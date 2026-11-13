Od 1 stycznia do 31 grudnia 2027 r. maksymalna cena gazu m.in. dla gospodarstw domowych ma wynieść 197,29 zł/MWh, czyli tyle ile w tym roku - wynika z projektu ustawy w tej sprawie. Według resortu energii bez tych rozwiązań gospodarstwa domowe zapłaciłby za gaz od 77 zł do ponad 1,8 tys. zł więcej.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2027 r. maksymalna cena gazu m.in. dla gospodarstw domowych ma wynieść 197,29 zł/MWh, czyli tyle ile w tym roku - wynika z projektu ustawy w tej sprawie. Według resortu energii bez tych rozwiązań gospodarstwa domowe zapłaciłby za gaz od 77 zł do ponad 1,8 tys. zł więcej.

W piątek na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2027 r. w związku z sytuacją na rynku gazu oraz o zmianie niektórych ustaw. Został on przygotowany przez resort energii. Projektowane przepisy zakładają, że w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2027 r. obowiązywać będzie maksymalna cena gazu dla odbiorców chronionych, w tym gospodarstw domowych. Dotyczyć to będzie również wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, a także podmiotów realizujących ważne zadania z zakresu użyteczności publicznej takie jak np. szkoły, szpitale, domów opieki, kościoły, noclegownie. Zgodnie z projektem sprzedawcy gazu w rozliczeniach z wyżej wymienionymi odbiorcami końcowymi będą stosowali cenę maksymalną wynoszącą 197,29 zł/MWh. Cena ta nie nie zawiera podatku VAT oraz podatku akcyzowego.

“Poziom tej ceny odpowiada poziomowi ceny paliw gazowych w taryfie przedsiębiorstwa energetycznego będącego sprzedawcą z urzędu ustaloną na poziomie 197,29 zł/MWh i obowiązującą do końca 2026 r. (...)“ - wskazano w uzasadnieniu projektu.

Minister energii Miłosz Motyka powiedział w piątek wieczorem na antenie Polsat News, że liczy na to, iż projekt trafi pod obrady Sejmu w listopadzie, tak by do końca roku ustawa w tej sprawie mogła trafić na biurko prezydenta. Według resortu energii projekt pozytywnie wpłynie na sytuację ekonomiczną gospodarstw domowych.

“Ustalenie maksymalnej ceny paliw gazowych na poziomie określonym w ustawie ograniczy wpływ wzrostu cen rynkowych na wysokość rachunków ponoszonych przez odbiorców objętych ochroną w 2027 r. Zgodnie z przyjętymi w projekcie ustawy założeniami, gospodarstwa domowe oszczędzą średnio w skali roku od 77 zł (w przypadku tzw. kuchenkowiczów) do 1863 zł (w przypadku gospodarstw domowych wykorzystujących paliw gazowych do celów grzewczych)“ - wskazano w ocenie skutków regulacji dołączonej do projektu ustawy.

W projekcie utrzymuje się wprowadzony ustawą z 26 stycznia 2022 r. mechanizm składania oświadczeń przez odbiorców (np. spółdzielnie mieszkaniowe) przedsiębiorcom energetycznym dostarczającym gaz i które będą stanowiły podstawę do objęcia ich mechanizmem ochronnym. Gospodarstwa domowe takich oświadczeń nie będą musiały składać. Aby firmy energetyczne mogły realizować obowiązek stosowania ceny maksymalnej w projekcie przewidziano system rekompensat wypłacanych przez Zarządcę Rozliczeń S.A. “Rekompensata będzie pokrywała różnicę pomiędzy ceną paliwa gazowego stosowaną przez przedsiębiorstwo energetyczne a ceną maksymalną ustaloną w ustawie i będzie przysługiwała w odniesieniu do wolumenu paliwa gazowego dostarczonego odbiorcom objętym mechanizmem ochronnym“ - wskazano.

Nowe przepisy przewidują wprowadzenie mechanizmu ograniczenia nadzwyczajnych zysków, które to mają trafić na finansowanie rekompensat wypłacanych przedsiębiorstwom energetycznym stosującym cenę maksymalną gazu. “Obowiązkiem uiszczenia wpłaty środków finansowych z tytułu ograniczenia zysków nadzwyczajnych zostaną objęte przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na obrót gazem ziemnym z zagranicą, prowadzące sprzedaż paliw gazowych na rynku krajowym“ - wyjaśniono w OSR. “Z mechanizmu tego wyłączone zostaną przedsiębiorstwa energetyczne posiadające prawo do przepustowości w punktach wejścia do systemu przesyłowego gazowego w wielkości mniejszej niż 10 proc. sumy przepustowości tych punktów“ - dodano.

Wysokość daniny ma odpowiadać 10 proc. przychodów netto przedsiębiorstwa, a środki będą wpłacane na rachunek Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny. Te pieniądze z kolei będą przeznaczane na finansowanie rekompensat wypłacanych przedsiębiorstwom energetycznym, pokrywających różnicę pomiędzy ceną ustaloną w ustawie a ceną zatwierdzoną w taryfie. Z OSR projektowanej ustawy wynika, że nowe rozwiązania mają kosztować blisko 6,2 mld zł. W ocenie skutków regulacji czytamy, że na potrzeby obliczania kosztów mechanizmu rekompensat w projektowanej ustawie wykorzystano “szacowany łączny wolumen sprzedaży paliw gazowych do odbiorców taryfowych na poziomie ok. 64,5 TWh“. “Jako średnią cenę paliw gazowych stosowaną dla odbiorców taryfowych przyjęto ok. 275 zł/MWh, która odpowiada cenie dla kontraktu GAS_BASE_Y-27 na przełomie września i października 2026 r. na TGE“ - dodano.

Nowe przepisy przewidują ponadto wydłużenie do końca 2030 roku okresu obowiązywania stosowania taryf zatwierdzanych przez Prezesa URE wobec gospodarstw domowych oraz określonych kategorii odbiorców korzystających ze szczególnej ochrony. “Rozwiązanie to ma na celu utrzymanie mechanizmów ograniczających wpływ wahań cen paliw gazowych na odbiorców chronionych oraz zapewnienie stabilności warunków zaopatrzenia w paliwa gazowe w perspektywie kolejnych lat“ - podkreślono w OSR. Ceny maksymalne gazu ziemnego dla gospodarstw domowych i niektórych innych odbiorców obowiązywały także od początku 2023 r. do połowy 2024 r., natomiast ceny maksymalne energii elektrycznej - w latach 2023-2025. Rozwiązania te wprowadzono w 2022 r. ze względu na wzrost cen hurtowych energii elektrycznej i gazu po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę.