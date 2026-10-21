Grupa PKP Cargo w pierwszym półroczu 2026 r. przewiozła o blisko 1,5 mln ton towarów więcej niż w pierwszym półroczu 2025 r. - poinformowała w środę p.o prezesa PKP Cargo Monika Starecka.

Grupa PKP Cargo w pierwszym półroczu 2026 r. przewiozła o blisko 1,5 mln ton towarów więcej niż w pierwszym półroczu 2025 r. - poinformowała w środę p.o prezesa PKP Cargo Monika Starecka.

Dodała, że wzrosła m.in. masa przewiezionych paliw stałych, a spadły przewozy kruszyw i materiałów budowlanych. Starecka przekazała na środowej konferencji, że w I poł. 2026 roku Grupa PKP Cargo przewiozła o ponad 12,4 proc. więcej masy paliw stałych, a udział w pracy przewozowej wyniósł 35,9 proc.

Dodała, że spadek nastąpił jednak w segmencie kruszyw i materiałów budowlanych, gdzie przewieziono ich o ok. 16,1 proc. mniej, a ich udział w pracy przewozowej stanowił 16,5 proc. Jednocześnie przewoźnik przetransportował o 11,8 proc. więcej metali i rud, które odpowiadały za 10,9 proc. całości pracy przewozowej. Przewieziono też o 17,4 proc. więcej towarów w intermodalu, a udział pod względem pracy przewozowej wyniósł 19,2 proc.

W pierwszym półroczu Grupa przewiozła 32,6 mln ton towarów

Poinformowała, że łącznie w pierwszym półroczu Grupa przewiozła 32,6 mln ton towarów, a praca przewozowa w tym czasie wyniosła 8 767 mln tonokilometrów. Jeden tonokilometr to przewóz 1 tony ładunku na odległości 1 km.

Starecka podkreśliła, że z punktu widzenia spółki najważniejsze jest to, że w porównaniu do analogicznego okresu 2025 r., w pierwszym półroczu tego roku o blisko 1 mld tonokilometrów wzrosła praca przewozowa.

- Podobnie ma się rzecz z masą towarową; przewieźliśmy o blisko 1,5 mln ton więcej niż w pierwszym półroczu (2025 r.) i to jest także bardzo ważny, pozytywny sygnał - dodała p.o prezesa PKP Cargo .

Przekazała ponadto, że spółka posiada obecnie ok. 42,5 tys. wagonów oraz ok. 1,5 tys. lokomotyw. Przypomniała przy tym, że niedawno firma sprzedała 3,6 tys. wagonów, co pozwoliło spółce na poprawę płynności finansowej. Chodzi o sprzedaż 106 z 337 lokomotyw wyłączonych z eksploatacji za 26,4 mln zł.

Lokomotywy są bardzo istotnym aktywem

Spółka informowała, że te pieniądze mają wesprzeć realizację działań restrukturyzacyjnych przewidzianych w planie naprawczym. Lokomotywy, jak podkreśliła Starecka, są dla PKP Cargo bardzo istotnym aktywem i spółka utrzymuje je mniej więcej na tym samym poziomie.

Przypomniała, że do 4 grudnia zarządca masy sanacyjnej przedstawi wstępną informację dotyczącą przejęcia zarządzania spółką w związku z decyzją o odebraniu spółce zarządu własnego i przedstawi dalsze propozycje przebiegu postępowania.

Podkreśliła też, że Europejski Bank Inwestycyjny zawnioskował o wydłużenie terminu składania alternatywnych propozycji układowych do 15 grudnia.

- Na przestrzeni kolejnych dwóch miesięcy będą trwały intensywne prace zarówno nad dalszą optymalizacją działań spółki, jak i nad intensywnym dialogiem z wierzycielami, aby propozycje układowe, które zostaną przedstawione miały szansę na uzyskanie pozytywnego wyniku głosowania rady wierzycieli - podkreśliła p.o. prezesa.

Przypomniała, że zysk netto Grupy PKP Cargo przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej po 6 miesiącach 2026 r. wyniósł 117,8 mln zł, podczas gdy w samym II kwartale było to 163,6 mln zł. Zysk przypadający na akcję po półroczu wyniósł 2,63 zł, podczas gdy w II kw. było to 3,65 zł. Przychody PKP Cargo wyniosły ponad 1,84 mld zł w całym półroczu, a w II kw. było to 943,3 mln zł.

Największą część kosztów spółki stanowiły koszty świadczeń pracowniczych, które w półroczu przekroczyły 743 mln zł a w II kw. - 363 mln zł. Spółka w 6 miesięcy wydała 300 mln zł na energię i paliw (155,1 mln zł w II kw.), a także 210 mln zł zapłaciła za dostęp do infrastruktury (108,9 mln zł w II kw.). Zysk operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji, czyli EBIDTA, w I półroczu sięgnął 159,8 mln zł, a II kw. - 90,9 mln zł. Na koniec I półrocza roku ubiegłego Grupa PKP Cargo miała 17,9 mln zł straty, ale tylko w II kw. 2025 r. grupa miała 30,7 mln zł zysku.

PKP Cargo jest spółką akcyjną notowaną na GPW. Największym akcjonariuszem jest PKP S.A. z 33,01-proc. udziałem w kapitale. Firma oferuje usługi logistyczne, łącząc transport kolejowy, samochodowy oraz morski. Świadczy samodzielne przewozy towarowe na terenie Polski, Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Holandii, Węgier, Litwy i Słowenii. Latem 2024 r. sąd otworzył postępowanie restrukturyzacyjne spółki, a zarząd zdecydował o przeprowadzeniu zwolnień grupowych przez zakłady i centralę spółki; zatrudnienie spadło o 3 tys. 665 pracowników. W 2025 r. PKP Cargo zwolniło 450 osób i na koniec ub.r. spółka zatrudniała ponad 8 tys. osób.