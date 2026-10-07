Orlen rozszerza program „Razem dla bezpieczeństwa”

Po pilotażowej odsłonie skierowanej do Ochotniczych Straży Pożarnych wsparciem zostaną objęte także inne organizacje tworzące system ochrony ludności, w tym jednostki ratownictwa wodnego, górskiego, grupy poszukiwawczo-ratownicze oraz organizacje humanitarne. Granty w wysokości do 50 tys. zł będzie można przeznaczyć na zakup sprzętu, wyposażenia i szkolenia. Nabór wniosków potrwa od 6 do 31 października 2026 roku.

– Bezpieczeństwo lokalnych społeczności zaczyna się od ludzi i organizacji, które każdego dnia są gotowe nieść pomoc. Dlatego rozwijamy program „Orlen. Razem dla bezpieczeństwa" i zwiększamy jego budżet do 7 mln zł. Chcemy wspierać organizacje działające najbliżej mieszkańców w dalszym rozwijaniu kompetencji i unowocześnianiu sprzętu, żeby mogły jeszcze skuteczniej reagować w sytuacjach kryzysowych. To kolejny element konsekwentnie realizowanych przez Orlen działań na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa w Polsce – mówi Ireneusz Fąfara, prezes zarządu Orlenu.

Program został dostosowany do założeń profilowania jednostek ochrony ludności realizowanego przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej. Wsparcie będzie przyznawane w ramach czterech ścieżek grantowych: ewakuacyjnej, logistycznej, medycznej i humanitarnej. Pozwoli to organizacjom ubiegać się o środki odpowiadające ich specjalizacji i zadaniom.



Każdy podmiot ubiegający się o dofinansowanie będzie mógł otrzymać grant do 50 tys. zł. Środki będzie można przeznaczyć na zakup sprzętu i wyposażenia oraz działania służące rozwojowi kompetencji. Dzięki temu organizacje będą mogły uzupełnić niezbędne zasoby, ale również skuteczniej wykorzystywać je podczas działań ratowniczych, pomocowych i prewencyjnych. O wsparcie będą mogły ubiegać się podmioty posiadające status podmiotu ochrony ludności wynikający z obowiązujących przepisów lub zawartych porozumień z administracją rządową bądź samorządową.

– Bezpieczeństwo jest jednym ze strategicznych kierunków działań Fundacji Orlen. „Orlen. Razem dla Bezpieczeństwa" stanowi uzupełnienie naszego szerokiego zaangażowania w ten obszar, w tym programu „Orlen na Straży", w ramach którego od 25 lat wspieramy jednostki Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Dziś rozszerzamy wsparcie na inne podmioty ochrony ludności. Chcemy, aby były dobrze wyposażone, wyszkolone i gotowe do działania wtedy, kiedy są najbardziej potrzebne – mówi Dariusz Krysiak, prezes zarządu Fundacji Orlen.

Program „Orlen. Razem dla bezpieczeństwa" jest rozwinięciem pilotażowej edycji z 2025 roku. W pierwszym naborze wsparcie otrzymały jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z województw mazowieckiego, podlaskiego, podkarpackiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego. Dzięki otrzymanym grantom mogły zakupić sprzęt wykorzystywany podczas działań ratowniczych i zwiększyć swoją gotowość operacyjną.



Program ogłoszono podczas gali podsumowującej jubileuszowy rok 25-lecia programu Orlen na straży, która odbyła się 5 października w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie.



Nabór wniosków do programu „Orlen. Razem dla Bezpieczeństwa" potrwa od 6 do 31 października 2026 roku.