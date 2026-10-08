Energetyka

Ruszają zamówienia na pierwszy reaktor do pierwszej polskiej elektrowni jądrowej

Rozpoczęło się składanie zamówień związanych z budową pierwszego reaktora pierwszej polskiej elektrowni jądrowej - poinformował w czwartek minister energii Miłosz Motyka.

Pap

8 października 2026, 11:51
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Przy budowie elektrowni jądrowych Polska może skorzystać z doświadczeń innych państw

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Rozpoczęło się składanie zamówień związanych z budową pierwszego reaktora pierwszej polskiej elektrowni jądrowej - poinformował w czwartek minister energii Miłosz Motyka.

“Ruszają zamówienia na pierwszy reaktor do polskiej elektrowni jądrowej. Zlecone już zostały elementy tzw. wyspy jądrowej, w tym istotne moduły strukturalne i obudowa bezpieczeństwa reaktora. Atom będzie fundamentem naszego bezpieczeństwa energetycznego“ - napisał Motyka na platformie X. 

Pierwsza polska elektrownia jądrowa powstaje w pomorskiej gminie Choczewo. Inwestorem jest spółka Polskie Elektrownie Jądrowe, a wykonawcą - konsorcjum amerykańskich firm Westinghouse i Bechtel. Turbiny i generatory ma dostarczyć francuska firma Arabelle z grupy EDF.  Pierwszy reaktor tej elektrowni, budowany w technologii AP1000 firmy Westinghouse, ma rozpocząć pracę w 2036 r., a kolejne - w 2037 i 2038 r. 

W sierpniu br. PEJ przekazały firmie Bechtel teren pod budowę pierwszej elektrowni jądrowej w Lubiatowie-Kopalinie w gminie Choczewo na Pomorzu. Obecnie trwa tam drugi etap prac przygotowawczych, a także realizowane są pogłębione badania geologiczne. Polskie Elektrownie Jądrowe w marcu złożyły także wniosek o zezwolenie na budowę do Państwowej Agencji Atomistyki.

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