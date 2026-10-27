Płać mniej za prąd. Wybierz najlepszą taryfę z Doradcą energetycznym

TAURON Dystrybucja uruchomił pierwsze w Polsce rozwiązanie Doradcy energetycznego online. Narzędzie dostępne w aplikacji eLicznik pozwala klientom z licznikami zdalnego odczytu porównać taryfy dystrybucyjne i przeliczyć realne zużycie prądu na złotówki. To krok w stronę większej transparentności rynku energii i realnych oszczędności dla gospodarstw domowych.

TAURON Dystrybucja uruchomił pierwsze w Polsce rozwiązanie Doradcy energetycznego online. Narzędzie dostępne w aplikacji eLicznik pozwala klientom z licznikami zdalnego odczytu porównać taryfy dystrybucyjne i przeliczyć realne zużycie prądu na złotówki. To krok w stronę większej transparentności rynku energii i realnych oszczędności dla gospodarstw domowych.

Doradca pomoże wybrać najlepszą taryfę

TAURON Dystrybucja wprowadził nową funkcjonalność w aplikacji eLicznik - Doradcę energetycznego online. To pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce, które zmienia eLicznik z narzędzia do podglądu zużycia w centrum zarządzania zużyciem i wiedzy o kosztach energii.

Jak podkreśla spółka, kluczową barierą dla klientów była do tej pory trudność w ocenie, która taryfa jest faktycznie korzystniejsza. Doradca rozwiązuje ten problem, analizując indywidualny profil zużycia konkretnego użytkownika. Przelicza zużycie prądu na złotówki, dzięki czemu odbiorcy mogą łatwo porównać, ile faktycznie mogliby zapłacić za energię w poszczególnych taryfach dystrybucyjnych.

Doradca energetyczny to narzędzie, które daje klientom możliwość „policzenia prądu”, czyli wiedzę o tym, jak korzystają z energii, a co za tym idzie, możliwość świadomego wyboru taryfy i planowania oszczędności.

W jaki sposób działa Doradca?

Narzędzie w prosty sposób pokazuje, jak zmiana taryfy dystrybucyjnej wpływa na końcową kwotę na fakturze.

Warto wiedzieć, że dzięki niemu użytkownik może:

Porównać koszty w różnych grupach taryfowych - system przelicza historyczne zużycie na konkretne kwoty do zapłaty w każdej taryfie.

Symulować zmianę nawyków - np. przesunięcie części zużycia pralki, zmywarki czy ładowania auta na tańszą strefę nocną i natychmiast zobaczyć efekt finansowy.

Dopasować taryfę do stylu życia - inne potrzeby ma rodzina pracująca w systemie dziennym, inne osoby pracujące zdalnie czy z domu.

To praktyczne wsparcie w podejmowaniu decyzji, które - jak zapewnia dystrybutor - przekładają się na realne oszczędności, bez konieczności zgadywania.

eLicznik jako centrum zarządzania energią

Doradca energetyczny jest częścią szerszej strategii rozwoju aplikacji eLicznik, z której korzystają już klienci z licznikami zdalnego odczytu (LZO).

Aplikacja pozwala dziś na: dokładną analizę, kiedy zużywamy najwięcej prądu, porównywanie zużycia w różnych okresach, lepsze planowanie domowych wydatków, ustawianie alertów informujących o szybszym niż planowano wzroście zużycia, świadomy wybór lepszej taryfy dystrybucyjnej.

Wprowadzenie Doradcy to według TAURON Dystrybucji kolejny krok w kierunku budowania świadomości energetycznej klientów, zdobywania wiedzy i sprawdzania, jak nawet niewielkie zmiany mogą pomóc lepiej zarządzać energią. W dobie rosnących kosztów i transformacji energetycznej, umiejętność zarządzania poborem prądu staje się kompetencją równie ważną jak sama jego cena.

Z funkcji może skorzystać każdy użytkownik licznika zdalnego odczytu po zalogowaniu do aplikacji eLicznik.