Rozmawiają o pieniądzach na atom
We wtorek rząd ma zająć się projektem ustawy, który m.in. dostosowuje limity wydatków budżetu państwa na wsparcie publiczne Polskich Elektrowni Jądrowych do ich rzeczywistych potrzeb - wynika z informacji na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
fot: wikipedia.org
Elektrownie atomowe uważane są obecnie za jedną z najczystszych form produkcji energii elektrycznych
fot: wikipedia.org
We wtorek rząd ma zająć się projektem ustawy, który m.in. dostosowuje limity wydatków budżetu państwa na wsparcie publiczne Polskich Elektrowni Jądrowych do ich rzeczywistych potrzeb - wynika z informacji na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Zgodnie z harmonogramem prac rządu, we wtorek jednym z tematów posiedzenia Rady Ministrów ma być projekt ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących oraz niektórych innych ustaw.
W ocenie skutków regulacji tego projektu wskazano, że jego celem jest usprawnienie inwestycji w polską energię jądrową. Rząd przede wszystkim chce zaktualizować limity wsparcia dla spółki Polskie Elektrownie Jądrowe w latach 2026, 2027, 2029 i 2030. Zgodnie z OSR w bieżącym roku wydatki mają zostać zmniejszone z 11 mld do 8 mld zł. Tyle samo, czyli 8 mld zł, wyniosą w 2027 r. (spadek z 14 mld zł). W 2029 r. wzrosną do 17 mld zł (z 11 mld zł), a w 2030 r. - do 9,6 mld zł (z 6,6 mld zł). Tym samym nie zmieni się łączna kwota pomocy, a jedynie termin jej przekazania.
Dodatkowo projekt zakłada szereg przepisów ułatwiających prowadzenie inwestycji. To m.in. wprowadzenie przepisów regulujących kwestię odpowiedzialności spółki PEJ, jako podmiotu odpowiedzialnego za budowę pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, za bezpośrednią zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wykonującym roboty budowlane w ramach tej inwestycji.
Rząd chce, by w umowach dotyczących tej inwestycji zawieranych przez PEJ strony mogły samodzielnie i w sposób wyłączny określić przyczyny oraz skutki odstąpienia od umowy, wyłączając w tym zakresie stosowanie wybranych przepisów Kodeksu cywilnego.
Dodatkowo pozwolenie wodnoprawne dla obiektów energetyki jądrowej ma wygasać dopiero wtedy, gdy inwestor nie rozpocznie wykonywania urządzeń wodnych w terminie 10 lat (zamiast standardowych 3 lat) od dnia, w którym stało się ono ostateczne. Zmiany mają objąć też kwestie dostępu do informacji i ochrony informacji wrażliwych, tak by zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla dokumentów zawierających informacje szczególnie wrażliwe technologicznie (np. objęte prawami autorskimi).
Rząd planuje również uproszczenie niektórych procedur, w tym rezygnacje z obowiązku publikacji obwieszczeń o wydaniu decyzji lokalizacyjnej w prasie o zasięgu ogólnopolskim oraz ułatwienie procedury zmiany decyzji lokalizacyjnej. Jednocześnie decyzje lokalizacyjne będzie można wydawać na czas nieokreślony, a nie tak jak dotychczas jedynie na 10 lat.
Dodatkowo inwestor będzie nabywał prawo użytkowania wieczystego m.in. nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja lokalizacyjna stanie się ostateczna. Wojewoda ma jedynie potwierdzać nabycie w drodze decyzji deklaratoryjnej.