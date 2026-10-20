Niższe ceny energii, ochrona konkurencyjności europejskiego przemysłu, bezpieczeństwo dostaw i zasady transformacji energetycznej po 2030 r. – to główne priorytety, które Polska, Czechy, Słowacja i Węgry przedstawiły w Bratysławie. Ministrowie energii państw Grupy Wyszehradzkiej podpisali wspólną deklarację, określającą ich postulaty wobec Unii Europejskiej - informują w Ministerstwie Energii.

Niższe ceny energii, ochrona konkurencyjności europejskiego przemysłu, bezpieczeństwo dostaw i zasady transformacji energetycznej po 2030 r. – to główne priorytety, które Polska, Czechy, Słowacja i Węgry przedstawiły w Bratysławie. Ministrowie energii państw Grupy Wyszehradzkiej podpisali wspólną deklarację, określającą ich postulaty wobec Unii Europejskiej - informują w Ministerstwie Energii.

W spotkaniu wzięli udział m.in. polski minister energii Miłosz Motyka oraz komisarz UE ds. energii Dan Jørgensen. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim kosztów energii dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, dywersyfikacji dostaw oraz przyszłego kształtu unijnej polityki klimatyczno-energetycznej.

Główny postulat: niższe koszty energii

Państwa V4 za najważniejsze zagrożenie uznały wysokie ceny energii, które – ich zdaniem – osłabiają europejskie gospodarki, zwłaszcza sektory energochłonne. W deklaracji znalazł się postulat ograniczania czynników podnoszących ceny prądu, w tym wpływu zmienności cen uprawnień do emisji CO₂ w systemie ETS.

– Konieczna jest poważna dyskusja o przyszłości systemu ETS i jego wpływie na konkurencyjność przemysłu. Nie możemy ignorować faktu, że europejskie przedsiębiorstwa konkurują z producentami z państw, w których koszty energii i obciążenia regulacyjne są znacznie niższe – powiedział minister Miłosz Motyka.

Region zaapelował również o większą elastyczność w wykorzystaniu funduszy unijnych i zasad pomocy publicznej dla przemysłu energochłonnego. Według słowackiej strony V4 chce m.in., aby w kolejnych programach finansowych możliwe było wspieranie kosztów operacyjnych przedsiębiorstw dotkniętych wysokimi cenami energii.

Bezpieczeństwo dostaw i infrastruktura

Drugi filar wspólnej deklaracji dotyczy bezpieczeństwa energetycznego. Ministrowie podkreślili potrzebę dywersyfikacji źródeł i tras dostaw oraz rozwoju połączeń transgranicznych, które zwiększają odporność regionu na kryzysy.

– Nie będzie bezpieczeństwa państw bez bezpieczeństwa energetycznego. Bezpieczeństwo energetyczne to zdywersyfikowane dostawy, niezależność technologiczna i niskie ceny energii, także dla przemysłu – zaznaczył Motyka.

Polska przedstawiła własne inwestycje wzmacniające niezależność od rosyjskich surowców: terminal LNG w Świnoujściu, Baltic Pipe, rozbudowę możliwości importu gazu przez terminal FSRU w Gdańsku oraz rozwój infrastruktury naftowej i magazynowej. Ministerstwo wskazało, że infrastruktura może również służyć zwiększaniu dostaw w kierunku południowym, na rzecz partnerów regionalnych.