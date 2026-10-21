Górnictwo

PGG sprzedała już więcej węgla opałowego niż w całym 2025 roku

Polska Grupa Górnicza poinformowała, że sprzedaż węgla opałowego w 2026 roku jest już o 29 proc. wyższa niż wynik osiągnięty w całym poprzednim roku. To blisko 350 tys. ton opału więcej, choć do końca roku pozostały jeszcze ponad dwa miesiące.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

21 października 2026, 11:36
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Rośnie popyt na węgiel opałowy z PGG

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Polska Grupa Górnicza poinformowała, że sprzedaż węgla opałowego w 2026 roku jest już o 29 proc. wyższa niż wynik osiągnięty w całym poprzednim roku. To blisko 350 tys. ton opału więcej, choć do końca roku pozostały jeszcze ponad dwa miesiące.

Rekordowy popyt przed zimą

Według spółki wzrost odnotowano we wszystkich kanałach dystrybucji: w sklepie internetowym PGG dla klientów indywidualnych, w sklepach stacjonarnych przy kopalniach oraz w sklepie internetowym przeznaczonym dla przedsiębiorców i składów opałowych.

Dodatkowe blisko 350 tys. ton węgla odpowiada – przy założeniu zużycia 5 ton na sezon grzewczy – potrzebom niemal 70 tys. gospodarstw domowych. Taką skalę popytu wskazuje sama PGG.

Kto kupuje węgiel PGG

Węgiel opałowy z kopalń grupy trafia nie tylko do gospodarstw domowych. PGG zaopatruje również gospodarstwa rolne, zakłady produkcyjne i usługowe oraz innych przedsiębiorców wykorzystujących opał w prowadzonej działalności.

Spółka zapewnia, że kopalnie kontynuują produkcję, a kolejne partie węgla sukcesywnie trafiają do sprzedaży. Przed rynkiem pozostaje jeszcze zasadnicza część sezonu grzewczego, dlatego PGG zachęca klientów do zakupów i uzupełniania zapasów opału.

Rosnące zainteresowanie węglem

Wysoka sprzedaż węgla opałowego wpisuje się w szerszy wzrost popytu na surowiec z kopalń PGG. Wcześniej spółka informowała, że w 2026 roku planuje sprzedać o blisko 3 mln ton węgla więcej niż pierwotnie zakładano, głównie dzięki zapotrzebowaniu energetyki.

Węgiel opałowy stanowi jednak niewielką część wydobycia grupy – według wcześniejszych danych to blisko 11 proc., podczas gdy ponad 80 proc. trafia do energetyki, ciepłownictwa i przemysłu.
 

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