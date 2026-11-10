W październiku u naszych sąsiadów węgiel wygrał z atomem

Elektrownie opalane węglem brunatnym wyprodukowały w październiku 2,75 TWh, co stanowi wzrost o 36 proc. rok do roku. Ich udział w całkowitej produkcji wyniósł około 40 proc. Elektrownie jądrowe dostarczyły 2,58 TWh, co oznacza spadek o około jeden procent rok do roku i stanowi niecałe 38 proc. całkowitej produkcji energii.

Elektrownie opalane węglem brunatnym wyprodukowały w październiku 2,75 TWh, co stanowi wzrost o 36 proc. rok do roku. Ich udział w całkowitej produkcji wyniósł około 40 proc. Elektrownie jądrowe dostarczyły 2,58 TWh, co oznacza spadek o około jeden procent rok do roku i stanowi niecałe 38 proc. całkowitej produkcji energii.

Czeskie elektrownie wyprodukowały w październiku o około 15 proc. więcej energii elektrycznej niż w roku poprzednim, głównie dzięki wyższej produkcji w elektrowniach opalanych węglem brunatnym. Zużycie energii elektrycznej nieznacznie spadło. Średnia cena spotowa energii elektrycznej wzrosła powyżej 180 EUR/MWh (ok.790 zł), co stanowi prawie dwukrotność poziomu z października 2025 r. i jest wyższą wartością dla października niż w kryzysowym 2022 r..

Elektrownie w Czechach dostarczyły do sieci w październiku 6,82 TWh, w porównaniu z 5,91 TWh rok wcześniej. Wzrost rok do roku wyniósł około 15 proc. Zużycie energii elektrycznej spadło z 5,33 do 5,26 TWh w tym samym okresie, czyli o około 1,3 proc.

Elektrownie opalane węglem brunatnym wyprodukowały w październiku 2,75 TWh, co stanowi wzrost o 36 proc. rok do roku. Ich udział w całkowitej produkcji wyniósł około 40 proc. Elektrownie jądrowe dostarczyły 2,58 TWh, co oznacza spadek o około jeden procent rok do roku i stanowi niecałe 38 proc. całkowitej produkcji.

Oprócz węgla brunatnego, pomimo wysokich cen gazu ziemnego, wzrosła również produkcja energii elektrycznej z gazu ziemnego – ze 191 do 329 GWh, co stanowi wzrost o 72 proc. rok do roku. Produkcja energii słonecznej wzrosła z 266 do 369 GWh, a z węgla energetycznego z 52 do 85 GWh. Jednocześnie produkcja energii wodnej spadła ze 132 do 69 GWh, a z wiatru z 84 do 63 GWh.

Dla porównania w październiku 2026 r. produkcja brutto energii elektrycznej w Polsce wyniosła 14,4 TWh (wzrost o 8,6 proc. w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej), podczas gdy krajowe zużycie energii elektrycznej osiągnęło 12,7 TWh co oznacza wzrost o 1,6 proc. rok do roku.

Węgiel kamienny i brunatny odpowiadał za ok. 56,6 proc, wytwarzania energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE). Fotowoltaika (PV): Zanotowała silny wzrost, osiągając +37,9 proc. w ujęciu rok do roku. Wytworzenie energii elektrycznej z gazu wyniosło 1 365 816 MWh co oznacza spadek względem wcześniejszych miesięcy ubiegłego roku, m.in. z powodu rosnących cen gazu na rynkach europejskich.

Lądowe farmy wiatrowe dostarczyły 14,9 proc., natomiast morskie farmy wiatrowe wygenerowały ok. 0,9 proc. energii w systemie.

Średnia cena energii elektrycznej na Rynku Dnia Następnego w październiku wyniosła 734,68 zł/MWh

Średnia cena spotowa energii w Unii Europejskiej wyniosła 175,37 EUR/MWh (ok. 768 z), co oznacza wzrost o 20,6 proc. w stosunku do września i o 70 proc. w porównaniu z lipcem 2026 r.