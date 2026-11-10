Energetyka

W Niemczech może zabraknąć gazu tej zimy

W Niemczech może zabraknąć gazu tej zimy - podają operatorzy magazynów z tym paliwem. Niemieccy operatorzy magazynów gazu informują, że dostawy tego paliwa do największej gospodarki w Europie mogą być nie w pełni zagwarantowane, jeśli zbliżająca się zima będzie wyjątkowo mroźna.

Pap

10 listopada 2026, 09:31
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Andrzej Bęben/ARC

Niemcy boją się zimy

fot: Andrzej Bęben/ARC

W Niemczech może zabraknąć gazu tej zimy - podają operatorzy magazynów z tym paliwem. Niemieccy operatorzy magazynów gazu informują, że dostawy tego paliwa do największej gospodarki w Europie mogą być nie w pełni zagwarantowane, jeśli zbliżająca się zima będzie wyjątkowo mroźna.

"Gdyby warunki pogodowe odpowiadały tym z roku 2010, popyt na gaz w Niemczech w styczniu, lutym i marcu nie zostałby zaspokojony" - podano w oświadczeniu INES (Initiative Energien Speichern e.V). 

Ocenia się, że w ciągu jednego miesiąca niedobory gazu w Niemczech mogą sięgać nawet 6,6 TWh. INES podał, że w niektóre dni stycznia 2027 może brakować nawet 1,7 TWh gazu.  

"Import gazu za pośrednictwem dostępnych rurociągów i terminali LNG nie jest w stanie pokryć szczytów zużycia gazu w chłodne zimowe dni" - ocenił Sebastian Heinermann, dyrektor zarządzający INES. 

Dodał, że niski poziom zapasów gazu stanowi poważne ryzyko dla bezpieczeństwa dostaw. Magazyny gazu w Niemczech są obecnie zapełnione w ok. 59 proc., a średnia 5-letnia to 88,7 proc. 

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