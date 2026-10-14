Polska ma pierwszy wieloletni program poszukiwań surowców krytycznych. Na lata 2026–2033 przewidziano na niego prawie 186 mln zł. Szukanie złóż to jednak dopiero początek drogi: odkryte zasoby trzeba umieć wydobyć, wzbogacić, przetworzyć i odzyskać z odpadów. Do tego potrzebni są ludzie z konkretnymi kompetencjami. Właśnie ich kształcą studia podyplomowe „Inżynieria mineralna surowców strategicznych – przetwórstwo i recykling” w Głównym Instytucie Górnictwa – Państwowym Instytucie Badawczym. Rekrutacja na najbliższą edycję jeszcze trwa.

Polska ma pierwszy wieloletni program poszukiwań surowców krytycznych. Na lata 2026–2033 przewidziano na niego prawie 186 mln zł. Szukanie złóż to jednak dopiero początek drogi: odkryte zasoby trzeba umieć wydobyć, wzbogacić, przetworzyć i odzyskać z odpadów. Do tego potrzebni są ludzie z konkretnymi kompetencjami. Właśnie ich kształcą studia podyplomowe „Inżynieria mineralna surowców strategicznych – przetwórstwo i recykling” w Głównym Instytucie Górnictwa – Państwowym Instytucie Badawczym. Rekrutacja na najbliższą edycję jeszcze trwa.

Przypomnijmy, że 2 września 2026 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie programu wieloletniego „Krajowy Program Poszukiwań Surowców Krytycznych”. Obowiązek przygotowania takiego programu wynika z unijnego rozporządzenia o surowcach krytycznych (Critical Raw Materials Act), którego celem jest ograniczenie ryzyka w łańcuchach dostaw, zmniejszenie zależności od państw trzecich i zwiększenie samowystarczalności surowcowej Polski i UE, a w efekcie zabezpieczenie dostaw dla transformacji energetycznej i cyfrowej oraz dla przemysłu obronnego.

Europa chce własnych surowców

Unijne rozporządzenie nie kończy się na poszukiwaniach. Do 2030 r. Europa chce pokrywać z własnych źródeł co najmniej 10 proc. rocznego zapotrzebowania na surowce strategiczne w zakresie wydobycia, 40 proc. w zakresie przetwórstwa i 25 proc. w zakresie recyklingu. Dwa z tych trzech celów dotyczą więc tego, co dzieje się z surowcem po jego znalezieniu albo po tym, jak trafił do odpadów.

Przyjęcie Krajowego Programu Poszukiwań Surowców Krytycznych pokazuje, że bezpieczeństwo surowcowe staje się jednym z filarów polityki państwa. Finansowanie badań i nowe dane geologiczne otwierają możliwości, ale to ludzie zdecydują, czy uda się je wykorzystać. Przez najbliższe lata będzie przybywać danych o krajowych zasobach, a wraz z nimi zapotrzebowania na osoby, które potrafią je ocenić pod kątem technologicznym i ekonomicznym.

Kogo brakuje bardziej - surowców czy ludzi, którzy potrafią je odzyskiwać?

Każde nowo rozpoznane złoże rodzi te same pytania: jak oznaczyć zawartość cennych składników, jaką technologią je wzbogacić, czy przeróbka się opłaci, co zrobić z odpadami. Podobne pytania dotyczą zasobów wtórnych: hałd, odpadów poflotacyjnych, popiołów, zużytej elektroniki i baterii. Odpowiedzi wymagają wiedzy z geochemii, mineralurgii, metalurgii, recyklingu i ekonomiki procesów, czyli połączenia kompetencji, których na rynku wciąż brakuje. Na lukę kompetencyjną zwraca uwagę również Unia Europejska. Środki na badania i innowacje w sektorze surowcowym, m.in. w ramach inicjatywy RAMP wspierającej projekty na kolejnych etapach łańcucha wartości surowców, od pozyskania, przez przetwarzanie, po odzysk i recykling, dadzą efekt tylko wtedy, gdy będą specjaliści zdolni wdrożyć nowe technologie w praktyce. O kształceniu kadr dla sektora surowcowego dyskutowano także podczas wrześniowych targów Future Mining w Katowicach. Wielokrotnie podkreślano, że przemysł, firmy recyklingowe, laboratoria, jednostki badawcze i administracja będą szukać pracowników rozumiejących cały łańcuch: od złoża lub odpadu po produkt handlowy.

Ważną rolę w tym procesie może odegrać województwo śląskie. Region dysponuje wieloletnim doświadczeniem w górnictwie, rozwiniętym zapleczem technicznym, kadrą inżynierską oraz instytucjami naukowo-badawczymi. Te zasoby mogą stać się podstawą do rozwijania nowych specjalizacji związanych z gospodarką surowcami. Transformacja oparta o doświadczenie w górnictwie, przeróbce mechanicznej, mechanice i organizacji procesów może stać się punktem wyjścia do pracy w przetwórstwie surowców mineralnych, odzysku metali z odpadów przemysłowych i recyklingu. Rozwój sektora surowców strategicznych może stać się jednym z kierunków dywersyfikacji przemysłu na Śląsku, a zarazem szansą na wykorzystanie potencjału regionu w nowych obszarach gospodarki. Warunkiem jest między innymi dostęp do odpowiednio wykwalifikowanych pracowników oraz możliwości zdobywania przez nich nowych kompetencji.

Studia w GIG-PIB - nowe kompetencje w zakresie surowców krytycznych

Odpowiedzią na te potrzeby są studia podyplomowe „Inżynieria mineralna surowców strategicznych – przetwórstwo i recykling”, prowadzone przez Centrum Rozwoju Kompetencji Głównego Instytutu Górnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego. Program obejmuje 13 bloków tematycznych, które pokrywają się z wyzwaniami opisanymi w krajowym programie poszukiwań: surowce i ich złoża: surowce strategiczne, geochemia wybranych surowców i rozmieszczenie złóż na świecie, metody ich wydobycia, analityka: instrumentalne i mikroskopowe metody oceny surowców oraz kontrola jakości produktów z wykorzystaniem analizy statystycznej, przetwórstwo: przeróbka surowców pierwotnych (klasyfikacja, mielenie, flotacja, odwadnianie, gospodarka wodno-mułowa), technologie wzbogacania surowców strategicznych, podstawy metalurgii, w tym metody piro- i hydrometalurgiczne, recykling i urban mining: odzysk surowców z zasobów wtórnych metodami grawitacyjnymi, magnetycznymi, elektrostatycznymi, optycznymi i rentgenowskimi, gospodarka odpadami, zarządzanie i ekonomia: sterowanie i automatyzacja procesów, ocena efektywności techniczno-ekonomicznej, wymagania prawne i normy w górnictwie i recyklingu surowców strategicznych.

Zajęcia prowadzi grupa doświadczonych specjalistów GIG-PIB, a w programie jest także wizyta studyjna i praca z wykorzystaniem infrastruktury laboratoryjnej Instytutu. Absolwent powinien umieć przeanalizować ciąg technologiczny wzbogacania lub recyklingu, wskazać miejsca strat cennych składników i zaproponować usprawnienia.

Jakie szanse dają studia?

Krajowy program poszukiwań zaplanowano na osiem lat. To horyzont, w którym zdobyte dziś kwalifikacje będą mieć realną wartość na rynku pracy. Studia w GIG dają przede wszystkim: możliwość wejścia do rosnącego sektora: surowce krytyczne są dziś priorytetem polityki gospodarczej Polski i UE, wspieranym konkretnymi programami i funduszami, kompetencje z całego łańcucha wartości: od geochemii złoża, przez wzbogacanie i metalurgię, po recykling, ekonomikę i prawo, co pozwala porozumieć się zarówno z geologiem, jak i z technologiem czy inwestorem, możliwość przekwalifikowania: dla osób z górnictwa, przeróbki i energetyki to sposób na przeniesienie doświadczenia do nowych gałęzi przemysłu, bez zaczynania od zera, specjalizację dla młodszych inżynierów: absolwenci górnictwa, geologii, inżynierii środowiska, metalurgii, chemii czy inżynierii materiałowej zyskują wiedzę w niszy, w której specjalistów jest wciąż niewielu,

kontakt z praktyką i nauką: zajęcia z ekspertami państwowego instytutu badawczego, który od lat realizuje projekty krajowe i europejskie w obszarze surowców i gospodarki o obiegu zamkniętym.

Najważniejsze informacje o studiach

Organizatorem jest Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy, Centrum Rozwoju Kompetencji. Rekrutacja odbywa się do 23 października 2026 r. Termin nauki: 24 października 2026 r. – 13 czerwca 2027 r., czyli dwa semestry. Forma: 10 zjazdów weekendowych (sobota–niedziela), zwykle raz w miesiącu; zajęcia stacjonarne w Katowicach z możliwością udziału zdalnego w czasie rzeczywistym. Wymiar: 160 godzin dydaktycznych. Studia są dostępne w Bazie Usług Rozwojowych, co umożliwia ubieganie się o dofinansowanie. Kontakt: Ewelina Głogowska, eglogowska@gig.eu, tel. 32 259 26 04. Więcej informacji: szkolenia.gig.eu