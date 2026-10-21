Górnictwo

Rozmawiali o likwidacji kopalń i ich wpływie na środowisko

Przedstawiciele Okręgowych Urzędów Górniczych w Katowicach i Rybniku spotkali się ze Śląskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska.

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

21 października 2026, 11:06
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

KWK Pniówek

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Przedstawiciele Okręgowych Urzędów Górniczych w Katowicach i Rybniku spotkali się ze Śląskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska.

Podczas spotkania, które odbyło się 20 października w OUG w Rybniku rozmawiano o uciążliwościach związanych z działalnością zakładów górniczych. Omówiono też wpływ pracy kopalń na środowisko.

Poruszono m.in. kwestie likwidacji kopalń (w tym gaszenia zapożarowanych obiektów) oraz zarządzania odpadami wydobywczymi – także w kontekście nielegalnego deponowania ich w wyrobiskach odkrywkowych powstałych w wyniku nielegalnej eksploatacji – informuje Wyższy Urząd Górniczy.

W czasie spotkania w OUG w Rybniku pojawił się też temat skutków odwadniania wyrobisk i odprowadzania wód dołowych do środowiska.

Spotkanie odbyło się w ramach porozumienia zawartego w 2022 roku między prezesem Wyższego Urzędu Górniczego a Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska.

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