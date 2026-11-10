Energetyka

Rozmawiają o pieniądzach na atom

We wtorek rząd ma zająć się projektem ustawy, który m.in. dostosowuje limity wydatków budżetu państwa na wsparcie publiczne Polskich Elektrowni Jądrowych do ich rzeczywistych potrzeb - wynika z informacji na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Pap

10 listopada 2026, 08:12
źródło: Polska Agencja Prasowa

Atomowa wikipedia

fot: wikipedia.org

Elektrownie atomowe uważane są obecnie za jedną z najczystszych form produkcji energii elektrycznych

fot: wikipedia.org

We wtorek rząd ma zająć się projektem ustawy, który m.in. dostosowuje limity wydatków budżetu państwa na wsparcie publiczne Polskich Elektrowni Jądrowych do ich rzeczywistych potrzeb - wynika z informacji na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zgodnie z harmonogramem prac rządu, we wtorek jednym z tematów posiedzenia Rady Ministrów ma być projekt ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących oraz niektórych innych ustaw. 

W ocenie skutków regulacji tego projektu wskazano, że jego celem jest usprawnienie inwestycji w polską energię jądrową. Rząd przede wszystkim chce zaktualizować limity wsparcia dla spółki Polskie Elektrownie Jądrowe w latach 2026, 2027, 2029 i 2030. Zgodnie z OSR w bieżącym roku wydatki mają zostać zmniejszone z 11 mld do 8 mld zł. Tyle samo, czyli 8 mld zł, wyniosą w 2027 r. (spadek z 14 mld zł). W 2029 r. wzrosną do 17 mld zł (z 11 mld zł), a w 2030 r. - do 9,6 mld zł (z 6,6 mld zł).  Tym samym nie zmieni się łączna kwota pomocy, a jedynie termin jej przekazania. 

Dodatkowo projekt zakłada szereg przepisów ułatwiających prowadzenie inwestycji. To m.in. wprowadzenie przepisów regulujących kwestię odpowiedzialności spółki PEJ, jako podmiotu odpowiedzialnego za budowę pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, za bezpośrednią zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wykonującym roboty budowlane w ramach tej inwestycji. 

Rząd chce, by w umowach dotyczących tej inwestycji zawieranych przez PEJ strony mogły samodzielnie i w sposób wyłączny określić przyczyny oraz skutki odstąpienia od umowy, wyłączając w tym zakresie stosowanie wybranych przepisów Kodeksu cywilnego. 

Dodatkowo pozwolenie wodnoprawne dla obiektów energetyki jądrowej ma wygasać dopiero wtedy, gdy inwestor nie rozpocznie wykonywania urządzeń wodnych w terminie 10 lat (zamiast standardowych 3 lat) od dnia, w którym stało się ono ostateczne. Zmiany mają objąć też kwestie dostępu do informacji i ochrony informacji wrażliwych, tak by zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla dokumentów zawierających informacje szczególnie wrażliwe technologicznie (np. objęte prawami autorskimi).

 Rząd planuje również uproszczenie niektórych procedur, w tym rezygnacje z obowiązku publikacji obwieszczeń o wydaniu decyzji lokalizacyjnej w prasie o zasięgu ogólnopolskim oraz ułatwienie procedury zmiany decyzji lokalizacyjnej.  Jednocześnie decyzje lokalizacyjne będzie można wydawać na czas nieokreślony, a nie tak jak dotychczas jedynie na 10 lat. 

Dodatkowo inwestor będzie nabywał prawo użytkowania wieczystego m.in. nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja lokalizacyjna stanie się ostateczna. Wojewoda ma jedynie potwierdzać nabycie w drodze decyzji deklaratoryjnej.

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