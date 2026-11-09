Górnictwo

Piękny gest pracowników ZG Sobieski. Przez cały rok oddali 64 litry krwi

Podsumowano tegoroczne akcje krwiodawstwa w Zakładzie Górniczym Sobieski. Nie zabrakło chętnych do pomocy innym.

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

9 listopada 2026, 12:48
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

ZG Sobieski

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Podsumowano tegoroczne akcje krwiodawstwa w Zakładzie Górniczym Sobieski. Nie zabrakło chętnych do pomocy innym.

Pracownicy Południowego Koncernu Węglowego pokazali w tym roku gotowość do pomocy potrzebującym. Ostatnia tegoroczna akcja honorowego oddawania krwi odbyła się 5 listopada na terenie ZG Sobieski. Została zorganizowana przez zakładowy Klub Honorowych Dawców Krwi wspólnie z tamtejszą „Solidarnością”. Spośród 32 zgłoszonych osób, krew oddało 22 dawców, przekazując jej łącznie blisko 10 litrów. 

To wspaniały wynik, za którym stoją ludzie o wielkich sercach. Dziękujemy każdemu, kto w tym roku odpowiedział na nasze apele i podzielił się tym, czego nie da się wyprodukować – własną krwią! – pisze w mediach społecznościowych „Solidarność” przy ZG Sobieski. 

Bilans całego roku to 141 honorowych dawców i ponad 64 litry oddanej krwi. 

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