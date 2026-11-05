Energetyka

PGE ma umowę na 3,89 mld zł kredytu na sfinansowanie inwestycji w blok parowo-gazowy w Rybniku

PGE Polska Grupa Energetyczna podpisała z konsorcjum złożonym z PKO BP, BGK, Erste Banku Polska i Banku Pekao umowę na 3,89 mld zł kredytu w celu sfinansowania inwestycji w elektrownię parowo-gazową w Rybniku - podała w czwartek spółka.

Pap

5 listopada 2026, 13:21
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: PGE GIEK

W Elektrowni Rybnik trwa inwestycja

fot: PGE GIEK

PGE Polska Grupa Energetyczna podpisała z konsorcjum złożonym z PKO BP, BGK, Erste Banku Polska i Banku Pekao umowę na 3,89 mld zł kredytu w celu sfinansowania inwestycji w elektrownię parowo-gazową w Rybniku - podała w czwartek spółka.

"Przedmiot umowy obejmuje udzielenie przez banki kredytu terminowego w kwocie 3 886 mln zł objętego gwarancją Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Kredyt zostanie przeznaczony na finansowanie lub refinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z realizowaną budową bloku gazowo-parowego CCGT o mocy 882 MW w Rybniku" - wskazano w komunikacie giełdowym. 

To pierwsze w historii Grupy PGE finansowanie z gwarancją KUKE

"Energetyka gazowa jest jednym z kluczowych filarów zaktualizowanej strategii Grupy PGE. Już dziś rozwijamy i przygotowujemy projekty gazowe o łącznej mocy przekraczającej 5 GW, a do 2035 roku planujemy zwiększyć nasze moce w tej technologii do około 8 GW, co wraz z jednostkami gazowymi w ciepłownictwie przełoży się na 9,6 GW. Jednym z najważniejszych projektów wpisujących się w realizację tych celów jest budowany obecnie blok gazowo-parowy o mocy 882 MW w Rybniku" - skomentował prezes PGE Dariusz Lubera, cytowany w informacji prasowej. 

PGE podała też, że inwestycja w blok parowo-gazowy w Rybniku jest w zaawansowanej fazie realizacji. 

"Na placu budowy prowadzone są końcowe prace montażowe i budowlane, a poszczególne układy oraz instalacje technologiczne są sukcesywnie przekazywane do rozruchu. Równolegle prowadzone są intensywne przygotowania do realizacji procesu chemicznego trawienia układów kotłowych oraz rurociągów parowych" - dodano. 

Zgodnie z aktualnym harmonogramem, pierwsze rozpalenie turbiny gazowej oraz synchronizacja bloku z krajowym systemem elektroenergetycznym planowane są na przełomie 2026 i 2027 r. - wskazano także. 

PGE Polska Grupa Energetyczna jest spółką akcyjną notowaną na GPW, największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym i dostawcą energii elektrycznej oraz ciepła w Polsce. 60,86 proc. akcji spółki należy do Skarbu Państwa.

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