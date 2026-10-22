Orlen, Synthos Green Energy (SGE) i Orlen Synthos Green Energy (OSGE) zawarły Porozumienie Parasolowe określające zasady dalszej współpracy przy rozwoju małych reaktorów jądrowych w technologii BWRX-300 - poinformowała w komunikacie spółka OSGE. Najważniejszą konsekwencją jest przejęcie przez Orlen roli inwestora wiodącego w projekcie elektrowni SMR we Włocławku.

Orlen, Synthos Green Energy (SGE) i Orlen Synthos Green Energy (OSGE) zawarły Porozumienie Parasolowe określające zasady dalszej współpracy przy rozwoju małych reaktorów jądrowych w technologii BWRX-300 - poinformowała w komunikacie spółka OSGE. Najważniejszą konsekwencją jest przejęcie przez Orlen roli inwestora wiodącego w projekcie elektrowni SMR we Włocławku.

Co ustalili partnerzy?

Porozumienie porządkuje podział zadań, odpowiedzialności i finansowania w najbardziej zaawansowanym programie SMR w Unii Europejskiej – tak określają go strony umowy. Projekt elektrowni we Włocławku będzie realizowany etapami przez spółkę celową BWRX-300 Włocławek sp. z o.o., kontrolowaną przez Orlen.

Dla każdego etapu inwestycji mają zostać określone harmonogram, budżet i zakres prac. Finansowanie kolejnych etapów będzie uzależnione od realizacji wcześniejszych założeń, co ma zwiększyć transparentność projektu i ograniczać ryzyko.

Orlen jako inwestor wiodący odpowie za realizację budowy we Włocławku, korzystając z doświadczenia SGE w technologii BWRX-300 i podejściu flotowym. Koncern uzyska także bezpośrednie prawa licencyjne do tej technologii.

Podział ról w programie SMR

Porozumienie określa również strukturę udziałową, sposób objęcia kontroli nad elektrownią jądrową oraz zakres zaangażowania zespołu Orlenu w kluczowych projektach OSGE realizowanych w formule flotowej. Analogiczne zasady mają obowiązywać w projekcie w Stawach Monowskich, gdzie inwestorem wiodącym będzie SGE.

Włocławek – Orlen jako inwestor wiodący, kontrola nad spółką celową BWRX-300 Włocławek.

– Orlen jako inwestor wiodący, kontrola nad spółką celową BWRX-300 Włocławek. Stawy Monowskie – SGE jako inwestor wiodący, przy zachowaniu tych samych zasad współpracy.

– SGE jako inwestor wiodący, przy zachowaniu tych samych zasad współpracy. Program ogólnokrajowy – wspólne wykorzystanie kompetencji Orlenu w dużych projektach infrastrukturalnych i doświadczenia SGE w rozwoju SMR.

- Uporządkowaliśmy zasady współpracy, które pozwalają odpowiedzialnie realizować ten projekt. Orlen jako inwestor wiodący we Włocławku będzie zarządzał budową z jasnym budżetem, nadzorem i harmonogramem, korzystając ze wsparcia i doświadczenia naszych partnerów. Teraz najważniejsze jest dostarczenie stabilnej energii dla polskiego przemysłu – powiedział Ireneusz Fąfara, prezes zarządu Orlenu.

Kolejne kroki w programie SMR

Strony zapowiadają rozpoczęcie badań środowiskowych i lokalizacyjnych, prace nad modelem wsparcia z Ministerstwem Energii oraz przygotowanie i złożenie do Państwowej Agencji Atomistyki wniosku o zezwolenie na budowę.

Jeszcze w tym roku Porozumienie Parasolowe ma zostać uzupełnione szczegółowymi zapisami w umowach wykonawczych.

- Technologia BWRX-300 jest gotowa, a Polska ma najbardziej zaawansowany program SMR w Unii Europejskiej. Wspólnie z Orlenem chcemy, żeby pierwszy blok powstał jak najszybciej. Prywatny kapitał i doświadczenie naszych partnerów są do dyspozycji tego projektu – powiedział Michał Sołowow, założyciel SGE.

Co to oznacza dla energetyki?

Pierwszy blok BWRX-300 we Włocławku ma zostać uruchomiony w połowie lat 30. Strategia Orlenu zakłada budowę co najmniej dwóch bloków SMR do 2035 roku, które mają zapewnić stabilne źródło energii dla zakładów koncernu w Płocku i Włocławku.

OSGE posiada decyzje zasadnicze dla 24 bloków w sześciu lokalizacjach: Włocławku, Stawach Monowskich, Ostrołęce, Dąbrowie Górniczej, Krakowie-Nowej Hucie oraz Tarnobrzegu i Stalowej Woli.

Małe reaktory modułowe mają dostarczać stabilną, niskoemisyjną energię niezależną od importu paliw, wspierając przemysł i gospodarkę w okresie transformacji energetycznej. Włocławek, gdzie znajdują się zakłady Anwil należące do Orlenu, pozostaje pierwszą lokalizacją tego programu.