W budynku dawnej maszynowni kopalni Saturn w Czeladzi odkryto na ścianach zabytkowe polichromie, które zostaną odtworzone po zakończeniu remontu.

W budynku dawnej maszynowni kopalni Saturn w Czeladzi odkryto na ścianach zabytkowe polichromie, które zostaną odtworzone po zakończeniu remontu.

Prace w Czeladzi na pokopalnianym terenie prowadzi firma Efekt z Chorzowa.

Teraz realizuje roboty wyburzeniowe oraz te związane z demontażem i piaskowaniem konstrukcji stalowych szybu byłej kopalni Saturn.

W budynku dawnej maszynowni kopalni Saturn w Czeladzi odkryliśmy na ścianach zabytkowe polichromie, które zostaną odtworzone po zakończeniu remontu – można przeczytać w mediach społecznościowych firmy Efekt.

Fot. FB/Efekt sp. z o.o.

Do znaleziska odniósł się także burmistrz Czeladzi.

To rzeczywiście rewelacja, którą odkryliśmy jeszcze przed remontem. Oczywiście podczas remontu odtworzymy tę polichromię, by znów zdobiła ściany tego zabytkowego już dzisiaj, pokopalnianego budynku – napisał burmistrz Czeladzi Zbigniew Szaleniec w mediach społecznościowych.

Przypomnijmy. Czeladź pozyskała niemal 7 milionów złotych na ratowanie zabytkowego szybu basztowego dawnej kopalni Saturn.

W kwietniu została podpisana umowa z wyłonioną w przetargu firmą Efekt, na rewitalizację kolejnych obiektów po byłej kopalni Saturn w Czeladzi. Chodzi o pęknięty budynek szybu II oraz budynek maszyny wyciągowej tego szybu. Odnowione zostaną także zarówno zgromadzone obok maszyny górnicze, jak i te wewnątrz budynków szybowych.

Remont szybu basztowego to jedno z najtrudniejszych przedsięwzięć rewitalizacyjnych na terenie byłej kopalni Saturn. Wykonawca na bieżąco, razem z projektantem aktualizuje proces prac , który wymaga akceptacji inwestora, czyli kierownictwa miasta i nadzorującego tę inwestycję MZGK.

Fot. FB/Efekt sp z o.o.

Szyb basztowy z maszyną wyciągową kopalni Saturn w Czeladzi przechodzi remont dzięki unijnemu wsparciu. Wieża szybowa typu Malakoff to jeden z zaledwie dwóch tego typu zabytkowych obiektów w Polsce.

Kopalnia Saturn zakończyła wydobycie w 1996 r.