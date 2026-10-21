Paliwa tanieją w związku z CPN, nadal rośnie jednak cena LPG

W realiach obowiązywania pakietu CPN w drugiej połowie października tankowanie podstawowych paliw jest wyraźnie tańsze niż przed tygodniem - zwraca uwagę portal e-petrol.pl. Analitycy zwracają jednak uwagę, że nadal drożeje LPG, które nie jest objęte osłonami.

W realiach obowiązywania pakietu CPN w drugiej połowie października tankowanie podstawowych paliw jest wyraźnie tańsze niż przed tygodniem - zwraca uwagę portal e-petrol.pl. Analitycy zwracają jednak uwagę, że nadal drożeje LPG, które nie jest objęte osłonami.

Portal zauważył, że średnia cena benzyny 95 oddaliła się od poziomu 7 złotych za litr, a oleju napędowego od psychologicznej granicy 8 złotych.

“W dalszym ciągu drożeje natomiast nieobjęte rządową regulacją LPG, którego ceny systematycznie rosną od początku września“ - podkreślono.

Z najnowszego badania stacji przygotowanego przez portal wynika, że 95-oktanowa benzyna E10 potaniała o 27 groszy do 6,70 zł/l, a cena diesla jest niższa o 4 grosze i wynosi 7,94 zł/l. Litr autogazu podrożał w ciągu tygodnia o 16 groszy, odzwierciedlając cenowe ruchy w sprzedaży hurtowej.

Jak poinformowano, w zestawieniu średnich cen paliw w województwach wyróżniają się: Warmia i Mazury, Podlasie, Podkarpacie, Wielkopolska, województwo pomorskie, zachodniopomorskie oraz świętokrzyskie, gdzie za litr benzyny płaci się 6,69 zł. Dodano, że w Wielkopolsce z ceną 7,91 zł/ jest też najtańszy olej napędowy oraz LPG, które kosztuje tam 3,49 zł/l. Taka sama średnia cena gazu obowiązuje też na Podlasiu. Portal podał, że benzyna jest za to najdroższa na Kujawach i Pomorzu gdzie za jej litr płaci się średnio 6,78 zł. Olej napędowy jest najdroższy w województwie świętokrzyskim (7,96 zł), a autogaz - na Dolnym Śląsku (3,59 zł/l).

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii w środę litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,70 zł, benzyny 98 - 7,43 zł, a diesla - 7,98 zł. W czwartek z kolei litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,63 zł, benzyny 98 - 7,37 zł, a diesla 8,02.