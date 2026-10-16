W przyszłym tygodniu benzyna i diesel będą tańsze; autogaz zdrożeje

Niższe ceny hurtowe benzyny i oleju napędowego przełożą się na spadki cen na stacjach w przyszłym tygodniu, natomiast ceny LPG wzrosną - wynika z piątkowego komentarza analityków e-petrol.pl.

Niższe ceny hurtowe benzyny i oleju napędowego przełożą się na spadki cen na stacjach w przyszłym tygodniu, natomiast ceny LPG wzrosną - wynika z piątkowego komentarza analityków e-petrol.pl.

"Pakiet CPN nie jest gwarancją taniego tankowania. Kierowcy boleśnie przekonali się o tym w mijającym tygodniu, po tym jak maksymalne ceny benzyny E10 przekroczyły 7 złotych, a diesla 8 złotych za litr paliwa. Przed weekendem podwyżki na stacjach jednak hamują, dzięki spadkowemu odreagowaniu na rynku naftowym" - przekazali analitycy.

Zaznaczyli, że notowana w ostatnich dniach maksymalna cena benzyny 95 wynosząca 7,11 zł/l i cena diesla w wysokości 8,06 zł to najwyższe poziomy wskazane w rozporządzeniu Ministra Energii od początku funkcjonowania rządowego programu osłonowego dla kierowców.

Hurtowe notowania paliw utrzymują się na wysokim poziomie

"Hurtowe notowania paliw utrzymują się na wysokim poziomie, ale przed weekendem w cennikach rafinerii widzimy próbę spadkowego odreagowania. Metr sześcienny 95-oktanowej benzyny jest dzisiaj wyceniany średnio na 6080,20 zł i jest o 74,20 zł tańszy niż w ubiegły piątek. Dla oleju napędowego notujemy dzisiaj średnią cenę na poziomie 7109,80 zł/metr sześcienny. To 50,80 zł poniżej poziomu sprzed tygodnia" - dodali eksperci.

Mimo wysokich cen maksymalnych, realne koszty tankowania mogły być w tym tygodniu trochę niższe - wskazali. Według monitoringu portalu średnia cena benzyny E10 wyniosła w tym tygodniu 6,97 zł za litr, o 18 gr więcej niż przed tygodniem. Średnia dla diesla była na poziomie 7,98 zł, po podwyżce o 20 gr, a cena autogazu wzrosła o 14 groszy do 3,39 zł za litr.

"Prognozy na nadchodzący tydzień dla większości tankujących wyglądają optymistycznie, bo zakładają niższe ceny na stacjach. Wyjątkiem są jedynie kierowcy samochodów z instalacją LPG, bo w związku z gwałtownym wzrostem hurtowych notowań autogazu, podwyżki dla tego paliwa mogą jeszcze przyspieszyć" - wskazali analitycy.

Szacowane przez e-petrol.pl przedziały cenowe dla poszczególnych gatunków paliw to: 6,78-6,89 zł/l dla benzyny E10, dla oleju napędowego 7,86-7,99 zł/l; prognozowana cena autogazu to 3,51-3,62 zł.

Zgodnie z piątkowym rozporządzeniem Ministra Energii, w najbliższy weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,89 zł, benzyny 98 - 7,68 zł, a oleju napędowego 8,00 zł. Ceny maksymalne wszystkich tych paliw będą więc niższe niż w piątek. Obecnie litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,95 zł, benzyny 98 - 7,76 zł, a oleju napędowego 8,03 zł. Następne obwieszczenie Ministra Energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w poniedziałek i określi ceny na wtorek.