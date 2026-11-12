Polskie Sieci Elektroenergetyczne ostrzegają przed oszustami

Jak informują Polskie Sieci Elektroenergetyczne, oszuści podszywają się pod dział finansowo-księgowy PSE prosząc o przesłanie kopii faktur od kontrahentów. W związku z tym zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności.

Otrzymaliśmy zgłoszenie od wykonawcy, który dostał e-mail podpisany nazwą Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., wysłany z adresu spoza domeny pse.pl. Wiadomość zawiera prawdziwy adres siedziby spółki i numer NIP (skopiowane z publicznych rejestrów) i prosi o przesłanie wykazu oraz kopii nieuregulowanych faktur, a także o podanie danych osoby kontaktowej – podają Polskie Sieci Elektroenergetyczne.



PSE przypominają, że Tego typu działania stanowią typowy pierwszy etap oszustwa płatniczego, na który składają się: zebranie informacji o fakturach i osobach kontaktowych oraz przesłanie fałszywej faktury zawierającej prawidłowe dane, lecz z podmienionym numerem rachunku bankowego.