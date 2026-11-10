Energetyka

Rząd przyjął projekt nowelizacji specustawy jądrowej

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt nowelizacji specustawy jądrowej, który ma usprawnić przygotowanie i realizację inwestycji w energetykę jądrową. Projekt przewiduje m.in. uproszczenie procedur administracyjnych, zmiany dotyczące decyzji lokalizacyjnych oraz ułatwienia dla inwestora.

Pap

10 listopada 2026, 17:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Pierwsza polska elektrownia jądrowa powstaje w pomorskiej gminie Choczewo

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt nowelizacji specustawy jądrowej, który ma usprawnić przygotowanie i realizację inwestycji w energetykę jądrową. Projekt przewiduje m.in. uproszczenie procedur administracyjnych, zmiany dotyczące decyzji lokalizacyjnych oraz ułatwienia dla inwestora.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących oraz niektórych innych ustaw. 

"Budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej to przedsięwzięcie o ogromnej skali i złożoności. Dlatego konsekwentnie dostosowujemy przepisy do specyfiki inwestycji jądrowych. Upraszczamy procedury, zwiększamy przewidywalność procesu inwestycyjnego i ułatwiamy współpracę wszystkich podmiotów zaangażowanych w budowę" - powiedział, cytowany w komunikacie po posiedzeniu rządu, minister energii Miłosz Motyka.  

Projekt został przygotowany przez Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. Jego celem jest usunięcie barier prawnych i administracyjnych utrudniających realizację strategicznych inwestycji jądrowych. 

Przepisy nie uwzględniają skalę i wieloletni charakter budowy elektrowni jądrowych

W uzasadnieniu projektu wskazano, że obecne przepisy nie w pełni uwzględniają skalę i wieloletni charakter budowy elektrowni jądrowych. Proponowane zmiany mają przyspieszyć proces inwestycyjny oraz zwiększyć jego przewidywalność. Jednym z kluczowych rozwiązań jest wprowadzenie bezterminowych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji jądrowych. 

Obecnie są one wydawane na okres nie dłuższy niż 10 lat, co rodzi wątpliwości dotyczące skutków prawnych po upływie tego terminu. 

Projekt przewiduje również uproszczenie zasad nabywania przez inwestora prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji. Zgodnie z propozycją inwestor miałby nabywać takie prawa z mocy prawa po uprawomocnieniu się decyzji lokalizacyjnej. Zmiany obejmują także procedury prowadzone przez Państwową Agencję Atomistyki. 

Projekt dopuszcza możliwość składania wybranych dokumentów w języku angielskim w postępowaniach dotyczących budowy elektrowni jądrowych. Rozwiązanie ma ograniczyć koszty tłumaczeń i zmniejszyć ryzyko błędów wynikających z przekładów specjalistycznej dokumentacji technicznej. 

Projekt doprecyzowuje ponadto zasady udziału stron i organizacji społecznych w postępowaniach związanych z wydawaniem zezwoleń na budowę elektrowni jądrowych oraz reguluje zasady dostępu do dokumentacji zawierającej informacje o bezpieczeństwie obiektów jądrowych. 

Projekt przewiduje również zmiany w harmonogramie wsparcia publicznego dla spółki Polskie Elektrownie Jądrowe. Zakłada obniżenie limitu wydatków budżetowych na ten cel w 2026 r. z 11 mld zł do 8 mld zł oraz podwyższenie limitu w 2030 r. z 6,6 mld zł do 9,6 mld zł. Kolejna propozycja dotyczy przepisów wodnoprawnych. Chodzi przesądzenie, że pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli inwestor w ramach realizacji przedsięwzięcia w zakresie budowy obiektów energetyki jądrowej nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 10 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

 Zgodnie z aktualnym programem energetyki jądrowej pierwsza polska elektrownia jądrowa ma powstać w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino na Pomorzu.

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