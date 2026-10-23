Na dzisiaj nie ma decyzji o likwidacji któregokolwiek zakładu spółki JSW Koks – powiedziała w piątek (23 października 2026 r.) w Sejmie wiceszefowa MAP Eliza Zeidler. Wskazała, że podstawami ich funkcjonowania są uzasadnienie biznesowe, ale też kwestie bezpieczeństwa energetycznego i militarnego.

Na dzisiaj nie ma decyzji o likwidacji któregokolwiek zakładu spółki JSW Koks – powiedziała w piątek (23 października 2026 r.) w Sejmie wiceszefowa MAP Eliza Zeidler. Wskazała, że podstawami ich funkcjonowania są uzasadnienie biznesowe, ale też kwestie bezpieczeństwa energetycznego i militarnego.

Pytanie o trudną sytuację finansową spółki JSW Koks, ze szczególnym uwzględnieniem Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej i konieczności podjęcia działań wspierających w ramach programu naprawczego, zadała w piątek ministrowi aktywów grupa posłów Lewicy.

Spadek cen koksu pogorszył wyniki

Odpowiadając Zeidler przypomniała, że JSW Koks, jako część giełdowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej, samodzielnie nie publikuje sprawozdań finansowych; informacje na jej temat przekazuje JSW. Zastrzegła jednocześnie, że choć Skarb Państwa ma zaledwie 3 proc. w akcjonariacie JSW Koks, ma od spółki informacje o bieżącej sytuacji.

Wiceszefowa MAP zaznaczyła, że jest ona ściśle związana z trudnymi warunkami na rynku koksu, przede wszystkim gwałtownym spadkiem cen z 2090 zł za tonę w 2022 r. do 956 zł za tonę w I poł. br., co przełożyło się na pogorszenie relacji ceny koksu do ceny węgla koksującego. Ta zmiana wpływa na możliwość generowania przychodów, rentowność działalności i stabilność funkcjonowania.

Droższe i opóźnione inwestycje

Zeidler wskazała ponadto, że znacznie wydłużyły się kluczowe inwestycje. Modernizacja baterii nr 4 w Koksowni Przyjaźni miała zakończyć się w sierpniu 2023 r. przy budżecie 650 mln zł, a potrwa – przy trwającej już produkcji – do końca br., przy wzroście nakładów do ponad 900 mln zł. Znacząco zwiększyła budżet i przesunęła się też w czasie budowa Elektrociepłowni Radlin.

Wiceminister nawiązała również do kosztów związanych z zapewnionymi przez poprzedni zarząd JSW w grupie gwarancjami zatrudnienia na 10 lat. Wskazała, że ograniczyło to możliwość wykorzystania restrukturyzacji zatrudnienia jako narzędzia dostosowawczego.

Ponieważ niekorzystna sytuacja na rynkach utrzymuje się od dłuższego czasu, w całej grupie JSW wdrożono program naprawczy na lata 2026-35. W jego ramach JSW Koks porządkuje portfel aktywów i dba o stabilność operacyjną, kładąc nacisk na zapewnienie ciągłości produkcji w zakładach o najwyższej efektywności.

- Nie ma na dzisiaj żadnej decyzji o likwidacji któregokolwiek zakładu. Uzasadnienie biznesowe jest podstawą funkcjonowania takich zakładów. Bezpieczeństwo energetyczne i bezpieczeństwo militarne to czynniki, które również o tym będą przesądzały – zastrzegła Eliza Zeidler.

Kluczowa modernizacja w Przyjaźni

Odnosząc się do sytuacji Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej, jako największego zakładu w JSW Koks, wiceminister stwierdziła, że modernizacja tamtejszej baterii nr 4 ma strategiczne znaczenie dla całej grupy kapitałowej JSW, będąc jednym z kluczowych projektów modernizacyjnych w europejskim koksownictwie ostatnich lat.

Zeidler przypomniała, że w czerwcu br. po raz pierwszy obsadzono baterię nr 4 mieszanką węglową, co rozpoczęło proces dochodzenia do pełnej zdolności produkcyjnej. - Produkcja koksu na tej baterii ulega systematycznemu wzrostowi, a od września w przypadku pojedynczych zmian roboczych osiągany jest już poziom zbliżony do maksymalnego – powiedziała.

Podała też, że przed tygodniem nadzór budowlany wydał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie dla baterii z infrastrukturą towarzyszącą, a do końca br. spółka planuje dokonać ostatnich odbiorów.

Koks ważny dla przemysłu i obronności

- Koks wielkopiecowy z Koksowni Przyjaźń jest jednym z podstawowych surowców wykorzystywanych w tradycyjnych procesach produkcji stali. Bez stabilnych dostaw koksu trudno utrzymać ciągłość wielu procesów hutniczych, a bez stali nie sposób sobie wyobrazić dzisiaj rozwoju infrastruktury, budownictwa, energetyki czy tak kluczowego przemysłu obronnego – stwierdziła wiceminister.

Zapewniła, że MAP podejmuje wszelkie niezbędne działania, które pozwolą na zachowanie krajowego potencjału produkcji koksu, aby zapewnić bezpieczeństwo przemysłowe kraju.

MAP deklaruje aktywność właścicielską

Odpowiadając na pytanie uzupełniające dot. pomysłów na konkretne rozwiązania dla JSW Koks wiceminister zapewniła, że MAP realizuje wobec całej JSW politykę aktywnego właściciela, a kierownictwo resortu poświęca jej wiele czasu: także w piątek minister Wojciech Balczun i wiceminister Grzegorz Wrona mają rozmawiać na Śląsku o przyszłości i perspektywach tego sektora.

W połowie października br. śląsko-dąbrowska Solidarność uznając, że spółka JSW Koks jest w katastrofalnej sytuacji finansowej i ma problemy z utrzymaniem bieżącej produkcji, zwróciła się do MAP o interwencję w postaci m.in. programu wsparcia dla sektora koksowniczego.

Zarząd spółki w przesłanym PAP stanowisku przyznał, że jest ona w trudnej sytuacji ekonomicznej w konsekwencji niekorzystnych warunków rynkowych. Zapewnił o działaniach, w tym o realizacji założeń programu naprawczego JSW, który obejmuje też JSW Koks i zaznaczył, że na bieżąco przekazuje pracownikom informacje o najważniejszych decyzjach i działaniach.

Trzy koksownie i słabsza produkcja

JSW Koks jest częścią grupy kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Spółka zatrudnia ok. 2,4 tys. pracowników. W jej skład wchodzą trzy koksownie: Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej, Radlin w Radlinie i Jadwiga w Zabrzu.

W II kwartale br. produkcja koksu w grupie JSW spadła o 10,9 proc. wobec I kw. br.: z 754 tys. ton do 672 tys. ton. Cena koksu kwartał do kwartału wzrosła z 923,58 zł za tonę do 993,58 zł. Jednostkowy Cash Convertion Cost wzrósł w II kw. br. do 328,08 zł za tonę koksu, przy 274,16 zł za tonę w I kw., przede wszystkim ze względu na spadek produkcji.

