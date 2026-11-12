Energetyka

Polskie Sieci Elektroenergetyczne ostrzegają przed oszustami

Oszuści podszywają się pod księgowość Polskich Sieci Elektroenergetycznych - ostrzega spółka. 

Robert Passia

Robert Passia

12 listopada 2026, 11:29
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Uwaga na oszustów - ostrzegają PSE.

fot: Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Oszuści podszywają się pod księgowość Polskich Sieci Elektroenergetycznych - ostrzega spółka. 

Jak informują Polskie Sieci Elektroenergetyczne, oszuści podszywają się pod dział finansowo-księgowy PSE prosząc o przesłanie kopii faktur od kontrahentów. W związku z tym zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności.

Otrzymaliśmy zgłoszenie od wykonawcy, który dostał e-mail podpisany nazwą Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., wysłany z adresu spoza domeny pse.pl. Wiadomość zawiera prawdziwy adres siedziby spółki i numer NIP (skopiowane z publicznych rejestrów) i prosi o przesłanie wykazu oraz kopii nieuregulowanych faktur, a także o podanie danych osoby kontaktowej – podają Polskie Sieci Elektroenergetyczne.
 

PSE przypominają, że Tego typu działania stanowią typowy pierwszy etap oszustwa płatniczego, na który składają się: zebranie informacji o fakturach i osobach kontaktowych oraz przesłanie fałszywej faktury zawierającej prawidłowe dane, lecz z podmienionym numerem rachunku bankowego.

Powiązane tematy:

polskie sieci elektorenergetyczne oszuści pse

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Ciepłownictwo

Jak płacić mniej za ciepło? Veolia rusza z kampanią informacyjną

Veolia wystartowała z piątą odsłoną kampanii społecznej „Stopień mniej znaczy więcej”. 

Paliwo

W środę maksymalne ceny diesla niższe niż we wtorek, a benzyny - wyższe

W środę litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,10 zł, benzyny 98 - 6,70 zł, a diesla - 7,66 zł - wynika z wtorkowego obwieszczenia Ministra Energii.

Energetyka atomowa

Rząd przyjął projekt nowelizacji specustawy jądrowej

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt nowelizacji specustawy jądrowej, który ma usprawnić przygotowanie i realizację inwestycji w energetykę jądrową. Projekt przewiduje m.in. uproszczenie procedur administracyjnych, zmiany dotyczące decyzji lokalizacyjnych oraz ułatwienia dla inwestora.

Energetyka konwencjonalna

Na Litwie powstanie 10 nowych elektrowni. Mają zwiększyć odporność na sabotaż

Litwa planuje wybudować 10 nowych elektrowni do 2033 roku, zwiększając swoją moc produkcyjną o 800 megawatów – podał Reuters.