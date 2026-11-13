Energetyka

W przyszłym tygodniu benzyna i diesel nadal będą tanieć, podrożeje LPG

Między 16 a 22 listopada prognozowany jest dalszy spadek cen benzyny i oleju napędowego, natomiast autogaz będzie prawdopodobnie drożeć - wynika z danych e-petrol.pl.

Pap

13 listopada 2026, 22:10
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Między 16 a 22 listopada prognozowany jest dalszy spadek cen benzyny i oleju napędowego, natomiast autogaz będzie prawdopodobnie drożeć - wynika z danych e-petrol.pl.

Analitycy wskazali, że ma to związek z optymistycznymi doniesieniami dotyczącymi eksportu z Bliskiego Wschodu. Według prognoz portalu między 16 a 22 listopada cena benzyny 95 powinna wynieść od 5,92 do 6,06 zł za litr, a benzyny 98 - między 6,57 a 6,70 zł. W przypadku diesla analitycy przewidują przedział 7,44-7,57 zł/l. LPG będzie w ich ocenie kosztował zaś między 3,99 a 4,20 zł/l.  “Poza autogazem, który napotyka sezonowe problemy, paliwa mogą być odczuwalnie tańsze na krajowych stacjach. To wynik niedawnych zmian na rynku globalnym“ - ocenili eksperci.  

Z danych e-petrol.pl wynika, że między 7 i 13 listopada odnotowano spadki średnich cen na rynku hurtowym zarówno dla benzyny, jak i oleju napędowego oraz opałowego. ON kosztował przeciętnie 6663 zł/m sześc. - o 201 zł mniej niż przed tygodniem. Cena benzyny 95 w polskich rafineriach spadła do 5277 zł/m sześc., o 19 zł, a benzyny 98 - do 5866 zł/m sześc., o 12 zł. Metr sześcienny oleju opałowego potaniał o 201 zł, do 5621 zł. Jak podano, na rynku ropy naftowej w pierwszej połowie mijającego tygodnia dominowały spadki cen, na co wpływ miały m.in. malejące koszty transportu morskiego, rosnąca podaż surowca oraz nadzieje na ograniczenie napięć geopolitycznych na Bliskim Wschodzie.  Eksperci podkreślili, że pod koniec tygodnia optymizm inwestorów częściowo osłabł. 

Według analityków portalu ryzyko zakłóceń dostaw z Bliskiego Wschodu nadal ogranicza przestrzeń do dalszych obniżek. Pomimo tego oceniają oni, że redukcja cen na polskich stacjach pozostaje “zupełnie realna“. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii w piątek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,06 zł, benzyny 98 - 6,68 zł, a diesla - 7,54 zł. Z kolei w weekend i w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,02 zł, benzyny 98 - 6,66 zł, a oleju napędowego - 7,52 zł. 

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