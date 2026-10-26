Grupa UNIMOT zorganizowała Dzień Inwestora Indywidualnego, w którym wzięło udział ponad 30 akcjonariuszy spółki. Goście odwiedzili trzy zakłady na terenie dawnej rafinerii w Czechowicach-Dziedzicach, a także spotkali się z prezesem zarządu UNIMOT S.A. Adamem Sikorskim.

Grupa UNIMOT zorganizowała Dzień Inwestora Indywidualnego, w którym wzięło udział ponad 30 akcjonariuszy spółki. Goście odwiedzili trzy zakłady na terenie dawnej rafinerii w Czechowicach-Dziedzicach, a także spotkali się z prezesem zarządu UNIMOT S.A. Adamem Sikorskim.

Zwiedzanie trzech zakładów

Uczestnicy wydarzenia zobaczyli bazę paliwową UNIMOT Terminale, elektrociepłownię RCEkoenergia oraz zakład produkcji asfaltu UNIMOT Bitumen. Wszystkie obiekty działają na terenie dawnej rafinerii w Czechowicach-Dziedzicach.

Podczas wizyty inwestorzy mogli poznać specyfikę pracy poszczególnych spółek, zobaczyć infrastrukturę i procesy operacyjne, a także rozmawiać z pracownikami odpowiedzialnymi za codzienne funkcjonowanie zakładów. Według UNIMOT bezpośredni kontakt miał pomóc akcjonariuszom lepiej zrozumieć skalę i różnorodność działalności Grupy.

Prezes UNIMOT: Akcjonariusze są współtwórcami sukcesu

W spotkaniu uczestniczył dr Adam Sikorski, prezes zarządu UNIMOT S.A., który przedstawił działalność Grupy oraz kierunki jej rozwoju.

– Akcjonariusze są dla nas ważnymi partnerami i współtwórcami sukcesu Grupy UNIMOT. Organizując Dzień Inwestora Indywidualnego, chcieliśmy docenić ich zaufanie i zaangażowanie. Zależało nam, aby mogli zobaczyć, jak funkcjonują nasze zakłady, porozmawiać z pracownikami i lepiej poznać biznes, który wspólnie rozwijamy. Wierzę, że dobre relacje z akcjonariuszami opierają się na zaufaniu, otwartości i dialogu. Zaufania nie da się zbudować z dnia na dzień. Buduje się je latami, rzetelną komunikacją, a także bezpośrednim kontaktem – powiedział Adam Sikorski, prezes zarządu UNIMOT S.A.

Relacje z akcjonariuszami

Dzień Inwestora Indywidualnego jest elementem szerszej strategii UNIMOT w zakresie budowania relacji z inwestorami indywidualnymi i transparentnej komunikacji. Spółka prowadzi także program lojalnościowy UNIMOT Klub+, uruchomiony w 2021 roku, skierowany do akcjonariuszy.

W ramach programu „Wspólny kurs z UNIMOT” franczyzobiorcy stacji AVIA, którzy spełnią określone kryteria, mogą otrzymać do 150 tys. zł na zakup akcji UNIMOT S.A.

Za działania na rzecz relacji inwestorskich UNIMOT otrzymał w 2022 i 2023 roku tytuł Herosa Rynku Kapitałowego w kategorii „Spółka giełdowa za relacje inwestorskie”, przyznawany przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. W 2024 i 2025 roku spółka była nominowana do tego wyróżnienia.