Polska zabiega, aby w przyszłej perspektywie finansowej UE 2028-2034 infrastruktura związana z energetyką jądrową była uwzględniona w programach wsparcia - poinformował wiceminister energii Konrad Wojnarowski podczas konferencji Euro POWER & OZE POWER.

Polska zabiega, aby w przyszłej perspektywie finansowej UE 2028-2034 infrastruktura związana z energetyką jądrową była uwzględniona w programach wsparcia - poinformował wiceminister energii Konrad Wojnarowski podczas konferencji Euro POWER & OZE POWER.

- Zabiegamy, aby w przyszłej perspektywie finansowej 2028-2034 infrastruktura okołojądrowa była uwzględniona w programach wsparcia i żeby energetyka, przede wszystkim polska, była częścią kolejnych środków europejskich, które napłyną do Polski w ramach różnych programów i różnych instrumentów - powiedział Wojnarowski.

Jak poinformował, resort energii jest też w trakcie prac nad Polityką energetyczną państwa do 2050 r., która z jednej strony będzie pochodną Krajowego Planu w dziedzinie Energii i Klimatu, ale z drugiej będzie odpowiadać na bieżące problemy i wyzwania, również te geopolityczne.