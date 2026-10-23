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Pasażerowie dybią na rydza

Jesienią w pociągach Kolei Śląskich nie brakuje entuzjastów grzybobrania, a pełne kosze, z którymi pasażerowie wracają do domów, są najlepszym dowodem na udane wyprawy. Pociągiem można wygodnie dotrzeć do lasu, a po spacerze komfortowo wrócić do domu.

23 października 2026, 08:00
źródło: prezentacja

fot: Koleje Śląskie

fot: Koleje Śląskie

Jesienią w pociągach Kolei Śląskich nie brakuje entuzjastów grzybobrania, a pełne kosze, z którymi pasażerowie wracają do domów, są najlepszym dowodem na udane wyprawy. Pociągiem można wygodnie dotrzeć do lasu, a po spacerze komfortowo wrócić do domu.

Lasy Lublinieckie, Pszczyna, okolice Rybnika i Raciborza czy Beskidy – w regionie nie brakuje cenionych przez grzybiarzy miejsc, do których można dotrzeć pociągami Kolei Śląskich. Wystarczy wybrać odpowiednie połączenie, wysiąść na stacji i ruszyć na leśną ścieżkę. 

Na grzyby do Lasów Lublinieckich

Kalety, Miasteczko Śląskie i okolice Lublińca to dobry wybór na jesienne grzybobranie. Z Katowic w stronę Lublińca kursują pociągi linii S8, zatrzymujące się m.in. w Kaletach i Miasteczku Śląskim. Do tej części regionu można dojechać również linią S82, na trasie której leżą też m.in. Boronów i Herby Nowe.

– Koleje Śląskie obsługują ponad 230 stacji i przystanków, a część z nich znajduje się w pobliżu lasów. Dzięki temu można wygodnie zaplanować jesienną wyprawę bez samochodu. Wystarczy wybrać odpowiednie połączenie i ruszyć na grzybobranie – mówi Bartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy Kolei Śląskich.

Grzybobranie w Beskidach

Miłośnicy górskich krajobrazów mogą wybrać się na grzyby w Beskidy. Warto sprawdzić połączenia do stacji Sól Kiczora czy Laliki – kursują tam pociągi Kolei Śląskich obsługujące linię S5. 

– Jesienią w pociągach spotykam mnóstwo grzybiarzy. Wielu z nich wraca z lasu z pełnymi koszami, a czasem nawet z kilkoma. W pobliżu stacji i przystanków kolejowych nie brakuje świetnych miejsc na grzybobranie – mówi Aleksandra Kołodziejczyk, kierownik pociągu i instruktor Kolei Śląskich.

Grzybów było w bród? Pamiętaj o limitach bagażu

Udane grzybobranie to często sporo leśnych zbiorów do zabrania do domu. Planując powrót, warto pamiętać o zasadach przewozu bagażu. Każdy pasażer Kolei Śląskich może bezpłatnie przewieźć do trzech sztuk bagażu podręcznego. Należy umieścić je w wyznaczonych miejscach, tak aby nie zajmowały miejsc siedziących, nie zastawiały przejść ani nie utrudniały podróży innym pasażerom.

Szczegółowe zasady przewozu bagażu dostępne są na stronie kolejeslaskie.pl w zakładce „Dla Pasażera”.

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