Energetyka

W piątek paliwo tanieje. Sprawdź ceny

W piątek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,06 zł, benzyny 98 - 6,68 zł, a diesla - 7,54 zł - wynika z czwartkowego obwieszczenia Ministra Energii. Ceny maksymalne wszystkich tych paliw są więc niższe niż w czwartek. 

Pap

13 listopada 2026, 07:27
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Obecna sytuacja na rynku paliw to największy kryzys od ostatnich 50 lat

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

W piątek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,06 zł, benzyny 98 - 6,68 zł, a diesla - 7,54 zł - wynika z czwartkowego obwieszczenia Ministra Energii. Ceny maksymalne wszystkich tych paliw są więc niższe niż w czwartek. 

W czwartek litr benzyny 95 kosztował nie więcej niż 6,10 zł, benzyny 98 - 6,70 zł, a diesla - 7,66 zł. Następne obwieszczenie Ministra Energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w piątek i określi ceny na sobotę, niedzielę oraz poniedziałek. 

Ceny Paliwa Niżej

Obwieszczenie o maksymalnych cenach paliw stanowi jeden z elementów kolejnej, trzeciej już odsłony pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN), którego celem jest ograniczenie wzrostu cen na stacjach i obniżenie kosztów tankowania dla kierowców. Mechanizm został uruchomiony po wejściu w życie części przepisów ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych. 

Prezydent ustawę podpisał i jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Kara za niestosowanie maksymalnych cen paliw może wynieść nawet 1 mln zł. Ustawa otworzyła drogę do czasowego obniżenia akcyzy i VAT na paliwa płynne. Finansowanie tych działań ma pochodzić z nowej daniny nakładanej na koncerny paliwowe osiągające ponadprzeciętne zyski. 

Według założeń rządu cały pakiet wsparcia cen paliw będzie obowiązywał do końca 2026 r., a jego koszt może wynieść około 5 mld zł. Nowe przepisy przewidują 60-proc. podatek od nadwyżkowych zysków osiąganych ze sprzedaży paliw ciekłych. 

Obejmie on nadzwyczajne zyski uzyskane od 1 marca 2026 r. do 31 marca 2027 r. przez przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją paliw oraz podmioty posiadające koncesję na obrót paliwami z zagranicą. Podstawą opodatkowania będzie nadwyżka przychodów ponad poziom wynikający z historycznej marży osiąganej w 2025 r., powiększonej o 20 proc. 

Ustawodawca przewidział minimalną marżę referencyjną na poziomie 2 proc., a w przypadku firm niewytwarzających paliw wysokość podatku nie będzie mogła przekroczyć 50 proc. dochodu lub zysku netto. 

Pierwsza odsłona pakietu CPN wprowadzona była pod koniec marca i była reakcją na drożejącą ropę naftową w związku z wojną USA i Izraela z Iranem. Polegała na czasowym obniżeniu VAT-u i akcyzy na benzyny i olej napędowy oraz wprowadzeniu mechanizmu ceny maksymalnej ogłaszanej przez Ministra Energii. Obowiązywała ona do końca czerwca, przy czym obniżka akcyzy obowiązywała do połowy czerwca. W wakacje, od 17 do 31 sierpnia, wprowadzono drugą odsłonę programu CPN - bez obniżki akcyzy.

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