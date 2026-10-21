Górnictwo

Co Polacy myślą o górnictwie? Są wyniki badania w sprawie surowców krytycznych

CBOS na zlecenie Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego przeprowadził badanie, w którym pytano o społeczną akceptację dla wydobycia surowców krytycznych w Polsce. 

Robert Passia

Robert Passia

21 października 2026, 12:00
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: KGHM

Jak Polacy odbierają wydobycie surowców krytycznych?

fot: KGHM

CBOS na zlecenie Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego przeprowadził badanie, w którym pytano o społeczną akceptację dla wydobycia surowców krytycznych w Polsce. 

Celem było poznanie opinii Polaków na temat znaczenia surowców krytycznych dla bezpieczeństwa państwa, sposobów zapewnienia dostępu do nich oraz akceptacji dla działalności wydobywczej. 

Jak prezentowały się najważniejsze wyniki badania?

  • Ponad 87% Polaków uważa, że dostęp do surowców krytycznych jest ważny dla bezpieczeństwa państwa.
  • Zaledwie 3% respondentów uważa, że Polska powinna polegać wyłącznie na imporcie.
  • Najwięcej osób (ok. 39,8%) opowiada się za zapewnianiem dostępu poprzez własne wydobycie i recykling, a 35,7% popiera połączenie krajowego wydobycia z importem.

Pytano też o akceptację dla wydobycia. Respondenci byli pytani, pod jakimi warunkami mogliby zaakceptować wydobycie surowców krytycznych w swoim regionie. Ankietowani najczęściej wskazywali na:

  • Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko – 48,1%
  • Tworzenie nowych miejsc pracy i inwestycje poprawiające warunki życia – 38,0%
  • Wpływ lokalnej społeczności na decyzje dotyczące wydobycia – 22,4%

Pierwsze skojarzenie z wydobyciem

Pytano również o pierwsze skojarzenie respondentów na wiadomość o rozpoczęciu wydobycia w okolicy. 

  • Pozytywne: Dla 29,9% badanych oznaczałyby one przede wszystkim powstanie nowych miejsc pracy, a dla 27,3% – ogólny rozwój gospodarczy regionu.
  • Negatywne: 12,9% obawia się degradacji środowiska, a 9,5% wskazuje na ryzyko konfliktów społecznych.

Większość ankietowanych (59,1%) wskazała jednak, że w ich okolicy dotychczas nie prowadzono działalności górniczej. Pokazuje to, że opinie respondentów bazują na ogólnej wiedzy dotyczącej surowców krytycznych, a nie na bezpośrednich doświadczeniach z sąsiedztwem kopalń.

Badanie zostało zrealizowane przez CBOS w dniach 17–20 sierpnia 2026 r. na ogólnopolskiej próbie 1000 dorosłych respondentów. 

Powiązane tematy:

górnictwo surowce krytyczne pig-pib badanie

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Węgiel kamienny

70-metrowy szyb likwidowanej kopalni zrównany z ziemią

Prawie 70-metrowy szyb dawnej kopalni Czechosłowackiej Armii (ČSA) w Karwinie przeszedł do historii. 

Jastrzębska Spółka Węglowa

JSW uruchomiła nowe ściany w Pniówku i Knurowie

Jastrzębska Spółka Węglowa rozpoczęła eksploatację dwóch nowych frontów wydobywczych. W kopalni Pniówek 20 października 2026 r. uruchomiono ścianę N-9 z 308 tys. ton wysokiej jakości węgla koksowego, a dzień wcześniej w Ruchu Knurów ruszyła ściana 6 z zasobami 380 tys. ton węgla.

Polska Grupa Górnicza

PGG sprzedała już więcej węgla opałowego niż w całym 2025 roku

Polska Grupa Górnicza poinformowała, że sprzedaż węgla opałowego w 2026 roku jest już o 29 proc. wyższa niż wynik osiągnięty w całym poprzednim roku. To blisko 350 tys. ton opału więcej, choć do końca roku pozostały jeszcze ponad dwa miesiące.

Węgiel kamienny

Rozmawiali o likwidacji kopalń i ich wpływie na środowisko

Przedstawiciele Okręgowych Urzędów Górniczych w Katowicach i Rybniku spotkali się ze Śląskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska.