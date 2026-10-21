Co Polacy myślą o górnictwie? Są wyniki badania w sprawie surowców krytycznych
CBOS na zlecenie Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego przeprowadził badanie, w którym pytano o społeczną akceptację dla wydobycia surowców krytycznych w Polsce.
fot: KGHM
Jak Polacy odbierają wydobycie surowców krytycznych?
fot: KGHM
CBOS na zlecenie Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego przeprowadził badanie, w którym pytano o społeczną akceptację dla wydobycia surowców krytycznych w Polsce.
Celem było poznanie opinii Polaków na temat znaczenia surowców krytycznych dla bezpieczeństwa państwa, sposobów zapewnienia dostępu do nich oraz akceptacji dla działalności wydobywczej.
Jak prezentowały się najważniejsze wyniki badania?
- Ponad 87% Polaków uważa, że dostęp do surowców krytycznych jest ważny dla bezpieczeństwa państwa.
- Zaledwie 3% respondentów uważa, że Polska powinna polegać wyłącznie na imporcie.
- Najwięcej osób (ok. 39,8%) opowiada się za zapewnianiem dostępu poprzez własne wydobycie i recykling, a 35,7% popiera połączenie krajowego wydobycia z importem.
Pytano też o akceptację dla wydobycia. Respondenci byli pytani, pod jakimi warunkami mogliby zaakceptować wydobycie surowców krytycznych w swoim regionie. Ankietowani najczęściej wskazywali na:
- Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko – 48,1%
- Tworzenie nowych miejsc pracy i inwestycje poprawiające warunki życia – 38,0%
- Wpływ lokalnej społeczności na decyzje dotyczące wydobycia – 22,4%
Pierwsze skojarzenie z wydobyciem
Pytano również o pierwsze skojarzenie respondentów na wiadomość o rozpoczęciu wydobycia w okolicy.
- Pozytywne: Dla 29,9% badanych oznaczałyby one przede wszystkim powstanie nowych miejsc pracy, a dla 27,3% – ogólny rozwój gospodarczy regionu.
- Negatywne: 12,9% obawia się degradacji środowiska, a 9,5% wskazuje na ryzyko konfliktów społecznych.
Większość ankietowanych (59,1%) wskazała jednak, że w ich okolicy dotychczas nie prowadzono działalności górniczej. Pokazuje to, że opinie respondentów bazują na ogólnej wiedzy dotyczącej surowców krytycznych, a nie na bezpośrednich doświadczeniach z sąsiedztwem kopalń.
Badanie zostało zrealizowane przez CBOS w dniach 17–20 sierpnia 2026 r. na ogólnopolskiej próbie 1000 dorosłych respondentów.