Energetyka

Polska zabiega, aby infrastruktura związana z atomem była uwzględniona w programach wsparcia UE

Polska zabiega, aby w przyszłej perspektywie finansowej UE 2028-2034 infrastruktura związana z energetyką jądrową była uwzględniona w programach wsparcia - poinformował wiceminister energii Konrad Wojnarowski podczas konferencji Euro POWER & OZE POWER. 

Pap

5 listopada 2026, 18:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

Wiceminister energii Konrad Wojnarowski

Polska zabiega, aby w przyszłej perspektywie finansowej UE 2028-2034 infrastruktura związana z energetyką jądrową była uwzględniona w programach wsparcia - poinformował wiceminister energii Konrad Wojnarowski podczas konferencji Euro POWER & OZE POWER. 

- Zabiegamy, aby w przyszłej perspektywie finansowej 2028-2034 infrastruktura okołojądrowa była uwzględniona w programach wsparcia i żeby energetyka, przede wszystkim polska, była częścią kolejnych środków europejskich, które napłyną do Polski w ramach różnych programów i różnych instrumentów - powiedział Wojnarowski. 

Jak poinformował, resort energii jest też w trakcie prac nad Polityką energetyczną państwa do 2050 r., która z jednej strony będzie pochodną Krajowego Planu w dziedzinie Energii i Klimatu, ale z drugiej będzie odpowiadać na bieżące problemy i wyzwania, również te geopolityczne.

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