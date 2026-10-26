Ceny gazu w Europie rosną i doszły do 97 euro za MWh - po raz pierwszy od 2022 r. - informują maklerzy. Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) zwyżkują o 3,2 proc. do 96,88 euro za MWh.

Ceny gazu w Europie rosną i doszły do 97 euro za MWh - po raz pierwszy od 2022 r. - informują maklerzy. Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) zwyżkują o 3,2 proc. do 96,88 euro za MWh.

Gaz drożeje, bo inwestorzy niepokoją się o niestabilną sytuację dotyczącą dostaw paliwa do regionu w tym sezonie grzewczym. Zapasy gazu ziemnego w magazynach UE wynoszą 74,6 proc. wobec średniej 5-letniej na tę porę wynoszącej 89,5 proc.

W magazynach znajduje się obecnie 846,39 TWh gazu - wynika z wyliczeń firmy Gas Infrastructure Europe. To najniższy poziom tych zapasów od kilkunastu lat i powoduje, że Europa jest podatna na potencjalne zakłócenia. W Niemczech magazyny gazu są obecnie zapełnione w 61,5 proc., a średnia 5-letnia to 88,3 proc.

W Polsce w magazynach gazu jest 36,51 TWh tego paliwa, a ich zapełnienie wynosi 99,1 proc. wobec sezonowej średniej 5-letniej wynoszącej 98,3 proc. - podaje Gas Infrastructure Europe.

Traderzy w Europie spodziewają się wzrostu zapotrzebowania

Traderzy w Europie spodziewają się wzrostu zapotrzebowania na ogrzewanie w nadchodzących dniach w czasie nadchodzącego spadku temperatury na całym kontynencie. Analitycy informują, że jest coraz mniej prawdopodobne, że sytuacja na rynkach paliw, w tym gazu, wkrótce się uspokoi w obliczu ciągłych działań wojennych na Bliskim Wschodzie.

Prezydent USA Donald Trump powiedział w piątek, że gdyby tego chciał:

- Stany Zjednoczone mogłyby przejąć cały Iran i zabrać mu ropę naftową.

Dodał, że wciąż stoi przed wyborem między "wykończeniem" Iranu i pozwoleniem, by sam "zwiądł".

"Iran nie jest w stanie zrobić za dużo i moglibyśmy, gdybyśmy chcieli, po prostu wziąć całą ropę. Moglibyśmy wziąć cały kraj" - powiedział Trump, odnosząc się podczas rozmowy z dziennikarzami do impasu w wojnie z Iranem.

Prezydent USA twierdził przy tym, że cieśnina Ormuz jest "całkowicie jego" i tak pozostanie. Trump mówił również o ciężkiej sytuacji gospodarczej w Iranie i rekordowej inflacji.

"Mają inflację i nie mają pieniędzy. Są w kryzysie. Czy chcemy ich wykończyć, czy dać im zwiędnąć? Bo otrzymujemy wszystko, czego chcemy" - zastanawiał się.

Jeszcze w czwartek Trump mówił, że wojska USA "rozwaliły" Iran i że "może posunąć się jeszcze trochę dalej".

W środę "New York Times" podał, że wojska USA i Izraela przygotowują plany wznowienia intensywnej kampanii uderzeń przeciwko Iranowi po wyborach w USA 3 listopada. Ataki mają być "krótkie, lecz intensywne", a ich celem ma być irańska infrastruktura energetyczna, obiekty programu nuklearnego i arsenał rakiet i dronów.

Tymczasem wspierani przez Iran jemeńscy rebelianci Huti oświadczyli w niedzielę, że zaatakowali lotnisko w Rijadzie, które wcześniej tego dnia wznowiło działalność, oraz dwie saudyjskie bazy: lotniczą i morską. Stołeczne lotnisko im. Króla Chalida zostało zamknięte po ataku rakietowym Huti z 10 października.

W ataku, uznawanym za jeden z najkrwawszych na terytorium Arabii Saudyjskiej w ostatnich latach, zginęło 13 osób, a ponad 300 zostało rannych. W piątek Huti ostrzegli jednak, że port nadal jest celem wojskowym, i wezwali pasażerów oraz linie lotnicze, by z niego nie korzystali.

W niedzielę władze saudyjskie poinformowały o przechwyceniu serii rakiet oraz dronów. Rzecznik wojskowy Huti Jahja Sari przekazał w serwisie X, że rebelianci przeprowadzili "trzy operacje wojskowe" z użyciem "dziesiątek rakiet balistycznych", a atak na lotnisko w Rijadzie "dosięgnął celu". Dodał, że pozostałe uderzenia były wymierzone w bazę lotniczą w Chamis Muszajt oraz bazę morską w Dżizanie.