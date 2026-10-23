Polak pokieruje kluczowym obszarem w Europejskiej Agencji Kosmicznej

Andrzej Banasiak został dyrektorem ds. komercjalizacji i partnerstwa przemysłowego w Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Jak informuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii, to jedno z najważniejszych stanowisk kierowniczych w strukturach agencji, a Polak obejmie funkcję 1 stycznia 2027 roku.

Andrzej Banasiak został dyrektorem ds. komercjalizacji i partnerstwa przemysłowego w Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Jak informuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii, to jedno z najważniejszych stanowisk kierowniczych w strukturach agencji, a Polak obejmie funkcję 1 stycznia 2027 roku.

Decyzję Rada ESA zatwierdziła podczas 350. posiedzenia na szczeblu delegatów, które odbyło się 21–22 października 2026 r. w siedzibie agencji w Paryżu. Banasiak będzie pracował w Europejskim Centrum Zastosowań Kosmicznych i Telekomunikacji ESA (ECSAT) w Harwell w Wielkiej Brytanii.

Co będzie obejmować funkcja?

Dyrektor ds. komercjalizacji i partnerstwa przemysłowego odpowiada za wspieranie wdrażania europejskich technologii kosmicznych na rynek. Współpracuje przy tym z przemysłem, inwestorami, instytucjami finansowymi oraz państwami członkowskimi agencji.

Do jego zadań będzie należało m.in.:

rozwój nowych produktów i usług opartych na technologiach kosmicznych,

upowszechnianie wykorzystania danych satelitarnych,

budowanie partnerstw przemysłowych,

ułatwianie przedsiębiorstwom dostępu do finansowania.

Celem jest zwiększanie skali działalności europejskich firm, wspieranie ich ekspansji na rynkach globalnych oraz zapewnienie, aby inwestycje w technologie kosmiczne przynosiły długofalowe efekty gospodarcze.

Ważny sygnał dla polskiego sektora

Ministerstwo Rozwoju i Technologii ocenia, że objęcie takiego stanowiska przez Polaka jest istotnym sygnałem dla rozwijającego się krajowego sektora kosmicznego. Resort podkreśla, że obszar komercjalizacji ma dla Polski znaczenie strategiczne, ponieważ inwestycje w technologie kosmiczne przekładają się na rozwój przemysłu, nowe rynki i korzyści gospodarcze.

– Dla Polski jest to obszar o znaczeniu strategicznym. To właśnie tutaj inwestycje w technologie kosmiczne przekładają się na rozwój przemysłu, nowe rynki oraz wymierne korzyści gospodarcze. Oznacza to większe możliwości dla krajowych przedsiębiorstw, wzrost ich udziału w zaawansowanych projektach, tworzenie wysoko wykwalifikowanych miejsc pracy oraz zwiększanie wartości gospodarczej polskich technologii – podkreśla minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, cytowany w komunikacie ministerstwa.

ESA jako narzędzie rozwoju polskiego przemysłu

Polska jest pełnoprawnym członkiem ESA od listopada 2012 roku. Od tego czasu zwiększa obecność w europejskich programach kosmicznych oraz poziom zaangażowania finansowego w działania agencji. W 2025 roku Polska zadeklarowała blisko 550 mln euro na programy opcjonalne ESA realizowane w latach 2026–2028.

Składki państw członkowskich finansują wspólne przedsięwzięcia badawcze, rozwojowe i przemysłowe. W praktyce przekłada się to na większe możliwości pozyskiwania kontraktów przez polskie firmy i instytucje badawcze oraz budowanie kompetencji potrzebnych do udziału w kolejnych projektach.

– Polska traktuje ESA nie tylko jako organizację realizującą misje naukowe i technologiczne, ale również jako jeden z najważniejszych instrumentów rozwoju krajowego przemysłu kosmicznego, transferu wiedzy i włączania polskich podmiotów w europejskie łańcuchy dostaw – dodaje Andrzej Domański.

Dynamiczny rozwój branży

Jak wskazuje resort, krajowy sektor kosmiczny liczy obecnie ponad 500 przedsiębiorstw, instytucji naukowo-badawczych i podmiotów szkolnictwa wyższego. Około 300 z nich współpracuje z ESA, a ponad 150 uczestniczy bezpośrednio w zaawansowanych projektach realizowanych w ramach programów agencji.

Polskie firmy rozwijają m.in. podzespoły satelitarne, systemy komunikacji i obserwacji Ziemi, robotykę, oprogramowanie oraz rozwiązania wykorzystujące dane satelitarne. Technologie te znajdują zastosowanie nie tylko w eksploracji kosmosu, lecz także w telekomunikacji, rolnictwie, logistyce, ochronie środowiska, zarządzaniu kryzysowym i bezpieczeństwie.

Menedżer z doświadczeniem w kosmicznej branży

Andrzej Banasiak ma ponad 25 lat międzynarodowego doświadczenia w sektorach kosmicznym, lotniczym, obronnym i zaawansowanych technologii. Specjalizuje się w rozwoju przedsiębiorstw technologicznych, komercjalizacji innowacji, budowaniu kompetencji przemysłowych oraz współpracy administracji publicznej z przemysłem.

Bezpośrednio przed powołaniem do ESA pełnił funkcję dyrektora zarządzającego Safran Electronics & Defense w Polsce. Wcześniej był prezesem i dyrektorem zarządzającym Rheinmetall Electronics Hungary w latach 2022–2026, a w latach 2015–2022 pełnił funkcję dyrektora generalnego i członka zarządu Thales Alenia Space Polska. Pracował również dla Boeinga i General Electric.

Jest absolwentem IMT Atlantique (Télécom Bretagne) oraz programu Global Executive MBA University of Chicago Booth School of Business.