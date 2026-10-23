Energetyka

Sejm uchwalił ustawę w sprawie wsparcia dla przedsiębiorstw energochłonnych

Sejm uchwalił w czwartek ustawę, wprowadzającą wart 4,8 mld zł system wsparcia w formie dopłat do kosztów energii dla przedsiębiorstw energochłonnych na lata 2027-2030. Za przyjęciem ustawy głosowało 230 posłów, 64 było przeciw, a 145 wstrzymało się od głosu.

Pap

23 października 2026, 08:52
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: JSW KOKS

Ustawa ma wejść w życie od 1 stycznia 2027 r.

fot: JSW KOKS

Sejm uchwalił w czwartek ustawę, wprowadzającą wart 4,8 mld zł system wsparcia w formie dopłat do kosztów energii dla przedsiębiorstw energochłonnych na lata 2027-2030. Za przyjęciem ustawy głosowało 230 posłów, 64 było przeciw, a 145 wstrzymało się od głosu.

Teraz ustawą o wsparciu przedsiębiorców sektorów energochłonnych z tytułu ponoszenia kosztów energii elektrycznej zajmie się Senat. Wcześniej posłowie przyjęli poprawkę, która przewiduje rezygnację z procedury konkursowej w przypadku, gdy łączna wysokość wsparcia wynikająca ze złożonych przez przedsiębiorstwa wniosków będzie wyższa od kwoty przeznaczonej na dany nabór. Zamiast tego wypłaty będą proporcjonalnie obniżone. 

Strona rządowa wskazywała, że wysokie koszty energii elektrycznej stanowią jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla konkurencyjności polskiego sektora energochłonnego rywalizującego na rynkach globalnych. Dlatego ustawa przewiduje wprowadzenie systemu wsparcia dla przedsiębiorstw energochłonnych w latach 2027-2030. Na ten cel zaplanowano 4,8 mld zł, w tym 800 mln zł w 2027 r., po 1,6 mld zł w latach 2028-2029 oraz 800 mln zł w 2030 r. 

Pomoc będzie miała charakter czasowy, a jej beneficjenci będą zobowiązani do przeznaczenia co najmniej 50 proc. ekwiwalentu otrzymanej pomocy na działania związane m.in. z dekarbonizacją, poprawą efektywności energetycznej, rozwojem OZE, magazynowaniem energii lub zwiększeniem elastyczności poboru energii. Ustawa przewiduje również zmiany w ustawie o CIT, polegające na czasowym podwyższeniu stawki podatku dla wyodrębnionej grupy podatników uzyskujących niestandardowo znaczące zyski, w szczególności w związku z obecną sytuacją geopolityczną i rynkową. Warunkiem objęcia regulacją będzie przekroczenie progu 50 mln euro przychodów. Zmiana ta ma zapewnić źródło finansowania programów wsparcia dla sektora energochłonnego. Ustawa ma wejść w życie od 1 stycznia 2027 r.

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