Przygotowują się do uruchomienia złoża

Grupa Azoty Siarkopol prowadzi przygotowania do inwestycji związanej z eksploatacją złoża siarki Rudniki - poinformowało Ministerstwo Aktywów Państwowych. Trwa procedura uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, poprzedzająca ewentualne ubieganie się o koncesję wydobywczą.

Grupa Azoty Siarkopol prowadzi przygotowania do inwestycji związanej z eksploatacją złoża siarki Rudniki - poinformowało Ministerstwo Aktywów Państwowych. Trwa procedura uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, poprzedzająca ewentualne ubieganie się o koncesję wydobywczą.

Uruchomienia eksploatacji złoża Rudniki domaga się świętokrzyska "Solidarność", która uznaje je za kluczowe dla przyszłości Siarkopolu i bezpieczeństwa surowcowego przemysłu. Związkowcy postulują także rozwiązania obniżające koszty gazu dla spółek Grupy Azoty oraz działania chroniące krajowy rynek nawozów.

Siarkopol prowadzi działania przygotowujące inwestycję na złożu Rudniki

Ministerstwo Aktywów Państwowych, odpowiadając na postulaty strony społecznej, poinformowało, że Siarkopol prowadzi działania przygotowujące inwestycję na złożu Rudniki.

"Obecnie trwają prace nad uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, niezbędnej do rozpoczęcia kolejnego etapu procesu inwestycyjnego, czyli ubiegania się o koncesję na wydobywanie kopalin ze złoża" - przekazano.

Z dokumentacji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach wynika, że 6 października organ wystąpił do inwestora o uzupełnienie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia obejmującego eksploatację złoża Rudniki 1 wraz z budową infrastruktury towarzyszącej i zaplecza socjalnego.

MAP zaznaczyło, że Siarkopol jest głównym dostawcą siarki dla Grupy Azoty. Według resortu dostawy te są niezbędne dla zabezpieczenia surowcowego pozostałych spółek grupy, a także dla zapewnienia odpowiedniego zaplecza logistycznego.

Ograniczenie kosztów gazu

Drugim z głównych postulatów związkowców jest ograniczenie kosztów gazu ziemnego dla producentów nawozów.

Świętokrzyska "Solidarność" opowiedziała się za przyjęciem specustawy wprowadzającej systemowe rozwiązania w tym zakresie. Według związku miałoby to poprawić płynność finansową spółek, zwiększyć ich konkurencyjność i chronić miejsca pracy.

MAP wskazało jednak, że wprowadzanie rozwiązań obniżających koszty gazu wykracza poza ustawowe zadania resortu, związane przede wszystkim z wykonywaniem praw z akcji Skarbu Państwa. Ministerstwo zaznaczyło jednocześnie, że popiera działania na poziomie krajowym i unijnym służące ochronie konkurencyjności przemysłu.

Resort zwrócił uwagę na zatwierdzoną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nową taryfę operatora Gaz-System, która zacznie obowiązywać od początku 2027 r. Według URE nowe stawki oznaczają dla podmiotów korzystających z usług przesyłowych spadek płatności średnio o około 12 proc. w stosunku do 2026 r. Zmiana dotyczy jednak kosztu transportu gazu, a nie ceny samego surowca. Według danych Towarowej Giełdy Energii średnia cena gazu na rynku spot wzrosła we wrześniu 2026 r. do 344,35 zł/MWh, o ponad 64 zł w porównaniu z sierpniem. Średnia cena kontraktu na dostawy w 2027 r. wyniosła 266,23 zł/MWh wobec 214,20 zł/MWh miesiąc wcześniej.

Będzie system wsparcia

Pod koniec września rząd przyjął projekt ustawy przewidującej system wsparcia przedsiębiorstw energochłonnych o wartości 4,8 mld zł. Rozwiązanie dotyczy kosztów energii elektrycznej. Związkowcy z Siarkopolu oczekują natomiast odrębnych regulacji odnoszących się do gazu.

W stanowisku przyjętym 13 października "Solidarność" zwróciła również uwagę na mechanizmy finansowe stosowane wewnątrz Grupy Azoty, które - w ocenie związkowców - ograniczają możliwości finansowania bieżącej działalności i inwestycji Siarkopolu. MAP odpowiedziało, że priorytetem Grupy Azoty jest odzyskanie stabilności finansowej, zabezpieczenie źródeł finansowania i zapewnienie dalszego funkcjonowania całej grupy kapitałowej.

Według resortu zarządzanie płynnością odbywa się z "wykorzystaniem standardowych mechanizmów finansowania wewnątrzgrupowego", które mają służyć gospodarowaniu środkami i terminowemu regulowaniu zobowiązań przez poszczególne spółki. Ministerstwo wskazało także, że na sytuację całego sektora nawozowo-chemicznego wpływają napięcia geopolityczne, w szczególności na Bliskim Wschodzie, oraz związane z nimi wahania cen gazu.

Resort zwrócił również uwagę na poziom zadłużenia Grupy Azoty, który powiązał z decyzjami inwestycyjnymi podejmowanymi w latach 2015-2023.

Grupa Azoty jest największym koncernem nawozowo-chemicznym w Polsce i jednym z kluczowych przedsiębiorstw tej branży w Europie. Według MAP jej kondycja ma znaczenie dla rynku rolnego i bezpieczeństwa żywnościowego. Grupa zatrudnia około 14 tys. pracowników. Grupa Azoty Siarkopol jest jednym z nielicznych przedsiębiorstw na świecie prowadzących kopalniane wydobycie siarki metodą podziemnego wytopu. W 2025 r. spółka wypracowała około 18 mln zł zysku netto wobec 59 mln zł straty rok wcześniej.