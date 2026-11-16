Energetyka

Uczniowie zbadają energię i zaprogramują roboty. Rusza OZEdukacja 2.0

Co najmniej 1 200 uczniów z 40 szkół podstawowych z całej Polski pozna świat odnawialnych źródeł energii, przygotuje własne projekty i podejmie energetyczne wyzwania z wykorzystaniem robotów. Ruszył nabór do drugiej edycji programu „OZEdukacja 2.0 powered by Fundacja Enea – Energia Wspólnoty”. Udział jest bezpłatny, a zgłoszenia można przesyłać do 27 listopada 2026 roku.

16 listopada 2026, 10:38
źródło: Energiapress.pl

fot: Enea

Enea zaprasza do udziału

fot: Enea

Co najmniej 1 200 uczniów z 40 szkół podstawowych z całej Polski pozna świat odnawialnych źródeł energii, przygotuje własne projekty i podejmie energetyczne wyzwania z wykorzystaniem robotów. Ruszył nabór do drugiej edycji programu „OZEdukacja 2.0 powered by Fundacja Enea – Energia Wspólnoty”. Udział jest bezpłatny, a zgłoszenia można przesyłać do 27 listopada 2026 roku.

Program organizuje Fundacja Future Minds dzięki wsparciu Fundacji Enea – Energia Wspólnoty. Jest on skierowany do uczniów klas od 4 do 8, którzy podczas zajęć poznają odnawialne źródła energii i sprawdzą, jak rozsądniej korzystać z energii w domu, szkole i najbliższym otoczeniu. W praktyczny sposób dowiedzą się także, na czym polega transformacja energetyczna i jakie zmiany może przynieść ich lokalnym społecznościom.


Więcej:

https://energiapress.pl/news/6113/uczniowie-zbadaja-energie-i-zaprogramuja-roboty-rusza-ozedukacja-2-0

 

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