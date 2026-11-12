Gdy letni gwar mija, nad morzem i w górach zaczyna rządzić cisza. Posezonowy wypoczynek to doskonała okazja, by zwolnić tempo, nabrać sił i zadbać o zdrowie oraz samopoczucie - bez tłumów na plaży, szlakach czy uzdrowiskowych deptakach. Hotele NAT*** w Sarbinowie, Świnoujściu, Krynicy-Zdroju i Ustroniu proponują pakiety dla seniorów oraz pobyty kuracyjne, które łączą komfortowy nocleg, wyżywienie i dostęp do zabiegów oraz stref relaksu.

Gdy letni gwar mija, nad morzem i w górach zaczyna rządzić cisza. Posezonowy wypoczynek to doskonała okazja, by zwolnić tempo, nabrać sił i zadbać o zdrowie oraz samopoczucie - bez tłumów na plaży, szlakach czy uzdrowiskowych deptakach. Hotele NAT*** w Sarbinowie, Świnoujściu, Krynicy-Zdroju i Ustroniu proponują pakiety dla seniorów oraz pobyty kuracyjne, które łączą komfortowy nocleg, wyżywienie i dostęp do zabiegów oraz stref relaksu.

Dlaczego warto poza sezonem?

Poza sezonem wakacyjnym podróżowanie nabiera zupełnie innego charakteru. Zamiast spieszyć się między atrakcjami, można naprawdę odpocząć: spacerować nad morzem, korzystać z basenu i sauny, wybrać się na spokojny spacer po górach albo po prostu przeczytać książkę przy kawie. Mniej turystów oznacza też większy spokój, łatwiejszy dostęp do restauracji i atrakcji oraz często bardziej kameralną atmosferę.

Wypoczynek nad Bałtykiem jesienią i zimą sprzyja regeneracji: morskie powietrze, spacery po plaży i bliskość natury pozwalają „przewietrzyć głowę” po intensywnym okresie. Z kolei góry, szczególnie uzdrowiskowa Krynica-Zdrój i Beskidy wokół Ustronia, dają możliwość połączenia aktywności na świeżym powietrzu z zabiegami wspierającymi kondycję i dobre samopoczucie.

Sarbinowo – spokój tuż przy plaży

Hotel*** NAT Sarbinowo położony jest zaledwie 100 metrów od szerokiej, piaszczystej plaży. Poza sezonem to idealne miejsce na długie spacery wzdłuż wydm, odpoczynek przy szumie fal i korzystanie z hotelowej infrastruktury niezależnie od pogody.

Oferta „Wypoczynek dla Seniora” została przygotowana z myślą o osobach, które szukają relaksu, spokoju i możliwości regeneracji sił w sprzyjającym nadmorskim otoczeniu. Pakiet obejmuje pobyt na minimum 3 noce. W cenie znajdują się noclegi w komfortowym pokoju oraz pełne wyżywienie w formie bogatego bufetu — śniadania, obiady i kolacje. Goście mogą także korzystać ze strefy basenowej, w której znajduje się przestronny basen kryty o wymiarach 7,4 na 14,5 m, jacuzzi oraz sauna parowa i sauna sucha. Dla osób dorosłych przewidziano 1 zabieg dziennie, a dla dzieci inhalację.

Dla osób chcących pogłębić regenerację hotel proponuje pakiet 10 zabiegów w cenie 260 zł, obejmujący m.in. krioterapię, ultradźwięki, laser, lampę Sollux i Q-light, inhalacje, pole magnetyczne, okłady borowinowe oraz masujące łóżko nefrytowe.

Kontakt:

Hotel*** NAT Sarbinowo

tel. +48 572 663 264, +48 94 316 55 29

e-mail: sarbinowo@nat.pl

Świnoujście – morski relaks i pakiety SPA

Hotel*** NAT w Świnoujściu znajduje się w Dzielnicy Nadmorskiej, 100 metrów od promenady i 150 metrów od piaszczystej plaży. To świetna baza na posezonowy urlop: można spacerować nadmorską promenadą, korzystać z uroków wyspy i jednocześnie zadbać o regenerację w hotelowym SPA.

Oferta „Nadmorski wypoczynek dla Seniora” spodoba się każdemu, kto chce odpocząć, zrelaksować się, pooddychać świeżym, morskim powietrzem. Pakiet obejmuje pobyt na minimum 3 noce. W cenie znajdują się noclegi w wygodnych pokojach hotelowych oraz wyżywienie - 3 posiłki dziennie. Goście mogą korzystać ze strefy basenowej, w której znajdują się i basen, i jacuzzi. W ramach pakietu przewidziano 1 zabieg dziennie, a dla dzieci inhalacje. Goście mogą także uczestniczyć w wieczorku z muzyką na żywo w każdy wtorek w hotelowej kawiarni NATmorska oraz skorzystać z 15% zniżki na jej ofertę.

Dla osób rezerwujących pobyt w listopadzie 2026 roku hotel przygotował dodatkowe atrakcje, m.in. bezpłatny pobyt pupila, 30% rabat na wybrany masaż w strefie MEDISpa, drink powitalny, bezpłatne korzystanie z kijków nordic walking oraz niedzielne koncerty na żywo.

Goście mogą również wykupić pakiety zabiegowe w cenie od 190 zł, w tym pakiety ZIMA, RELAX, SPORT, SENIOR i AKTYWNY SENIOR, a także wziąć udział w aktywnych zajęciach w cenie od 20 zł za zajęcia.

Kontakt:

Hotel*** NAT Świnoujście

tel. +48 572 663 260, +48 91 823 10 00

e-mail: swinoujscie@nat.pl

Krynica-Zdrój – regeneracja w uzdrowiskowym rytmie

Krynica-Zdrój to idealne miejsce na posezonowy wypoczynek w górach. Hotel*** NAT Krynica-Zdrój, położony w centrum uzdrowiska i kilka minut spacerem od Deptaka oraz Pijalni Głównej, oferuje komfortowe warunki do odpoczynku, a także możliwość skorzystania z zabiegów wspierających zdrowie i dobre samopoczucie.

Pakiet „Wczasy z zabiegami” został stworzony z myślą o osobach, które chcą poprawić stan zdrowia, odzyskać siły i energię oraz w pełni zregenerować organizm. Oferta obejmuje pobyt na 5 nocy, z możliwością wyboru opcji ekonomicznej — zakwaterowania w pokojach standard. W cenie znajdują się noclegi w wygodnych pokojach hotelowych oraz pełne wyżywienie. Goście mogą także korzystać z pakietu kuracyjnego, który obejmuje 1 konsultację z fizjoterapeutą, 6 zabiegów fizykoterapeutycznych w dni robocze oraz 6 inhalacji dla dzieci w wieku 4–12 lat.

Dodatkowo w ramach pakietu przewidziano karnet na kurację pitną, 10% zniżki na pozostałe zabiegi w hotelowej Bazie Zabiegowej, wieczorek taneczny z muzyką na żywo w Restauracji Tu i Teraz oraz dostęp do KIDS ROOM dla dzieci. Goście mogą również korzystać z bezpłatnego Wi-Fi, wypożyczenia kijków nordic walking i tarasu widokowego.

Dla osób chcących pogłębić regenerację hotel proponuje pakiet 10 zabiegów w cenie 240 zł, obejmujący m.in. Agua-vibron, wodne masaże wirowe, nefrytowe łóżko masujące, magnetronik, lampę Solux, laser, diadynamik, interdyn, tlenoterapię, terapię ultradźwiękami, prądy KOTZA, TENS i TRABERTA, inhalacje, jonoforezę, krioterapię, okłady borowinowe oraz drenaż limfatyczny nóg BOA.

Pakiet „Wczasy dla Seniora” został stworzony z myślą o osobach, które chcą połączyć wypoczynek w górach z możliwością skorzystania z profesjonalnych zabiegów leczniczych. Oferta obejmuje pobyt na minimum 3 noce, z możliwością wyboru opcji ekonomicznej - zakwaterowania w pokojach standard. W cenie znajdują się noclegi oraz pełne wyżywienie. W ramach pakietu przewidziano 1 zabieg dziennie.

Do wyboru są m.in. Agua-vibron, wodne masaże wirowe, nefrytowe łóżko masujące, magnetronik, lampa Solux, laser, diadynamik, interdyn, tlenoterapia, terapia ultradźwiękami, prądy KOTZA, TENS i TRABERTA, inhalacje, jonoforeza, krioterapia, okłady borowinowe oraz drenaż limfatyczny nóg BOA.

Dodatkowo w cenie znajduje się 1 konsultacja z fizjoterapeutą, dostęp do KIDS ROOM dla dzieci, możliwość udziału w wieczorkach tanecznych z muzyką na żywo, bezpłatne Wi-Fi, wypożyczenie kijków nordic walking oraz taras widokowy. Goście mogą także wykupić pakiet 10 zabiegów w cenie 240 zł oraz skorzystać z sauny fińskiej za 30 zł za osobę za godzinę.

Kontakt:

Hotel*** NAT Krynica-Zdrój

tel. +48 572 663 276, +48 18 471 27 83, +48 18 471 54 86

e-mail: krynicazdroj@nat.pl

Ustroń – górski wypoczynek z bazą zabiegową

Hotel*** NAT Ustroń to propozycja dla osób, które chcą połączyć aktywny wypoczynek w górach z dbałością o zdrowie i dobre samopoczucie. Położony w miejscowości o tradycji uzdrowiskowej, hotel zapewnia komfortowe warunki do odpoczynku, a czyste powietrze, spacery po górskich ścieżkach i zabiegi w nowoczesnej bazie zabiegowej sprzyjają regeneracji sił.

Oferta „Wypoczynek dla Seniora” obejmuje pobyt na minimum 3 noce. Goście mogą wybrać opcję ekonomiczną — zakwaterowanie w pokojach Hostel. W cenie znajdują się noclegi w komfortowym pokoju oraz wyżywienie w formie bogatego bufetu - śniadania i obiadokolacje serwowane w sali restauracyjnej. Goście mogą także korzystać ze strefy Wellness, w której znajduje się basen wewnętrzny o wymiarach 10 na 7 m, dwie wanny jacuzzi, sauna sucha i sauna parowa.

W ramach pakietu przewidziano 1 zabieg dziennie w dni robocze, a dla dzieci inhalacje. Goście mogą również bezpłatnie korzystać z Mini Gymu, w którym znajdują się atlas, bieżnia, drabinki, materac, rowerek i ciężarki, a także z sali zabaw dla dzieci. Dodatkowo w ramach pobytu czeka ZDROWY UPOMINEK. Dla osób chcących pogłębić regenerację hotel proponuje pakiet 10 zabiegów w cenie 260 zł, obejmujący m.in. lampę Solux i bioptron, prądy interferencyjne, TRABERTA, TENS, magnetoterapię, okłady borowinowe, laser biostymulacyjny, inhalacje, tlenoterapię, kąpiele wirowe rąk i nóg oraz fotel masujący.

Kontakt:

Hotel*** NAT Ustroń

tel. +48 33 854 34 86, +48 572 663 272

e-mail: ustron@nat.pl

Oferta dla każdego, kto chce zwolnić

Posezonowy wyjazd to nie rezygnacja z wakacyjnego komfortu, lecz sposób na jego spokojniejszą wersję. Niezależnie od tego, czy wybierzesz morską bryzę w Sarbinowie lub Świnoujściu, czy górskie powietrze Krynicy-Zdroju i Ustronia, hotele NAT*** oferują połączenie noclegu, wyżywienia, zabiegów i stref relaksu.

To czas, w którym można zadbać o siebie bez pośpiechu: wybrać zabieg, pójść na spacer, skorzystać z basenu albo po prostu odpocząć w przyjaznej atmosferze. Warto sprawdzić aktualne terminy i szczegóły rezerwacji bezpośrednio na stronach hoteli, ponieważ dostępność ofert oraz ich warunki mogą się zmieniać.