Prosumenci mogą już składać wnioski o dofinansowanie zakupu i montażu przydomowych magazynów energii oraz magazynów ciepła. W programie „Przydomowe Magazyny Energii” na jeden punkt poboru energii można otrzymać maksymalnie 19 tys. zł, a budżet programu wynosi 1 mld zł - informują w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Prosumenci mogą już składać wnioski o dofinansowanie zakupu i montażu przydomowych magazynów energii oraz magazynów ciepła. W programie „Przydomowe Magazyny Energii” na jeden punkt poboru energii można otrzymać maksymalnie 19 tys. zł, a budżet programu wynosi 1 mld zł - informują w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Nabór prowadzi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioski są przyjmowane wyłącznie elektronicznie przez Generator Wniosków o Dofinansowanie od 20 października 2026 r., od godz. 9.00, do 1 października 2027 r. lub do wyczerpania środków.

Ile można uzyskać?

Łączna kwota dofinansowania wyniesie maksymalnie do 19 tys. zł. Dofinansowanie do magazynu energii będzie mogło wynieść do 16 tys. zł dla prosumentów rozliczających się w systemie net-billing lub 8 tys. zł dla prosumentów rozliczających się w systemie net-metering. Dodatkowa premia do 2 tys. zł za magazyn energii lub magazyn energii z falownikiem wyprodukowane w UE. Na magazyn ciepła będzie można otrzymać do 1 tys. zł. Ostateczna kwota zależy od rodzaju urządzeń, poniesionych kosztów kwalifikowanych oraz systemu rozliczeń prosumenta.

Kto może sięgnąć po wsparcie?

Program jest skierowany do osób fizycznych będących prosumentami, które posiadają mikroinstalację OZE przyłączoną do sieci elektroenergetycznej. Dotyczy zakupu i montażu magazynów energii elektrycznej oraz magazynów ciepła.

Warunkiem otrzymania dotacji na magazyn energii jest m.in.:

pojemność urządzenia wynosząca co najmniej 10 kWh,

pojemność magazynu stanowiąca minimum dwukrotność mocy szczytowej instalacji PV,

wyposażenie instalacji w system zarządzania energią EMS,

możliwość pracy wyspowej, czyli awaryjnego zasilania domu podczas przerw w dostawie energii.

Magazyn ciepła musi mieć pojemność co najmniej 100 litrów.

Po co magazyn energii?

Magazyn pozwala gromadzić energię wyprodukowaną przez fotowoltaikę i zużywać ją później, gdy zapotrzebowanie w gospodarstwie jest większe. Dzięki temu rośnie autokonsumpcja energii z OZE, maleją zakupy energii z sieci, a w efekcie mogą być niższe rachunki.

– Wyposażenie przydomowych instalacji fotowoltaicznych w magazyny energii to jeden z naszych priorytetów. Program ma dwa główne cele: zwiększenie efektywności wykorzystania energii z odnawialnych źródeł oraz wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego. Magazyny energii pozwalają nie tylko lepiej wykorzystywać energię produkowaną na własne potrzeby, ale także zapewniają możliwość pracy instalacji niezależnie od sieci w sytuacjach awaryjnych – powiedziała Paulina Hennig-Kloska, minister klimatu i środowiska.

Wiceminister klimatu i środowiska Sławomir Ćwik podkreślił, że wymagane EMS i praca wyspowa mają zapewnić gospodarstwu domowemu zasilanie także podczas przerw w dostawach energii.

- Przydomowe magazyny energii pozwalają przechowywać energię wyprodukowaną przez instalację fotowoltaiczną i wykorzystywać ją później, gdy zapotrzebowanie na energię w gospodarstwie domowym jest większe. Dzięki temu prosumenci mogą znacząco zwiększyć poziom autokonsumpcji energii oraz ograniczyć zakup energii z sieci, a co za tym idzie - zmniejszyć swoje rachunki – zaznaczył wiceminister Ćwik.

Więcej magazynów w polskich domach

Na początku 2024 r. w Polsce było ponad 10 tys. przydomowych magazynów energii. W czerwcu 2026 r. ich liczba sięgała już około 150 tys. Rząd chce, aby do końca 2027 r. przekroczyła 200 tys. instalacji.

Program ma wspierać transformację energetyczną, zwiększać wykorzystanie energii odnawialnej oraz wzmacniać odporność krajowego systemu elektroenergetycznego. To kontynuacja wcześniejszych działań – w pierwszym etapie wsparcia finansowanego ze środków KPO dofinansowano ponad 5 tys. przydomowych magazynów energii, wydając na ten cel około 112 mln zł.