiązywały tymczasowe zmiany w komunikacji miejskiej na 11 liniach tramwajowych w kilku miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a także w autobusowej komunikacji zastępczej.

Jak poinformowała Justyna Koch z biura prasowego ZTM, od soboty zmiany te przestaną obowiązywać, co oznacza m.in. powrót na stałe trasy linii tramwajowych 21 i 27. Linia 21 ponownie pojedzie na trasie Milowice Pętla - Tworzeń Huta Katowice, a linia 27 na trasie Kazimierz Górniczy Pętla - Os. Zamkowe Zajezdnia. Tego samego dnia zawieszone zostanie kursowanie tymczasowej linii tramwajowej 47 oraz autobusów zastępczych Z-21. Zmienią się również rozkłady jazdy linii tramwajowych 0, 15, 22, 24, 26, 34 i 36. Na linii 22 skorygowane zostaną niektóre godziny przejazdów, a na pozostałych zmiany będą dotyczyły kursów dojazdowych do zajezdni (już w piątek większość z tych linii kursuje według czasowych rozkładów, ze zmienionymi trasami kursów zjazdowych i wyjazdowych).

Kończący się etap prac na wiadukcie nad ul. Żeromskiego umożliwiła wprowadzona wcześniej we wrześniu zmiana organizacji ruchu kolejowego na stacji Sosnowiec Główny. Pociągi skierowano tam na nowe perony nr 1 i 2, zamknięto natomiast czasowo wcześniej oddany nowy peron nr 3. Pod nowym wiaduktem na ul. Żeromskiego poszerzona zostanie jezdnia, co usprawni komunikację drogową i tramwajową. Powstanie tam też szerszy chodnik z miejscem na drogę rowerową. Przebudowa tego wiaduktu jest rozplanowana do I kw. 2027 r. Jeden z innych ważnych wiaduktów w mieście, nad ul. Nowopogońską, jest już gotowy. W tym roku gotowy ma być wiadukt nad ul. Piłsudskiego.

Prace na linii kolejowej przecinającej Sosnowiec wykonuje spółka ZUE na podstawie podpisanej w październiku 2023 r. umowy z PKP PLK (zamówienie dotyczące odcinka Będzin - Katowice Szopienice Południowe). Wartość kontraktu wynosi 785,1 mln zł netto, a termin realizacji zadania, ustalony na 44 miesiące, przypada w czerwcu 2027 r. Kontrakt w Sosnowcu to element większego przedsięwzięcia PKP PLK: “Prace na podstawowych ciągach pasażerskich na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odc. Będzin - Katowice - Tychy - Czechowice-Dziedzice - Zebrzydowice“, przygotowano pod kątem unijnego instrumentu Łącząc Europę (CEF - Connecting Europe Facility).

Największa jego część to trwający remont katowickiego węzła kolejowego. Na obejmującym Sosnowiec odcinku Będzin - Katowice Szopienice Płd. dla zwiększenia przepustowości zaprojektowano zmianę układu dwutorowego na czterotorowy na odcinku Będzin - Sosnowiec Główny oraz układu dwutorowego na pięciotorowy na odcinku Sosnowiec Gł. - Szopienice Płd. Poza rozbudową linii przewidziano m.in. budowę nowych peronów dla ruchu aglomeracyjnego w Sosnowcu oraz Szopienicach Płd., a także budowę nowych przystanków Katowice Morawa i Sosnowiec Środula (przy ul. Chemicznej). Stacja Będzin będzie obsługiwała tylko ruch towarowy. Przebudowa obejmuje 20 obiektów inżynieryjnych.