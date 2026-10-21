Kraj i Świat

Politechnika Śląska wśród najlepszych polskich uczelni technicznych

Politechnika Śląska znalazła się w gronie najwyżej sklasyfikowanych polskich uczelni technicznych w najnowszej edycji Times Higher Education World University Rankings 2027. Uczelnia utrzymała pozycję, zajmując jednocześnie 5. miejsce ex aequo wśród polskich szkół wyższych.

Monika Krezel

Monika Krężel

21 października 2026, 12:19
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Mosquidron/UM Gliwice

Śląska uczelnia świetnie wypada w rankingach

fot: Mosquidron/UM Gliwice

Politechnika Śląska znalazła się w gronie najwyżej sklasyfikowanych polskich uczelni technicznych w najnowszej edycji Times Higher Education World University Rankings 2027. Uczelnia utrzymała pozycję, zajmując jednocześnie 5. miejsce ex aequo wśród polskich szkół wyższych.

Wśród uczelni technicznych w Polsce jest to najwyższa pozycja w tegorocznym zestawieniu. Ten sam przedział – 1001–1200 – zajęły również AGH oraz Politechnika Gdańska - poinformowała Politechnika Śląska w komunikacie.

Wyżej w krajowym zestawieniu znalazły się cztery uczelnie: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, sklasyfikowany w przedziale 451–500, Uniwersytet Jagielloński – 551–600 oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi i Uniwersytet Warszawski – oba w przedziale 801–1000.

Łącznie w przedziale 1001–1200, obok Politechniki Śląskiej, AGH i Politechniki Gdańskiej, znalazły się także Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Times Higher Education World University Rankings ocenia uczelnie w pięciu głównych obszarach: kształcenie („Teaching”), środowisko badawcze („Research Environment”), jakość badań („Research Quality”), współpraca z przemysłem („Industry”) oraz umiędzynarodowienie („International Outlook”). Na ocenę składają się m.in. wskaźniki dotyczące reputacji akademickiej, publikacji i ich cytowań, działalności badawczej, kadry i studentów, współpracy międzynarodowej, przychodów uzyskiwanych we współpracy z przemysłem oraz patentów - podkreśla PŚ.

Najwyższy wynik Politechnika Śląska, podobnie jak w poprzedniej edycji rankingu, osiągnęła w obszarze „Research Quality”, dotyczącym jakości i oddziaływania prowadzonych badań naukowych. W edycji 2027 wynik uczelni w tym obszarze wzrósł z 50,7 do 52,5 pkt.

Politechnika Śląska poprawiła swoje wyniki również w trzech innych obszarach. W „Research Environment” wynik wzrósł z 17,7 do 20,1 pkt, w „Industry” – z 45,4 do 45,8 pkt, natomiast w „International Outlook” – z 36,0 do 40,4 pkt. Oznacza to poprawę rezultatu w czterech z pięciu głównych obszarów ocenianych przez Times Higher Education.

Szczególnie istotne z punktu widzenia profilu Politechniki Śląskiej są wyniki dotyczące jakości badań oraz współpracy z przemysłem. Wskaźnik „Industry” uwzględnia m.in. przychody z działalności badawczej finansowanej przez przemysł oraz patenty, natomiast „International Outlook” odnosi się do umiędzynarodowienia społeczności akademickiej i współpracy naukowej - podaje uczelnia.

W tegorocznej edycji Times Higher Education World University Rankings sklasyfikowano 2297 uczelni ze 118 krajów i terytoriów, w tym 44 polskie szkoły wyższe. W rankingu uwzględniane są uczelnie spełniające określone przez Times Higher Education kryteria kwalifikacyjne.

Pierwsze miejsce w światowym zestawieniu już jedenasty rok z rzędu zajął Uniwersytet Oksfordzki.

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