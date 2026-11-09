Pracownicy Południowego Koncernu Węglowego pokazali w tym roku gotowość do pomocy potrzebującym. Ostatnia tegoroczna akcja honorowego oddawania krwi odbyła się 5 listopada na terenie ZG Sobieski. Została zorganizowana przez zakładowy Klub Honorowych Dawców Krwi wspólnie z tamtejszą „Solidarnością”. Spośród 32 zgłoszonych osób, krew oddało 22 dawców, przekazując jej łącznie blisko 10 litrów.

To wspaniały wynik, za którym stoją ludzie o wielkich sercach. Dziękujemy każdemu, kto w tym roku odpowiedział na nasze apele i podzielił się tym, czego nie da się wyprodukować – własną krwią! – pisze w mediach społecznościowych „Solidarność” przy ZG Sobieski.

Bilans całego roku to 141 honorowych dawców i ponad 64 litry oddanej krwi.