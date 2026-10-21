Energetyka

Paliwa tanieją w związku z CPN, nadal rośnie jednak cena LPG

W realiach obowiązywania pakietu CPN w drugiej połowie października tankowanie podstawowych paliw jest wyraźnie tańsze niż przed tygodniem - zwraca uwagę portal e-petrol.pl. Analitycy zwracają jednak uwagę, że nadal drożeje LPG, które nie jest objęte osłonami.

Pap

21 października 2026, 16:38
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Cena gazu ciągle rośnie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

W realiach obowiązywania pakietu CPN w drugiej połowie października tankowanie podstawowych paliw jest wyraźnie tańsze niż przed tygodniem - zwraca uwagę portal e-petrol.pl. Analitycy zwracają jednak uwagę, że nadal drożeje LPG, które nie jest objęte osłonami.

Portal zauważył, że średnia cena benzyny 95 oddaliła się od poziomu 7 złotych za litr, a oleju napędowego od psychologicznej granicy 8 złotych. 

“W dalszym ciągu drożeje natomiast nieobjęte rządową regulacją LPG, którego ceny systematycznie rosną od początku września“ - podkreślono. 

Z najnowszego badania stacji przygotowanego przez portal wynika, że 95-oktanowa benzyna E10 potaniała o 27 groszy do 6,70 zł/l, a cena diesla jest niższa o 4 grosze i wynosi 7,94 zł/l. Litr autogazu podrożał w ciągu tygodnia o 16 groszy, odzwierciedlając cenowe ruchy w sprzedaży hurtowej.   

Jak poinformowano, w zestawieniu średnich cen paliw w województwach wyróżniają się: Warmia i Mazury, Podlasie, Podkarpacie, Wielkopolska, województwo pomorskie, zachodniopomorskie oraz świętokrzyskie, gdzie za litr benzyny płaci się 6,69 zł. Dodano, że w Wielkopolsce z ceną 7,91 zł/ jest też najtańszy olej napędowy oraz LPG, które kosztuje tam 3,49 zł/l. Taka sama średnia cena gazu obowiązuje też na Podlasiu.  Portal podał, że benzyna jest za to najdroższa na Kujawach i Pomorzu gdzie za jej litr płaci się średnio 6,78 zł. Olej napędowy jest najdroższy w województwie świętokrzyskim (7,96 zł), a autogaz - na Dolnym Śląsku (3,59 zł/l). 

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii w środę litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,70 zł, benzyny 98 - 7,43 zł, a diesla - 7,98 zł. W czwartek z kolei litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,63 zł, benzyny 98 - 7,37 zł, a diesla 8,02.

Powiązane tematy:

benzyna ceny benzyny ropa gaz ceny gazu

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Prąd

Energetyczna spółka ogłosiła przetarg na 22 magazyny energii

PGE Energia Odnawialna ogłosiła postępowanie przetargowe na wybór generalnego wykonawcy dla 22 rozproszonych magazynów energii o łącznej mocy 111 MW i pojemności 260 MWh - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Paliwo

W czwartek benzyna tańsza niż w środę, olej napędowy podrożeje. Sprawdź ceny

W czwartek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,63 zł, benzyny 98 - 7,37 zł, a diesla 8,02 - wynika z opublikowanego w środę obwieszczenia Ministra Energii. Oznacza to, że benzyna będzie tańsza niż w środę, a olej napędowy podrożeje.

Prąd

Motyka: Transformacja energetyczna w Polsce będzie czysto pragmatyczna

Polska nie będzie prowadziła transformacji energetycznej w sposób ideologiczny, to będzie czysto pragmatyczny proces - powiedział minister energii Miłosz Motyka.

Paliwo

Norweski projekt Orlenu z unijnym dofinansowaniem dla innowacyjnych technologii klimatycznych

Atlas – wspólna inicjatywa firm Orlen Upstream Norway, Aker BP i Höegh Evi – otrzyma 223 mln euro z Funduszu Innowacyjnego Unii Europejskiej. Wsparcie posłuży do uruchomienia sieci transportu i magazynowania dwutlenku węgla na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Atlas ma umożliwić zatłaczanie 6 mln ton CO2 rocznie, a jego uruchomienie planowane jest na 2031 rok.