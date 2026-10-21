Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności. Domański wicepremierem?

We wtorek Sejm odrzucił wniosek PiS o wotum nieufności wobec ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego. Pozostanie on na stanowisku, a premier Donald Tusk zapowiedział, że wystąpi do prezydenta z wnioskiem o mianowanie Domańskiego na wicepremiera. Przeciwko wnioskowi głosowało 234 posłów, 204 było za odwołaniem Domańskiego, nikt nie wstrzymał się od głosu.

We wtorek Sejm odrzucił wniosek PiS o wotum nieufności wobec ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego. Pozostanie on na stanowisku, a premier Donald Tusk zapowiedział, że wystąpi do prezydenta z wnioskiem o mianowanie Domańskiego na wicepremiera. Przeciwko wnioskowi głosowało 234 posłów, 204 było za odwołaniem Domańskiego, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Aby odwołać ministra, potrzeba było 231 głosów. Tym samym minister Domański pozostaje na stanowisku. W trakcie wtorkowej debaty nad wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności premier Donald Tusk zapowiedział, że wystąpi do prezydenta Karola Nawrockiego z wnioskiem o mianowanie ministra Domańskiego na funkcję wicepremiera.

- W związku z tym, że tak bardzo doceniliście Andrzeja Domańskiego, złożę wniosek do prezydenta o mianowanie ministra Domańskiego na wicepremiera polskiego rządu - powiedział szef rządu, zwracając się do posłów PiS.

Po debacie Domański powiedział dziennikarzom w Sejmie, że propozycja objęcia teki wicepremia to "olbrzymie wyróżnienie".

- Cieszę się z decyzji pana premiera. To jest, myślę też, pewnego rodzaju zobowiązanie, które przyjmuję - stwierdził. Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker, odnosząc się do propozycji mianowania Domańskiego wicepremierem, stwierdził, że to "kpina i śmianie się Polakom w twarz".

"Państwo coraz bardziej się zadłuża, drożyzna uderza w portfele Polaków, a Polska po raz pierwszy od 24 lat dostała gorszą ocenę wiarygodności finansowej. Normalnie, gdy ktoś nie dowozi, to się go zwalnia. Tusk składa wniosek o awans" - wskazał Szefernaker we wpisie na platformie X.

Nie ma żadnego powodu do paniki

Podczas wtorkowej debaty szef rządu przekonywał, że Andrzej Domański jest "naprawdę wybitnym ministrem".

- Udaje mu się, balansując na pewnych ryzykach, utrzymywać w ramach bezpieczeństwa państwo polskie i stan finansów, i równocześnie wydawać dużo pieniędzy tam, gdzie to jest potrzebne - mówił premier.

Odnosząc się do zadłużenia Polski, Donald Tusk zwrócił uwagę, że inne duże europejskie gospodarki mają je na wyższym poziomie niż nasz kraj.

- Nie ma żadnego powodu do paniki - uspokajał premier.

Poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk, uzasadniając wniosek swojego klubu o odwołanie Domańskiego, zarzucił ministrowi doprowadzenie do kryzysu finansów publicznych, niedostateczny nadzór nad dochodami podatkowymi, zawyżanie prognoz wpływów do budżetu oraz niezrealizowanie obietnic wyborczych. Polityk stwierdził też, że rząd zadłuża państwo w tempie przekraczającym 1 mld zł dziennie. Według Kuźmiuka skala deficytu ogranicza możliwości finansowania dodatkowych działań.

W imieniu sejmowej komisji finansów, która negatywnie zaopiniowała wniosek, wypowiedział się poseł KO Jarosław Urbaniak. Zarzucił opozycji m.in. pomijanie stanu finansów publicznych odziedziczonego po poprzednim rządzie. Odnosząc się do zarzutów opozycji dotyczących wzrostu zadłużenia państwa, poseł KO wskazał na stan finansów publicznych w 2023 r. Jak podkreślił, deficyt wynosił wówczas 5,3 proc. PKB i był dwukrotnie wyższy niż w 2015 r.

Dodał, że w 2023 r. gospodarka się nie rozwijała, a inflacja sięgnęła 11,4 proc. Według Urbaniaka skumulowana inflacja po ośmiu latach rządów PiS wyniosła 50 proc. Inny polityk KO Zbigniew Konwiński, zwracając się do posłów PiS, powiedział, że złożyli oni wniosek o wotum nieufności wobec ministra finansów w czasie, kiedy polska gospodarka rozwija się najszybciej w UE, a także w czasie, kiedy rosną nakłady inwestycyjne firm i rośnie znaczenie Polski.

Według Przemysława Czarnka (PiS) Donald Tusk już dawno powinien zdymisjonować Domańskiego. Zarzucił szefowi MF pomyłki w szacunkach budżetowych rzędu "120 miliardów złotych raptem w ciągu trzech lat". Krytykował też szefa MF za doprowadzenie do skokowego wzrostu długu publicznego, a to - jak mówił polityk PiS - powoduje, że państwo nie ma możliwości reagowania w czasach kryzysowych.

- Polacy muszą płacić przez to, że nie możecie reagować; plus 30 proc. za węgiel, plus 64 proc. za pelet, plus 23 proc. za energię, plus 26 proc. za olej opałowy, prawie plus 50 proc. za olej napędowy, prawie plus 40 proc. za benzynę. I to wszystko jest kwestia tego, że państwo w wyniku takiego zadłużenia nie jest w stanie reagować. I to jest wstyd, bo to jest efekt tej katastrofy finansów publicznych, do której doprowadziliście - mówił Czarnek.

Krzysztof Paszyk (PSL) argumentował, że rosnące wydatki budżetowe są konieczne ze względu na zagrożenia geopolityczne, potrzebę zbrojeń oraz poprawę bezpieczeństwa państwa.

Z kolei Tomasz Trela (Lewica) wskazał na spadek inflacji podczas sprawowania teki przez Domańskiego. Zwrócił też uwagę na wzrost gospodarczy Polski po 2024 r.

Ryszard Petru z klub Centrum stwierdził z kolei, że to za rządów PiS zwiększono budżet m.in. na kosztowne programy socjalne, a dług "chowano" poza nim.

Piotr Górnikiewicz (Polska 2050) apelował do ministra Domańskiego o przedstawienie wiarygodnego planu ograniczenia długu publicznego, bez obciążania podatkami Polaków.

Działania ministra finansów negatywnie ocenił też Adrian Zandberg (Razem), ale z innych powodów niż PiS i Konfederacja. Zarzucił szefowi MF "niedasizm", dziurawy system podatkowy, czy spadek realnych wydatków na naukę i edukację.

Wciąż spłacamy wasze długi

Andrzej Domański, odpierając zarzuty opozycji, przekonywał, że przejmując odpowiedzialność za gospodarkę w 2023 r., miała ona "zerowy wzrost gospodarczy", luka VAT sięgała 15 proc., a inflacja w całym 2023 r. wyniosła 11 proc.

- Ten podatek inflacyjny, który nałożyliście na polskie rodziny, Polacy płacili każdego dnia w sklepach, regulując rachunki, obserwując spadającą wartość swoich oszczędności. To był wasz model prowadzenia gospodarki. Zaciągnąć długi, najlepiej poza budżetem, a następnie przykryć je horrendalnie wielką inflacją z kieszeni Polaków - stwierdził minister.

Jak dodał, gdyby inflacja za rządów PiS "nie wymknęła się totalnie spoza kontroli", to dług państwa w relacji do PKB wyniósłby wówczas 57 proc., a nie 49 proc.

- Wciąż spłacamy wasze długi, wasze zobowiązania i wasze kartonowe czeki - zarzucał Domański politykom PiS.

Minister ocenił, że "te czarne, ciemne czasy dla Polski, dla polskiej gospodarki się już skończyły".

- Dziś wzrost gospodarczy w Polsce sięga 4 proc. i polska gospodarka należy do najszybciej rosnących gospodarek w całej UE - przekonywał Domański.

Dodał, że odpowiedzialna polityka gospodarcza to również odpowiedzialność za finanse publiczne.