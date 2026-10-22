SGE SMR UK z grupy Synthos Green Energy podpisało list intencyjny z Origin Nuclear - spółką kanadyjskiego Ontario Power Generation - dotyczący utworzenia spółki joint venture, która będzie operatorem planowanych modułowych reaktorów jądrowych w Wielkiej Brytanii - podało w czwartek SGE.

SGE SMR UK z grupy Synthos Green Energy podpisało list intencyjny z Origin Nuclear - spółką kanadyjskiego Ontario Power Generation - dotyczący utworzenia spółki joint venture, która będzie operatorem planowanych modułowych reaktorów jądrowych w Wielkiej Brytanii - podało w czwartek SGE.

Celem porozumienia jest utworzenie brytyjskiej spółki odpowiedzialnej za prowadzenie działalności operacyjnej obiektów jądrowych - podano w informacji.

"Dzięki współpracy z Origin Nuclear i jej spółką macierzystą OPG zyskujemy partnera z ponad 50-letnim doświadczeniem w energetyce jądrowej i bezpośrednim zaangażowaniem w realizację pierwszego projektu BWRX-300 w Kanadzie. Daje nam to jeszcze większą pewność, że jesteśmy w stanie zrealizować 14 reaktorów w trzech lokalizacjach w Wielkiej Brytanii" - skomentował prezes SGE Rafał Kasprów, cytowany w informacji.

Wspierają firmy i dostawców w wykorzystywaniu ich kompetencji

Z kolei prezes Origin Nuclear Jos Diening wskazał, że realizowany w Kanadzie "Darlington New Nuclear Project", w ramach którego Ontario Power Generation rozpoczęło budowę pierwszego reaktora BWRX-300, pozwala jego firmie zaprezentować swoje kompetencje na arenie międzynarodowej

"Podczas gdy OPG rozwija w Ontario nową generację infrastruktury jądrowej, Origin wspiera tamtejsze firmy i dostawców w wykorzystywaniu ich kompetencji i konkurowaniu o projekty na całym świecie" - dodał.

SGE realizuje w Wielkiej Brytanii program, który zakłada budowę 14 reaktorów w technologii BWRX-300, opracowanej przez firmy GE Vernova Hitachi Nuclear Energy, w trzech lokalizacjach.

Rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji pierwszego reaktora planowane jest na 2034 rok. Łączna moc wytwórcza reaktorów wyniesie 4,2 GW.

Synthos Green Energy to należąca do Michała Sołowowa spółka zajmująca się rozwojem małych reaktorów modułowych. Firma jest współinwestorem technologii reaktorów wodno-wrzących BWRX-300. Pierwszy taki reaktor jest obecnie budowany w Kanadzie; pozwolenie na budowę reaktora w tej technologii wydane zostało także w USA. W Polsce SGE wraz z Orlenem (jako OSGE) realizuje projekt budowy 26 reaktorów BWRX-300 o łącznej mocy ok. 7800 MW w sześciu lokalizacjach w Polsce. Obecnie prace koncentrują się na trzech: Włocławku, Stawach Monowskich i Stalowej Woli, gdzie uruchomionych ma być 14 pierwszych jednostek.