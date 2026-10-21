CBOS na zlecenie Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego przeprowadził badanie, w którym pytano o społeczną akceptację dla wydobycia surowców krytycznych w Polsce.

CBOS na zlecenie Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego przeprowadził badanie, w którym pytano o społeczną akceptację dla wydobycia surowców krytycznych w Polsce.

Celem było poznanie opinii Polaków na temat znaczenia surowców krytycznych dla bezpieczeństwa państwa, sposobów zapewnienia dostępu do nich oraz akceptacji dla działalności wydobywczej.

Jak prezentowały się najważniejsze wyniki badania?

Ponad 87% Polaków uważa, że dostęp do surowców krytycznych jest ważny dla bezpieczeństwa państwa.

uważa, że dostęp do surowców krytycznych jest ważny dla bezpieczeństwa państwa. Zaledwie 3% respondentów uważa, że Polska powinna polegać wyłącznie na imporcie.

Najwięcej osób (ok. 39,8%) opowiada się za zapewnianiem dostępu poprzez własne wydobycie i recykling, a 35,7% popiera połączenie krajowego wydobycia z importem.

Pytano też o akceptację dla wydobycia. Respondenci byli pytani, pod jakimi warunkami mogliby zaakceptować wydobycie surowców krytycznych w swoim regionie. Ankietowani najczęściej wskazywali na:

Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko – 48,1%

Tworzenie nowych miejsc pracy i inwestycje poprawiające warunki życia – 38,0%

Wpływ lokalnej społeczności na decyzje dotyczące wydobycia – 22,4%

Pierwsze skojarzenie z wydobyciem

Pytano również o pierwsze skojarzenie respondentów na wiadomość o rozpoczęciu wydobycia w okolicy.

Pozytywne: Dla 29,9% badanych oznaczałyby one przede wszystkim powstanie nowych miejsc pracy, a dla 27,3% – ogólny rozwój gospodarczy regionu.

Dla 29,9% badanych oznaczałyby one przede wszystkim powstanie nowych miejsc pracy, a dla 27,3% – ogólny rozwój gospodarczy regionu. Negatywne: 12,9% obawia się degradacji środowiska, a 9,5% wskazuje na ryzyko konfliktów społecznych.

Większość ankietowanych (59,1%) wskazała jednak, że w ich okolicy dotychczas nie prowadzono działalności górniczej. Pokazuje to, że opinie respondentów bazują na ogólnej wiedzy dotyczącej surowców krytycznych, a nie na bezpośrednich doświadczeniach z sąsiedztwem kopalń.

Badanie zostało zrealizowane przez CBOS w dniach 17–20 sierpnia 2026 r. na ogólnopolskiej próbie 1000 dorosłych respondentów.