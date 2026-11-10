Rozmawiają o pieniądzach na atom

We wtorek rząd ma zająć się projektem ustawy, który m.in. dostosowuje limity wydatków budżetu państwa na wsparcie publiczne Polskich Elektrowni Jądrowych do ich rzeczywistych potrzeb - wynika z informacji na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

We wtorek rząd ma zająć się projektem ustawy, który m.in. dostosowuje limity wydatków budżetu państwa na wsparcie publiczne Polskich Elektrowni Jądrowych do ich rzeczywistych potrzeb - wynika z informacji na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zgodnie z harmonogramem prac rządu, we wtorek jednym z tematów posiedzenia Rady Ministrów ma być projekt ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących oraz niektórych innych ustaw.

W ocenie skutków regulacji tego projektu wskazano, że jego celem jest usprawnienie inwestycji w polską energię jądrową. Rząd przede wszystkim chce zaktualizować limity wsparcia dla spółki Polskie Elektrownie Jądrowe w latach 2026, 2027, 2029 i 2030. Zgodnie z OSR w bieżącym roku wydatki mają zostać zmniejszone z 11 mld do 8 mld zł. Tyle samo, czyli 8 mld zł, wyniosą w 2027 r. (spadek z 14 mld zł). W 2029 r. wzrosną do 17 mld zł (z 11 mld zł), a w 2030 r. - do 9,6 mld zł (z 6,6 mld zł). Tym samym nie zmieni się łączna kwota pomocy, a jedynie termin jej przekazania.

Dodatkowo projekt zakłada szereg przepisów ułatwiających prowadzenie inwestycji. To m.in. wprowadzenie przepisów regulujących kwestię odpowiedzialności spółki PEJ, jako podmiotu odpowiedzialnego za budowę pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, za bezpośrednią zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wykonującym roboty budowlane w ramach tej inwestycji.

Rząd chce, by w umowach dotyczących tej inwestycji zawieranych przez PEJ strony mogły samodzielnie i w sposób wyłączny określić przyczyny oraz skutki odstąpienia od umowy, wyłączając w tym zakresie stosowanie wybranych przepisów Kodeksu cywilnego.

Dodatkowo pozwolenie wodnoprawne dla obiektów energetyki jądrowej ma wygasać dopiero wtedy, gdy inwestor nie rozpocznie wykonywania urządzeń wodnych w terminie 10 lat (zamiast standardowych 3 lat) od dnia, w którym stało się ono ostateczne. Zmiany mają objąć też kwestie dostępu do informacji i ochrony informacji wrażliwych, tak by zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla dokumentów zawierających informacje szczególnie wrażliwe technologicznie (np. objęte prawami autorskimi).

Rząd planuje również uproszczenie niektórych procedur, w tym rezygnacje z obowiązku publikacji obwieszczeń o wydaniu decyzji lokalizacyjnej w prasie o zasięgu ogólnopolskim oraz ułatwienie procedury zmiany decyzji lokalizacyjnej. Jednocześnie decyzje lokalizacyjne będzie można wydawać na czas nieokreślony, a nie tak jak dotychczas jedynie na 10 lat.

Dodatkowo inwestor będzie nabywał prawo użytkowania wieczystego m.in. nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja lokalizacyjna stanie się ostateczna. Wojewoda ma jedynie potwierdzać nabycie w drodze decyzji deklaratoryjnej.