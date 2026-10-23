TAURON Ciepło rozpoczął szóstą edycję kampanii edukacyjnej #WeźNieSmoguj #WeźOddychaj. Tegoroczny projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a jego głównym tematem są sposoby ogrzewania domów i mieszkań w Europie oraz rola nowoczesnego ciepłownictwa w walce o czystsze powietrze.

TAURON Ciepło rozpoczął szóstą edycję kampanii edukacyjnej #WeźNieSmoguj #WeźOddychaj. Tegoroczny projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a jego głównym tematem są sposoby ogrzewania domów i mieszkań w Europie oraz rola nowoczesnego ciepłownictwa w walce o czystsze powietrze.

Film o ogrzewaniu w Europie

Centralnym elementem kampanii jest animowany film edukacyjny pt. „Jak mieszkańcy Europy ogrzewają swoje mieszkania i domy?”. Materiał powstał w oparciu o raport Polskiej Akademii Nauk, przygotowany na zlecenie TAURON Ciepło, i prezentuje rozwiązania stosowane m.in. w Polsce, Niemczech, Danii, Norwegii oraz krajach Europy Południowej.

Bohaterowie filmu wyruszają w podróż po Europie, podczas której poznają różne technologie ogrzewania budynków. Uczniowie mogą dowiedzieć się, jak rozwijają się systemy ciepłownicze w Niemczech, dlaczego Dania jest jednym z liderów wykorzystania odnawialnych źródeł energii w ciepłownictwie, jak Norwegowie wykorzystują ciepło odpadowe oraz dlaczego w krajach południowej Europy popularne są indywidualne źródła ciepła.

Film porusza również wyzwania polskiego sektora ciepłowniczego, w tym potrzebę transformacji i ograniczania emisji. Kampania wskazuje przy tym, że nie ma jednego uniwersalnego modelu ogrzewania — wybór technologii zależy od warunków klimatycznych, dostępnych zasobów i infrastruktury danego kraju.

Edukacja od sześciu lat

Kampania #WeźNieSmoguj #WeźOddychaj od sześciu lat przybliża dzieciom i młodzieży tematy jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz odpowiedzialnego korzystania z energii. TAURON Ciepło promuje w niej również ciepło sieciowe jako rozwiązanie wspierające ograniczanie niskiej emisji i walkę ze smogiem w miastach.

– Edukacja ekologiczna młodych ludzi to inwestycja w przyszłość. Chcemy pokazywać dzieciom i młodzieży, że sposób, w jaki ogrzewamy domy i mieszkania, ma bezpośredni wpływ na jakość powietrza, którym oddychamy. W tegorocznej odsłonie kampanii zachęcamy do spojrzenia szerzej i poznania rozwiązań stosowanych w różnych krajach Europy – mówi Marcin Staniszewski, prezes zarządu TAURON Ciepło.

Więcej informacji o kampanii, filmy edukacyjne oraz materiały przeznaczone dla szkół są dostępne na stronie wezniesmoguj.tauron.pl.