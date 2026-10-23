Polak pokieruje kluczowym obszarem w Europejskiej Agencji Kosmicznej
Andrzej Banasiak został dyrektorem ds. komercjalizacji i partnerstwa przemysłowego w Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Jak informuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii, to jedno z najważniejszych stanowisk kierowniczych w strukturach agencji, a Polak obejmie funkcję 1 stycznia 2027 roku.
fot: ESA
Posiedzenie rady ESA
fot: ESA
Andrzej Banasiak został dyrektorem ds. komercjalizacji i partnerstwa przemysłowego w Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Jak informuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii, to jedno z najważniejszych stanowisk kierowniczych w strukturach agencji, a Polak obejmie funkcję 1 stycznia 2027 roku.
Decyzję Rada ESA zatwierdziła podczas 350. posiedzenia na szczeblu delegatów, które odbyło się 21–22 października 2026 r. w siedzibie agencji w Paryżu. Banasiak będzie pracował w Europejskim Centrum Zastosowań Kosmicznych i Telekomunikacji ESA (ECSAT) w Harwell w Wielkiej Brytanii.
Co będzie obejmować funkcja?
Dyrektor ds. komercjalizacji i partnerstwa przemysłowego odpowiada za wspieranie wdrażania europejskich technologii kosmicznych na rynek. Współpracuje przy tym z przemysłem, inwestorami, instytucjami finansowymi oraz państwami członkowskimi agencji.
Do jego zadań będzie należało m.in.:
- rozwój nowych produktów i usług opartych na technologiach kosmicznych,
- upowszechnianie wykorzystania danych satelitarnych,
- budowanie partnerstw przemysłowych,
- ułatwianie przedsiębiorstwom dostępu do finansowania.
Celem jest zwiększanie skali działalności europejskich firm, wspieranie ich ekspansji na rynkach globalnych oraz zapewnienie, aby inwestycje w technologie kosmiczne przynosiły długofalowe efekty gospodarcze.
Ważny sygnał dla polskiego sektora
Ministerstwo Rozwoju i Technologii ocenia, że objęcie takiego stanowiska przez Polaka jest istotnym sygnałem dla rozwijającego się krajowego sektora kosmicznego. Resort podkreśla, że obszar komercjalizacji ma dla Polski znaczenie strategiczne, ponieważ inwestycje w technologie kosmiczne przekładają się na rozwój przemysłu, nowe rynki i korzyści gospodarcze.
– Dla Polski jest to obszar o znaczeniu strategicznym. To właśnie tutaj inwestycje w technologie kosmiczne przekładają się na rozwój przemysłu, nowe rynki oraz wymierne korzyści gospodarcze. Oznacza to większe możliwości dla krajowych przedsiębiorstw, wzrost ich udziału w zaawansowanych projektach, tworzenie wysoko wykwalifikowanych miejsc pracy oraz zwiększanie wartości gospodarczej polskich technologii – podkreśla minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, cytowany w komunikacie ministerstwa.
ESA jako narzędzie rozwoju polskiego przemysłu
Polska jest pełnoprawnym członkiem ESA od listopada 2012 roku. Od tego czasu zwiększa obecność w europejskich programach kosmicznych oraz poziom zaangażowania finansowego w działania agencji. W 2025 roku Polska zadeklarowała blisko 550 mln euro na programy opcjonalne ESA realizowane w latach 2026–2028.
Składki państw członkowskich finansują wspólne przedsięwzięcia badawcze, rozwojowe i przemysłowe. W praktyce przekłada się to na większe możliwości pozyskiwania kontraktów przez polskie firmy i instytucje badawcze oraz budowanie kompetencji potrzebnych do udziału w kolejnych projektach.
– Polska traktuje ESA nie tylko jako organizację realizującą misje naukowe i technologiczne, ale również jako jeden z najważniejszych instrumentów rozwoju krajowego przemysłu kosmicznego, transferu wiedzy i włączania polskich podmiotów w europejskie łańcuchy dostaw – dodaje Andrzej Domański.
Dynamiczny rozwój branży
Jak wskazuje resort, krajowy sektor kosmiczny liczy obecnie ponad 500 przedsiębiorstw, instytucji naukowo-badawczych i podmiotów szkolnictwa wyższego. Około 300 z nich współpracuje z ESA, a ponad 150 uczestniczy bezpośrednio w zaawansowanych projektach realizowanych w ramach programów agencji.
Polskie firmy rozwijają m.in. podzespoły satelitarne, systemy komunikacji i obserwacji Ziemi, robotykę, oprogramowanie oraz rozwiązania wykorzystujące dane satelitarne. Technologie te znajdują zastosowanie nie tylko w eksploracji kosmosu, lecz także w telekomunikacji, rolnictwie, logistyce, ochronie środowiska, zarządzaniu kryzysowym i bezpieczeństwie.
Menedżer z doświadczeniem w kosmicznej branży
Andrzej Banasiak ma ponad 25 lat międzynarodowego doświadczenia w sektorach kosmicznym, lotniczym, obronnym i zaawansowanych technologii. Specjalizuje się w rozwoju przedsiębiorstw technologicznych, komercjalizacji innowacji, budowaniu kompetencji przemysłowych oraz współpracy administracji publicznej z przemysłem.
Bezpośrednio przed powołaniem do ESA pełnił funkcję dyrektora zarządzającego Safran Electronics & Defense w Polsce. Wcześniej był prezesem i dyrektorem zarządzającym Rheinmetall Electronics Hungary w latach 2022–2026, a w latach 2015–2022 pełnił funkcję dyrektora generalnego i członka zarządu Thales Alenia Space Polska. Pracował również dla Boeinga i General Electric.
Jest absolwentem IMT Atlantique (Télécom Bretagne) oraz programu Global Executive MBA University of Chicago Booth School of Business.