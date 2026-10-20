Śląsk to świetne miejsce na wdrażanie nowoczesnych technologii

W Fabryce Porcelany w Katowicach odbyła się konferencja „Suwerenność zaczyna się na Śląsku - Region Technologicznej Transformacji”. Podczas jej trwania przedstawiono założenia Śląskiego Akceleratora Innowacji - inicjatywy łączącej potencjał przemysłu, nauki, startupów i młodych firm technologicznych.

W Fabryce Porcelany w Katowicach odbyła się konferencja „Suwerenność zaczyna się na Śląsku - Region Technologicznej Transformacji”. Podczas jej trwania przedstawiono założenia Śląskiego Akceleratora Innowacji - inicjatywy łączącej potencjał przemysłu, nauki, startupów i młodych firm technologicznych.

Międzynarodowa konferencja, którą zorganizowała Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, była poświęcona budowaniu silnego i konkurencyjnego ekosystemu innowacji w regionie.

Uczestnicy wydarzenia dyskutowali o tym, jak sprawić, by Śląsk stał się miejscem, w którym talenty zostają, technologie powstają, a innowacje zmieniają przemysł?

- Cieszą mnie te dyskusje o Śląsku i jego przyszłości, która wykuje się w gospodarce. Wszyscy zastanawiamy się nad tym, co zrobić, by było lepiej. Rozwiązania nie przyjdą z Warszawy, Brukseli czy Waszyngtonu, musimy znaleźć je sami - mówił podczas konferencji Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego. - Tutaj bije przemysłowe serce Polski, jesteśmy gotowi na to, by wdrażać tutaj najnowocześniejsze technologie. Pomysł budowy samochodu elektrycznego w Jaworznie spełnia te warunki, bo nie chodzi tutaj o samą produkcję, ale i pracę polskich inżynierów. Dzisiaj nie wystarczy tylko posiadać i produkować, ważne są technologie. My mamy potencjał, moce, przemysł i ludzi, gotowi jesteśmy na to, by w tym miejscu wdrażać też najnowocześniejsze rozwiązania - dodał.

W Katowicach, w gronie krajowych i zagranicznych ekspertów zaprezentowane zostały założenia Śląskiego Akceleratora Innowacji - inicjatywy łączącej potencjał przemysłu, nauki, startupów i młodych firm technologicznych. To przestrzeń, w której realne wyzwania biznesu spotykają technologiczne rozwiązania przyszłości.

- Akcelerator ma poprawić rozwój technologiczny naszego województwa – podkreślał Rafał Żelazny, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, który wypunktował jego założenia. - Ten program ma zakończyć się wdrożeniami, zwłaszcza że my tutaj mamy centra biznesu, parki technologiczne i uczelnie ze studentami – przypomniał.

Konferencja miała miejsce w Fabryce Porcelany.