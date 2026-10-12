Do końca października można przesyłać zgłoszenia w VIII edycji konkursu Enea Akademia Talentów, inicjatywy realizowanej przez Eneę oraz Fundację Enea – Energia Wspólnoty. Od ośmiu lat program wspiera młodych ludzi, którzy z pasją rozwijają swoje zainteresowania, osiągają sukcesy naukowe i angażują się w działania na rzecz innych. Konkurs co roku odkrywa wiele talentów i pomaga realizować uczniom ambitne cele, dając im szanse na dalszy rozwój. Organizatorzy czekają na zgłoszenia na stronie akademiatalentow.enea.pl do 31 października.

Do końca października można przesyłać zgłoszenia w VIII edycji konkursu Enea Akademia Talentów, inicjatywy realizowanej przez Eneę oraz Fundację Enea – Energia Wspólnoty. Od ośmiu lat program wspiera młodych ludzi, którzy z pasją rozwijają swoje zainteresowania, osiągają sukcesy naukowe i angażują się w działania na rzecz innych. Konkurs co roku odkrywa wiele talentów i pomaga realizować uczniom ambitne cele, dając im szanse na dalszy rozwój. Organizatorzy czekają na zgłoszenia na stronie akademiatalentow.enea.pl do 31 października.

Stypendia dla młodych naukowców, odkrywców i społeczników

W tegorocznej edycji stypendia otrzyma 80 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski – każde o wartości 5 000 zł. O wsparcie mogą ubiegać się osoby, które wyróżniają się osiągnięciami edukacyjnymi, realizują własne inicjatywy lub aktywnie działają na rzecz swoich społeczności.

Uczestnicy mogą zgłaszać się w trzech kategoriach:

* nauki ścisłe,

* nauki przyrodnicze,

* zaangażowanie społeczne.

Więcej: https://energiapress.pl/news/6079/trwa-enea-akademia-talentow-pasjonaci-nauki-i-zaangazowania-spolecznego-poszukiwani