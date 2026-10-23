PKP PLK planują przyjąć do końca roku strategię rozwoju elektryfikacji linii kolejowych do 2045 r. - przekazała w piątek spółka. Chodzi m.in. o budowę systemu pod koleje dużych prędkości.

PKP PLK planują przyjąć do końca roku strategię rozwoju elektryfikacji linii kolejowych do 2045 r. - przekazała w piątek spółka. Chodzi m.in. o budowę systemu pod koleje dużych prędkości.

Na koniec 2024 r. w Polsce niezelektryfikowanych było ok. 37 proc. linii kolejowych. Chodzi o przygotowany przez PLK projekt “Program elektryfikacji linii kolejowych w perspektywie do 2045 r.“. Wyjaśniono, że dokument ten określa kierunki rozwoju sieci trakcyjnej w dwóch etapach i zostanie teraz skierowany do konsultacji z przewoźnikami, samorządami województw, spółkami energetycznymi oraz Ministerstwem Infrastruktury. Dokument ma zostać podzielony na dwa etapy.

Pierwszy obejmie perspektywę do 2035 r., uwzględniając inwestycje już realizowane lub będące w fazie opracowania dokumentacji projektowej, które są przewidziane do zakończenia do roku 2032. Zakłada on również likwidację najważniejszych luk elektryfikacyjnych oraz pilotaż wdrożenia systemu zasilania 225 kV. Etap drugi zaplanowany jest z kolei na lata 2036-2045 i obejmuje pozostałe inwestycje, dalsze wdrażanie systemu 225 kV oraz przygotowanie do reelektryfikacji wybranych magistrali. System 225 kV uznawany jest za bardziej efektywny i lepiej dostosowany do potrzeb związanych z koleją dużych prędkości.

PLK zwróciły uwagę, że elektryfikacja linii kolejowych jest jednym z najważniejszych kierunków długofalowego planowania rozwoju infrastruktury kolejowej w Polsce. Spółka podkreśliła, że elektryfikacja umożliwia uruchomienie nowych połączeń, poprawę jakości usług przewozowych, skrócenie czasu przejazdu czy prowadzenie cięższych składów. Ponadto zdaniem PLK rozwój elektryfikacji zwiększa odporność na ewentualne zmiany w ruchu i korzystnie wpływa na środowisko naturalne. Spółka przekazała, że ostateczna wersja programu, uwzględniająca wyniki konsultacji, ma zostać przygotowana do końca 2026 roku“.

Realizacja programu i jego skala będzie uzależniona od dostępności środków finansowych, dlatego konsultacje będą istotnym elementem procesu przygotowania dokumentu, pozwalającym zebrać stanowiska partnerów i dopracować program wyznaczający kierunki elektryfikacji infrastruktury kolejowej w Polsce do 2045 roku“ - dodały PLK. Z danych PKP PLK wynika, że na koniec 2024 r. udział niezelektryfikowanych linii kolejowych w Polsce wynosił ok. 37 proc. PKP PLK to w 100 proc. spółka Skarbu Państwa, zarządca krajowej infrastruktury kolejowej. Przedsiębiorstwo odpowiada za zarządzanie państwową siecią linii kolejowych oraz za zarządzanie i synchronizację ruchu. Spółka odpowiada również za opracowywanie i aktualizowanie rozkładu jazdy pociągów w skali całego kraju. Spółka zarządza ok. 18,8 tys. km linii kolejowych.