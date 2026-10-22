W Górniczej o wniosku notyfikacyjnym dotyczącym wsparcia górnictwa

Czy będą nowe przepisy i mechanizmy pomocy dla branży górniczej? Co z cenami węgla? Jak będzie wyglądał polski miks energetyczny w 2035 roku? O tym m.in. przeczytają Państwo w najnowszym wydaniu Trybuny Górniczej, która ukaże się już w najbliższy piątek 23 października.

Czy będą nowe przepisy i mechanizmy pomocy dla branży górniczej? Co z cenami węgla? Jak będzie wyglądał polski miks energetyczny w 2035 roku? O tym m.in. przeczytają Państwo w najnowszym wydaniu Trybuny Górniczej, która ukaże się już w najbliższy piątek 23 października.

W tym numerze TG nasz czołówkowy materiał dotyczy wniosku notyfikacyjnego dotyczącego wsparcia górnictwa. Z prezentacji wiceministra energii Mariana Zmarzłego przygotowanej na konferencję w Zakopanem wynika, że aktualizację w tej części przekazano do UOKiK. Nad częścią dotyczącą dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych nadal pracuje Ministerstwo Energii.

„Minister przedstawił także stan prac nad zasadami wsparcia sektora. Od tych rozwiązań zależy sposób finansowania zmian w kopalniach i osłon dla ich pracowników. Aktualizacja ma uwzględnić nowe przepisy i mechanizmy pomocy. Minister wskazuje przy tym na potrzebę ochrony pracowników i regionów górniczych oraz zachowania bezpieczeństwa energetycznego kraju” – wyjaśnia red. Kajetan Berezowski w tekście „Polska aktualizuje wniosek notyfikacyjny dotyczący wsparcia górnictwa”.

Nowelizacja umożliwiła przedsiębiorstwom górniczym samodzielne prowadzenie likwidacji zakładów przy wsparciu środków publicznych. Wprowadziła też urlopy górnicze, urlopy dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla i jednorazowe odprawy pieniężne. Według danych zawartych w prezentacji Mariana Zmarzłego w 2026 r. z przewidzianych rozwiązań skorzystało już blisko 6,8 tys. osób.

Popyt na rosyjski węgiel

„Ceny węgla rosną jak szalone, a będzie jeszcze drożej” – tak brzmi tytuł naszego kolejnego tekstu.

– W ostatnich latach czynniki geopolityczne są największym impulsem do gwałtownych zmian cen surowców energetycznych – wskazuje prof. Zbigniew Grudziński z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.

Ceny węgla energetycznego w portach ARA wzrosły roku do roku o ponad 43 proc. ropy Brent o 45 proc, a gazu ziemnego o 123 proc.

Popyt na rosyjski surowiec wciąż utrzymuje się na rynkach globalnych, co bezpośrednio przekłada się na dynamikę przeładunków w tym regionie. Ceny rosyjskiego surowca też rosną i przekraczają już 80 USD za tonę. Ale najgorsze jest to, że Rosja zablokowała transport węgla z Kazachstanu, Rosji, Uzbekistanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Azerbejdżanu, Armenii i Gruzji do granicy z Białorusią. To oznacza w praktyce, że węgiel z ARA będzie jeszcze bardziej drożał.

W tym numerze TG zachęcamy także do przeczytania rozmowy z Grzegorzem Onichimowskim, prezesem Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

„W 2035 roku w miksie nadal będzie węgiel. Mamy przecież bloki węglowe oddane w drugiej dekadzie XXI wieku i nie ma racjonalnego powodu, by je przedwcześnie wyłączać czy rozmontowywać. Prawdopodobnie będą pełniły rolę aktywnej rezerwy – uruchamianej głównie wtedy, gdy warunki atmosferyczne przez dłuższy czas uniemożliwiają pracę źródeł odnawialnych. Trzeba jednak te moce zagospodarować i mieć do dyspozycji” – mówi prezes PSE w rozmowie z red. Moniką Krężel.

Warto promować zdolnych

„Na elewacji II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej można już oglądać mural upamiętniający dziewięciu górników, którzy 16 grudnia 1981 roku zginęli podczas pacyfikacji kopalni Wujek w Katowicach” – piszemy z kolei o ważnej inicjatywie w tekście „Mural upamiętniający górników z Wujka odsłonięty na elewacji dąbrowskiego liceum”.

W najnowszym wydaniu naszej gazety tradycyjnie publikujemy również felieton Jacka Korskiego, polecamy też materiał o stypendyście Fundacji Rodzin Górniczych.

„Jest podopiecznym i stypendystą Fundacji Rodzin Górniczych, a zarazem studentem kierunku Automatyka i Robotyka na Akademii Górniczo-Hutniczej, aktywnym członkiem Koła Naukowego AGH Focus. W ramach projektu inżynierskiego, pod opieką dr. hab. inż. Adama Piłata, opracował aplikację, pozwalającą na zrobotyzowanie procesu sortowania komponentów. Inż. Daniel Głąbicki rzadko kiedy dysponuje wolnym czasem” – piszemy w tekście zatytułowanym „Młody inżynier z cobotami za pan brat”.

Jak zwykle w Górniczej Czytelnicy na pewno znajdą wiele interesujących materiałów.

Zapraszamy do lektury.